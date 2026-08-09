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Qué hacen Tim Cook, Jeff Bezos y otros CEO al levantarse: las rutinas detrás del éxito

Ocho de cada diez directores ejecutivos afirman levantarse antes de las 5:30 de la mañana. Sin embargo, el del fundador de Amazon prefiere dormir un poco más y dedicar la primera hora a actividades alejadas de la tecnología

Tim Cook con traje oscuro, camisa blanca y corbata rayada en el lado izquierdo. Jeff Bezos con camisa azul y micrófono en el lado derecho, levantando una mano
Los líderes de las principales empresas tecnológicas y de servicios comparten hábitos matutinos que influyen en sus decisiones y productividad diaria. (Fotocomposición Infobae)
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Comenzar el día antes que la mayoría no es solo una cuestión de disciplina, sino una estrategia adoptada por algunos de los líderes empresariales más influyentes del mundo.

Según cifras de Preferred CFO, el 80% de los CEO consultados aseguró levantarse a las 5:30 a.m. o antes, reafirmando la importancia de este hábito en el ecosistema corporativo.

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CPara directores ejecutivos como Tim Cook y Jeff Bezos, la rutina matutina y la hora en la que inician su jornada han sido factores clave en su ascenso dentro del mundo corporativo. El momento preciso en el que cada uno decide levantarse y la forma en que usa esas primeras horas se convierten en una ventaja competitiva.

Por qué se levantan tan temprano los CEO de grandes empresas

Tim Cook es uno de los líderes que más madruga. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)
Tim Cook es uno de los líderes que más madruga. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, inicia su día a las 3:45 de la madrugada. Dedica los primeros minutos a revisar correos, priorizando la comunicación directa con clientes y empleados.

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El propio Cook ha explicado que este hábito le ayuda a mantener los pies en la tierra y a recordar la razón de ser de la empresa: “Leo los correos de los clientes a primera hora de la mañana. Me ayuda a mantener los pies en la tierra. Me recuerda para qué estamos aquí”.

Otros líderes, como Howard Schultz, antiguo CEO de Starbucks, y Richard Branson, fundador de Virgin Group, eligen madrugar. Schultz inicia su jornada a las 4:30, mientras que Branson comienza a las 5:30, combinando actividad física y planificación.

Qué actividades priorizan los CEO al iniciar el día

Hombre en ropa deportiva gris haciendo una plancha lateral, apoyado en una mano y un pie, con la otra mano y pierna elevadas, en una sala luminosa.
El ejercicio físico, la meditación y la lectura forman parte de las rutinas que los directores ejecutivos consideran esenciales para mantener el enfoque y el bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras horas de la mañana se reservan, en muchos casos, para actividades que estimulan tanto el cuerpo como la mente. Cook acude al gimnasio a las 5:00, donde realiza una rutina de ejercicios cardiovasculares y de fuerza.

El CEO de Apple considera el ejercicio una prioridad, organizando su agenda para cumplir con esta actividad a diario. “Hago ejercicio todos los días. Es importante para mí. Es una prioridad y organizo mi tiempo en función de ello”, ha afirmado Cook.

Otros ejecutivos optan por meditación, lectura o journaling como parte de su ritual matutino. Estas acciones ayudan a reducir el estrés y fijar objetivos para el día. La hidratación y un desayuno saludable son prácticas recurrentes entre los CEO, porque permiten mantener el rendimiento y la productividad a lo largo de la jornada.

Cuál es la rutina matutina de Jeff Bezos

Algunos líderes, como Jeff Bezos, eligen comenzar el día más tarde y reservar la primera hora para actividades personales y familiares, sin distracciones tecnológicas. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)
Algunos líderes, como Jeff Bezos, eligen comenzar el día más tarde y reservar la primera hora para actividades personales y familiares, sin distracciones tecnológicas. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)

No todos los directores ejecutivos eligen comenzar su día antes del amanecer. Jeff Bezos, fundador de Amazon, se despierta cerca de las 6:30. Bezos implementa la denominada “regla de la hora”.

Durante los primeros 60 minutos de su jornada, evita dispositivos y dedica ese tiempo a actividades que estimulan tanto el cuerpo como la mente, como desayunar con su familia, leer o reflexionar. Esta práctica, respaldada por su esposa Lauren Sánchez, busca promover el bienestar general y un inicio de jornada menos acelerado.

En qué se diferencian matutinas las rutinas de Tim Cook Cook y Jeff Bezos

El contraste entre las rutinas de Tim Cook y Jeff Bezos ilustra la diversidad de enfoques entre los líderes tecnológicos. Cook inicia su jornada mucho antes, revisando cientos de correos antes de que la mayoría de empleados de Apple despierte.

Mientras Tim Cook prioriza la conexión laboral desde temprano, Jeff Bezos opta por un inicio relajado centrado en el bienestar personal y el ambiente familiar. (Foto: REUTERS/David Swanson)
Mientras Tim Cook prioriza la conexión laboral desde temprano, Jeff Bezos opta por un inicio relajado centrado en el bienestar personal y el ambiente familiar. (Foto: REUTERS/David Swanson)

Utiliza dispositivos como el Apple Watch para registrar su entrenamiento y controlar su salud, estableciendo como meta diaria completar los tres anillos de actividad que propone la tecnología de la compañía.

A las 7:00, Cook ya ha completado su revisión de correos y su sesión de ejercicio. Su agenda se distribuye entre reuniones, revisiones de productos y decisiones estratégicas.

En contraste, Bezos prioriza el tiempo personal y familiar antes de sumergirse en la operativa de Amazon. Prefiere un inicio relajado y libre de dispositivos, convencido de que esa pausa inicial mejora su desempeño durante el día.

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