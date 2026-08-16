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Crunchyroll y Sony tendrán la próxima película de Makoto Shinkai, director de Your Name y Suzume

La aplicación de streaming ya tiene otras películas del director japonés, como Weathering With You

'Your Name', la película de Makoto Shinkai cumple 10 años y regresa a los cines
La próxima película de Makoto Shinkai llegará a Crunchyroll tras un acuerdo de distribución mundial con Sony Pictures Entertainment.
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La próxima película del reconocido director Makoto Shinkai llegará a Crunchyroll. Así lo confirmó Sony, dueño de la plataforma, con el objetivo de seguir ampliando el catálogo de la aplicación de streaming sobre anime, en donde ya hay otras producciones del director japonés.

Shinkai es recordado por ser el creador de películas como Your Name (2016), Weathering With You (2019) y Suzume (2022). Por lo que su estilo se caracteriza por tener historias románticas, fantásticas y llenas de nostalgia.

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Detalles del acuerdo de distribución entre Shinkai, Crunchyroll y Sony

Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment han adquirido los derechos de distribución mundial de la próxima obra de Makoto Shinkai, con la única excepción de Asia, aunque el contrato sí incluye la India. El anuncio fue realizado por las propias compañías, que ya habían colaborado en la distribución global de Suzume en 2023.

La nueva película aún no tiene título, fecha de estreno ni detalles públicos sobre la trama. No obstante, la expectativa es alta, ya que cada proyecto de Shinkai suele situarse entre los más vistos y comentados del cine animado.

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La nueva obra de Makoto Shinkai todavía no tiene título, fecha de estreno ni detalles públicos sobre la trama. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)
La nueva obra de Makoto Shinkai todavía no tiene título, fecha de estreno ni detalles públicos sobre la trama. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

El acuerdo contempla que Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment serán los únicos encargados de la distribución fuera de Asia, mientras que en mercados asiáticos puntuales, la labor recaerá en otras distribuidoras: Media Castle en Corea del Sur, Kadokawa en Tailandia e Indonesia, y Aeon Beta en Vietnam.

El catálogo de Makoto Shinkai ya disponible en Crunchyroll

La relación entre Makoto Shinkai y Crunchyroll no es nueva. Actualmente, la plataforma ofrece varias de las películas más reconocidas del director, incluyendo su último gran éxito, Suzume.

Esta cinta, estrenada en 2022 y distribuida mundialmente por Crunchyroll y Sony, narra la historia de Suzume Iwato, una estudiante de secundaria que se ve involucrada en una serie de eventos sobrenaturales tras conocer a un misterioso forastero. Juntos, deben cerrar puertas mágicas que amenazan con liberar fuerzas oscuras en distintas regiones de Japón.

Suzume fue recibida con entusiasmo tanto por la crítica como por el público. La película recaudó aproximadamente USD 323 millones en todo el mundo y formó parte de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín. Además, obtuvo una nominación a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Película Animada, consolidando aún más la reputación internacional de Shinkai.

Suzume recaudó unos USD 323 millones, compitió en el Festival de Berlín y recibió una nominación al Globo de Oro a Mejor Película Animada. (Crunchyroll vía AP)
Suzume recaudó unos USD 323 millones, compitió en el Festival de Berlín y recibió una nominación al Globo de Oro a Mejor Película Animada. (Crunchyroll vía AP)

El catálogo de Crunchyroll incluye también otras obras del director, como Your Name (2016), que se convirtió en la sexta película más taquillera en la historia del cine japonés y logró una recaudación global de USD 405,6 millones.

Este filme también fue un punto de inflexión para la música de anime, ya que el grupo RADWIMPS alcanzó notoriedad internacional gracias a su participación en la banda sonora, con presentaciones en países como México.

Entre los títulos previos de Shinkai disponibles en la plataforma destacan Weathering With You (2019), que recaudó cerca de USD 193 millones y fue seleccionada como la representante oficial de Japón para los premios Oscar, así como otras producciones que han sido reconocidas en festivales de cine internacionales: 5 Centimeters Per Second (2007), galardonada como mejor película animada en los Asia Pacific Screen Awards, y The Garden of Words (2013), premiada en el Stuttgart International Festival of Animated Film.

Cómo encontrar y ver películas en Crunchyroll

Encontrar películas en Crunchyroll no es tan sencillo como parece, porque la plataforma destaca principalmente sus series y simulcasts. Sin embargo, existe una forma rápida y sencilla de filtrar el contenido para ver únicamente películas.

Logotipo de Crunchyroll con un ojo estilizado en negro a la izquierda y el texto "Crunchyroll" en negro a la derecha, sobre un fondo naranja y beige
Crunchyroll permite filtrar su catálogo para ver películas desde el sitio web y desde la aplicación móvil mediante la opción de formato. (Crunchyroll )
  • Desde el sitio web
  1. Inicia sesión en tu cuenta de Crunchyroll en tu navegador.
  2. En la barra de navegación superior, haz clic en la pestaña “Explorar” (o “Browse” si lo tienes en inglés).
  3. En el menú desplegable, selecciona “Todo” (All Anime) o “Alfabético”. Esto te llevará a la lista completa del catálogo.
  4. En la parte superior derecha de la lista de animes, busca el icono de filtro (suele verse como unas líneas de control o un embudo).
  5. Haz clic en el filtro y busca la sección de “Tipo” o “Formato”.
  6. Selecciona la opción “Películas” (Movies).
  • Desde la aplicación móvil:
  1. Abre la aplicación de Crunchyroll.
  2. En el menú inferior, toca el icono de “Explorar” (los cuatro cuadrados) o directamente el icono de la lupa para ir a la sección de búsqueda.
  3. Dirígete a la sección de “Todo el anime” o simplemente realiza una búsqueda en blanco.
  4. Toca el icono de filtro que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla (al lado de la barra de búsqueda o encima de los resultados).
  5. En las opciones de filtrado, desplázate hasta encontrar la categoría de formato y selecciona “Películas”.
  6. Toca “Aplicar” para actualizar los resultados.

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