Crimen y Justicia
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Lo buscaban por el crimen de un comisario y cayó por el asalto al padre de un exfiscal

Lautaro Gastón Lemos era buscado por el homicidio de Diego Fernando Ponce, baleado por delincuentes cuando retiraba a su hija de una escuela de inglés, en La Matanza

La captura de Lemos: "Tirate porque te mato"
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Lautaro Gastón Lemos, de 20 años y señalado como presunto líder de una banda dedicada a entraderas y robos automotores en el oeste bonaerense, fue detenido este viernes por la DDI de La Matanza, tras una serie de operativos vinculados al asalto al padre del exfiscal de drogas de La Matanza, Marcos Borgui.

Y aunque intentó ocultar su identidad bajo el nombre falso de Santino Benjamín Beltrán, los investigadores determinaron que se trataba del mismo joven que tenía un pedido de captura activo por el homicidio del comisario Diego Fernando Ponce, ocurrido el 2 de junio en Villa Dorrego, en el partido de La Matanza, indicaron fuentes policiales a Infobae.

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El hecho sucedió cuando cuatro delincuentes armados abordaron al comisario, que se encontraba de civil y fuera de servicio, al momento de retirar a su hija de una escuela de inglés. Al resistirse al robo, Ponce resultó herido por disparos de arma de fuego y murió poco después en el hospital. De acuerdo con las fuentes, tras el ataque los autores se llevaron el arma reglamentaria del policía.

Gastón Lemos, detenido por el robo al padre de un ex fiscal y por el crimen de un comisario
Gastón Lemos, detenido por el robo al padre de un ex fiscal y por el crimen de un comisario

Más de dos meses después, el 12 de agosto, Jorge Borgui, de 80 años, sufrió un violento asalto en San Justo cuando delincuentes le arrebataron su Citroën C3. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.

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La banda había protagonizado, de acuerdo a las fuentes, una entradera ocurrida el 8 de agosto en la casa de una mujer de 79 años, en Isidro Casanova. En esa ocasión, cuatro hombres armados irrumpieron en la vivienda, redujeron y golpearon a la propietaria, y escaparon con dinero, joyas y electrodomésticos.

Las tareas investigativas de la DDI La Matanza permitieron identificar el auto robado y rastrear su recorrido hasta el barrio José Ingenieros en Ciudad Evita. El 14 de agosto, personal encubierto montó un operativo en la zona y logró interceptar el Citroën C3 ocupado por cinco sospechosos. Tres de ellos fueron aprehendidos tras una persecución a pie; uno de los arrestados se identificó como Santino Benjamín Beltrán.

El robo al padre del exfiscal de La Matanza

Durante los procedimientos, la policía secuestró un revólver calibre 32, seis celulares, herramientas, dinero y un televisor. Además, la fiscalía ordenó allanamientos de urgencia en domicilios vinculados a los sospechosos, donde se recuperaron más elementos relacionados con los hechos investigados.

La verdadera identidad de Lemos se reveló al día siguiente, luego de que familiares informaran que estaba involucrado en el asesinato de un policía. Según las fuentes, se habría jactado del crimen, ya que para ganar reconocimiento y estatus en la banda debía participar en el asesinato de un comisario.

El Ministerio Público Fiscal de La Matanza dispuso la notificación de la detención y la puesta a disposición judicial de Lemos por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda en criminis causa, en concurso real con portación ilegal de arma de fuego”. El resto de los integrantes de la organización continúa bajo investigación, mientras la policía mantiene abiertas distintas líneas para esclarecer otros delitos en la región.

El caso

Lemos es el tercer detenido por el homicidio de Ponce. Los primeros días de junio, un adolescente de 16 años se entregó en la Defensoría del Menor de La Matanza y quedó detenido como sospechoso de participar en el homicidio del comisario. El caso ya contaba con la detención de Alexis Emanuel Lobo, de 19 años, arrestado en el hospital Paroissien tras llegar herido de bala luego del hecho.

Comisario Diego Ponce La Matanza
El comisario Ponce fue asesinado cuando delincuentes quisieron robarle la camioneta en La Matanza

El fiscal Marcelo Germinario (UFI de Responsabilidad Juvenil N°2) quedó a cargo de la causa y tiene previsto indagar al menor en las próximas horas. Lobo, por su parte, se negó a declarar.

El crimen ocurrió la noche del lunes anterior en Villa Dorrego, González Catán, cuando cuatro asaltantes en dos motos atacaron a Ponce mientras retiraba a su hija de una clase de inglés. El comisario, de 46 años y numerario de la Escuela de Policía Juan Vucetich, se identificó como policía y recibió varios disparos al resistirse al robo de su camioneta. Las cámaras de seguridad registraron parte del ataque y permitieron avanzar en la investigación.

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