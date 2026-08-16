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40.000 millones en ingresos: OpenAI pisa el acelerador antes de su debut en la bolsa

La empresa refuerza su oferta para organizaciones y perfiles técnicos, con más contratos y servicios especializados que sostienen el aumento de facturación

OpenAI supera los 40.000 millones en ingresos anualizados y acelera su expansión - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
OpenAI supera los 40.000 millones en ingresos anualizados y acelera su expansión - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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OpenAI ha dado un salto significativo en su ritmo de crecimiento. El creador de ChatGPT ha alcanzado ingresos anualizados superiores a los 40.000 millones de dólares, duplicando su facturación respecto a finales de 2025 y consolidando su posición como una de las empresas más influyentes en la industria de la inteligencia artificial.

Estos resultados refuerzan los planes de la compañía para su esperada salida a bolsa, que podría tener lugar próximamente, en medio de una competencia cada vez más intensa con Anthropic y otros actores globales.

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La aceleración de OpenAI se apoya en el éxito de suscripciones, la ampliación de sus servicios empresariales y el lanzamiento de herramientas especializadas como Codex y ChatGPT Work. La demanda de soluciones de IA para empresas ha convertido a la compañía en un referente tanto para grandes corporaciones como para usuarios técnicos.

OpenAI prepara su salida a bolsa mientras Anthropic presiona con mayor ritmo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
OpenAI prepara su salida a bolsa mientras Anthropic presiona con mayor ritmo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Rivalidad con Anthropic y el auge de las OPV tecnológicas

OpenAI no compite sola en este terreno. Anthropic, su rival directo, ha presentado una tasa de ingresos anualizada aún mayor, con 47.000 millones de dólares según Bloomberg, y ha iniciado trámites para debutar en bolsa antes del cierre del año. Las diferencias de metodología contable dificultan la comparación directa, pero ambas startups se disputan contratos corporativos y el liderazgo tecnológico en IA.

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La carrera bursátil se intensifica. Anthropic podría debutar en Wall Street con una valoración de al menos 2 billones de dólares, superando incluso a SpaceX y marcando la mayor oferta pública inicial de la historia. OpenAI, por su parte, avanza en su preparación, aunque su directora financiera, Sarah Friar, recomienda retrasar el salto al parqué por el elevado gasto de efectivo y los compromisos en infraestructura.

Nuevos nombramientos en OpenAI

Para afrontar este punto de inflexión, OpenAI ha nombrado a Dali Rajic como nuevo director de ingresos, quien se encargará de la estrategia global y la gestión de ingresos. La empresa considera que la próxima generación de modelos de IA transformará la forma de trabajar y de gestionar empresas, por lo que Rajic tendrá la tarea de desarrollar el sistema operativo de ingresos necesario para escalar en esta nueva fase.

La firma avanza con trámites confidenciales ante la SEC en un entorno de carrera bursátil, con rivales que también buscan llegar al parqué, mientras las diferencias contables complican comparar directamente las cifras entre competidores - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo/File Photo/File Photo
La firma avanza con trámites confidenciales ante la SEC en un entorno de carrera bursátil, con rivales que también buscan llegar al parqué, mientras las diferencias contables complican comparar directamente las cifras entre competidores - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo/File Photo/File Photo

El enfoque está en construir una organización disciplinada y orientada a métricas, capaz de vender tanto a grandes empresas como a equipos técnicos, y preparada para mantener el liderazgo ante la presión de Anthropic y otros competidores emergentes.

Factores que condicionan la salida a bolsa de OpenAI

A pesar del crecimiento, la decisión de salir a bolsa se analiza cuidadosamente. Sarah Friar ha señalado que la carga de informes financieros, el gasto de efectivo y los desafíos de infraestructura justifican una posible demora en el debut. El precedente de SpaceX, que vivió una fuerte corrección tras dispararse en su estreno, también influye en la cautela de la directiva.

La empresa, liderada por Sam Altman, ha presentado la solicitud confidencial ante la SEC, pero advierte que no hay una fecha definitiva y que la OPV podría retrasarse hasta que las condiciones sean más favorables.

Sam Altman acelera la hoja de ruta de OpenAI mientras crecen los ingresos - REUTERS/Nathan Howard
Sam Altman acelera la hoja de ruta de OpenAI mientras crecen los ingresos - REUTERS/Nathan Howard

Mientras tanto, OpenAI continúa captando inversión y ampliando su base de clientes. La startup ha experimentado un crecimiento explosivo en valoraciones y rondas de financiación, lo que le permite invertir en infraestructura y desarrollo de modelos avanzados. La competencia con Anthropic y otros jugadores como DeepSeek dinamiza el mercado, haciendo de la inteligencia artificial uno de los sectores más atractivos para los inversores.

La rivalidad entre OpenAI y Anthropic marca el ritmo del mercado de la inteligencia artificial. Ambas empresas buscan capitalizar el interés global por la IA y atraer a los inversores antes de su debut bursátil. La salida a bolsa de OpenAI será uno de los acontecimientos más observados del año, tanto por el volumen de ingresos como por su impacto en el desarrollo de nuevas tecnologías y el liderazgo en la industria.

A medida que se acerca el momento del debut en bolsa, OpenAI refuerza su estructura, mejora sus servicios y se posiciona como un actor clave en la transformación digital que vive el mundo empresarial.

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