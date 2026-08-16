Juego de Pokémon supera los 5 millones de ventas y hace despegar las acciones de Nintendo

Pokopia fue lanzado en marzo de 2026. (Composición Infobae: pokemon.com / REUTERS/Sarah Meyssonnier)

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Las acciones de Nintendo subieron 7,5% después de que la compañía informara que las ventas mundiales de Pokopia superaron los 5 millones de unidades desde su lanzamiento en marzo de 2026, un dato que reforzó la idea de que el fabricante de la Switch 2 podría haber retomado su tendencia alcista tras meses de retroceso.

Pokopia es un juego exclusivo de Nintendo Switch 2 que combina personajes y el universo de Pokémon con una mecánica similar a la de Animal Crossing. La compañía lo presentó como una simulación de vida de tono acogedor.

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Según Bloomberg, el papel llegó a 8.945 yenes y quedó encaminado a su tercera semana consecutiva de ganancias, lo que sería su racha más larga desde noviembre de 2025.

La acción de Nintendo llegó a 8.945 yenes y quedó encaminada a su tercera semana consecutiva de ganancias tras meses de retroceso. (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

Ese avance se produce después de una caída de 28% en los siete meses hasta el 31 de julio, un período en el que la acción quedó muy por debajo del índice japonés Topix, que avanzó más de 17%.

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Por qué crecieron las acciones de Nintendo

Según Reuters, otro factor que impulsa el valor bursátil de Nintendo es el plan de la empresa de lanzar sus consolas Switch en Indonesia este año. Para Hideki Yasuda, analista de Toyo Securities Co., esta expansión debería respaldar el crecimiento internacional de Nintendo.

Yasuda añadió que la condición de Pokopia como título exclusivo de Switch 2 probablemente impulse la demanda del nuevo hardware. El analista sostuvo que los sólidos resultados del primer trimestre ayudaron a calmar a los inversores, al sugerir que las preocupaciones sobre el impacto del encarecimiento de la memoria en los márgenes podían haber sido exageradas.

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Los analistas vinculan el repunte de Nintendo al lanzamiento de la Switch en Indonesia, al impulso de Pokopia y a los resultados del primer trimestre. (Foto: Europa Press)

“Cuando Nintendo presenta unos sólidos resultados del primer trimestre, suele presentar unos resultados anuales sólidos”, afirmó Yasuda, según Bloomberg. Agregó: “este es un buen comienzo para la empresa”.

La acción había sufrido durante meses por la inquietud del mercado ante el aumento de los precios de la memoria, que podía deteriorar la rentabilidad del fabricante con sede en Kioto. La mejora reciente, según el analista, indica que esas dudas empiezan a disiparse y deja al valor en posición de recuperación.

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“Dado que sus principales títulos de software se están vendiendo razonablemente bien, no me sorprendería que las acciones superaran los 10.000 yenes”, dijo Ikuo Mitsui, gestor de fondos de Aizawa Securities Co, según Bloomberg.

Qué tan grandes es el mercado de Pokémon a nivel global

Heritage Auctions informó ventas récord por más de 1.410 millones de dólares en el primer semestre de 2026, impulsadas por coleccionables de cultura pop como Pokémon y Super Mario Bros. (Foto: REUTERS/Eric Cox)

El auge de Pokémon no se limita a los videojuegos. Las cartas de la franquicia y la nostalgia por títulos clásicos como Super Mario Bros se consolidaron como un motor de ventas para las casas de subastas dedicadas a coleccionables de cultura pop.

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Heritage Auctions, que se presenta como la mayor casa de subastas de coleccionables del mundo, informó ventas récord por más de 1.410 millones de dólares en el primer semestre de 2026. La cifra fue casi 47% superior a los 962 millones de dólares del mismo periodo de 2025.

La compañía señaló en un comunicado que nuevas generaciones de coleccionistas están entrando en el mercado a través de los videojuegos, los cómics, las tarjetas coleccionables y objetos vinculados al entretenimiento.

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El mercado de tarjetas coleccionables alcanzaría 32.100 millones de dólares en 2026 y superaría los 54.000 millones de dólares en 2033. Foto: Courtesy of Heritage Auctions/Handout via Reuters)

La firma identificó al crecimiento de la cultura popular como la tendencia que mejor refleja la transformación del mercado del coleccionismo.

A comienzos de junio de 2026, la casa registró lo que describió como “el momento más destacado del año” con la venta de una copia sellada de Super Mario Bros por 3 millones de dólares, un monto que superó en 1 millón de dólares el récord mundial anterior.

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Asimismo, las cartas de Pokémon alcanzaron precios millonarios. Una Pikachu Illustrator se vendió por 1,40 millones de dólares, mientras que un set completo de primera edición llegó a 1,21 millones, una marca récord en subastas públicas, según la casa.

De acuerdo con proyecciones de Grand View Research, el mercado de tarjetas coleccionables alcanzaría 32.100 millones de dólares en 2026 y superaría los 54.000 millones de dólares en 2033.

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