Jeff Bezos compra una parte del Liverpool: cuál será su papel en el equipo de la Premier League

Jeff Bezos integra el consorcio 1892 Holdings que adquirió el 30% del Liverpool en un acuerdo con Fenway Sports Group. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

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Jeff Bezos llega al fútbol al hacer parte de un consorcio de inversores que adquirió el 30% del Liverpool.

El acuerdo fue anunciado oficialmente tras la firma de un “acuerdo definitivo” entre el propietario del club, Fenway Sports Group (FSG), y el consorcio inversor conocido como 1892 Holdings. Este grupo no solo incluye a Bezos, sino también a figuras como Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, el empresario británico-indio Amit Bhatia y la familia Mittal, conocida mundialmente por su emporio siderúrgico.

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Cómo es la operación en la que Jeff Bezos invierte en el Liverpool

El consorcio liderado por Bhatia acordó adquirir aproximadamente el 30 % de las acciones del Liverpool FC, según comunicaron fuentes del club y agencias como EFE. El valor total de la operación se sitúa en torno a 2 mil millones de dólares, lo que equivale a una valoración global del club cercana a los 7 mil millones de dólares.

Fenway Sports Group mantendrá el control operativo del Liverpool mientras la transacción espera aprobaciones regulatorias y el cierre formal.

1892 Holdings está integrado por varios pesos pesados del mundo empresarial. Además de Bezos y Saverin, destacan los fideicomisos de la familia Mittal, el fondo K5 Sports (de K5 Global, con Bezos como inversor principal) y EE Capital, la oficina familiar de Elaine y Eduardo Saverin.

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Amit Bhatia, quien fue copropietario del Queens Park Rangers durante casi dos décadas, asumirá la vicepresidencia del club, mientras que Bryan Baum y Elaine Saverin se incorporarán al consejo directivo.

Según el comunicado oficial, la transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes y a condiciones habituales de cierre. FSG, por su parte, mantendrá la participación mayoritaria y el control operativo del club, aunque el acuerdo otorga al consorcio opciones para aumentar su participación si el grupo estadounidense decide vender en el futuro.

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La llegada de estos inversores representa una apuesta por la proyección internacional de la marca Liverpool y la generación de nuevas fuentes de ingresos comerciales. En palabras de Amit Bhatia, la decisión de invertir responde a la profunda confianza en el liderazgo del club y la voluntad de apoyar el éxito continuado de la entidad en los próximos años.

Las reglas financieras de la Premier League impiden que la inversión de Jeff Bezos se traduzca en gasto sin límites en fichajes para Liverpool. (Foto: Amazon-Liverpool)

Cuáles son las implicancias financieras y regulaciones de la Premier League

A pesar de la magnitud de la inversión, la entrada de Bezos y su consorcio no se traducirá en un aumento inmediato del presupuesto para fichajes. La Premier League cuenta con regulaciones estrictas destinadas a mantener la sustentabilidad financiera y la paridad competitiva entre los clubes.

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Las normas establecen que el gasto en plantilla no puede superar el 85 % de los ingresos futbolísticos y las ganancias netas por venta de jugadores.

Por lo tanto, aunque Liverpool cuente ahora con tres de los empresarios más ricos del planeta entre sus accionistas, el club no podrá gastar sin límites en el próximo mercado de transferencias. El impacto inmediato se orienta a fortalecer la posición financiera y a potenciar la estrategia comercial global, más que a realizar inversiones masivas en refuerzos deportivos.

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Cuál es el secreto de Jeff Bezos cuando se siente estresado

Jeff Bezos, fundador de Amazon, reveló su estrategia para manejar el estrés: actuar de inmediato sobre la causa. Según él, el estrés es una señal de que algo requiere atención.

Jeff Bezos afirmó que combate el estrés al actuar de inmediato sobre la causa del problema y al buscar soluciones con otras personas. (REUTERS/Abdul Saboor)

En una charla, explicó que en vez de buscar relajarse, prefiere identificar el origen de la ansiedad y dar el primer paso para resolver el problema. Además, suele transformar el reto en un trabajo colectivo, buscando aliados y soluciones creativas. Para Bezos, enfrentar el conflicto reduce la ansiedad y convierte la preocupación en un proceso estimulante.

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Especialistas como la Clínica Mayo también sugieren hábitos saludables, actividad física y apoyo profesional si el estrés se vuelve difícil de manejar o interfiere con la vida cotidiana.