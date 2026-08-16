Anthropic multiplica ingresos por 14 y prepara su OPV antes que OpenAI

Anthropic acelera su salida a bolsa y apunta a debutar antes que OpenAI - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Anthropic, la empresa de inteligencia artificial responsable del chatbot Claude, ha registrado un crecimiento exponencial en sus ingresos y se prepara para debutar en bolsa antes que su principal rival, OpenAI.

Según documentos filtrados y reportes de Bloomberg News, los ingresos del segundo trimestre de Anthropic se multiplicaron por 14 frente al mismo periodo del año anterior, superando los US$11.500 millones. Este salto sitúa a la compañía como uno de los grandes protagonistas de la carrera global por la inteligencia artificial.

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El contexto es de máxima competencia. Mientras Anthropic acelera sus planes de salida a bolsa, OpenAI también ha iniciado trámites confidenciales ante la SEC, pero su debut podría retrasarse.

Anthropic busca una valoración récord en Wall Street para su oferta pública - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Crecimiento récord y previsiones de ingresos

En el último año, Anthropic ha escalado posiciones gracias a la adopción masiva de su tecnología por parte de clientes corporativos y desarrolladores. Su tasa anualizada de ingresos superó los US$47.000 millones en mayo, y los inversores proyectan que esa cifra podría alcanzar entre US$100.000 y US$120.000 millones a finales de 2026. De confirmarse, la compañía multiplicaría por diez sus ingresos en menos de dos años.

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En comparación, OpenAI mantiene una tasa anual cercana a los US$40.000 millones, aunque los métodos de cálculo pueden variar entre ambas firmas.

Así será la OPV de Anthropic: bancos, valoración y calendario

Anthropic ha presentado de manera confidencial su documentación ante la SEC y colabora con Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan Chase para estructurar su oferta pública inicial. La valoración estimada para el debut supera los US$2 billones (1,7 billones de euros), lo que convertiría la operación en la mayor OPV de la historia, superando incluso el récord alcanzado por SpaceX.

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Los ingresos de Anthropic se disparan y refuerzan el impulso de Claude - Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita

Las fuentes citadas por Financial Times y The Wall Street Journal anticipan que el debut bursátil podría producirse entre finales de septiembre y principios de octubre. El objetivo es aprovechar el apetito de los mercados por empresas tecnológicas y mantener la ventaja frente a OpenAI y otros competidores como DeepSeek, la firma china que también prepara su salto al parqué.

Rondas de inversión y valoración de Anthropic

El crecimiento de Anthropic ha ido acompañado de rondas de financiación millonarias, con inversiones lideradas por fondos como Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital. En mayo, la compañía levantó US$65.000 millones, superando una valoración previa de US$965.000 millones. Solo unos meses antes, en febrero, había captado US$30.000 millones, consolidándose como la startup de IA más valiosa del mundo en ese momento.

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Estos recursos han permitido a Anthropic acelerar el desarrollo de modelos avanzados y cerrar acuerdos estratégicos, como el pacto de US$10.000 millones con una startup de computación en la nube para ampliar infraestructura y servicios.

La compañía prepara una colocación que aspira a situarse entre las mayores de la historia, con un calendario tentativo entre finales de septiembre y comienzos de octubre, según fuentes citadas por medios financieros internacionales - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Competencia directa con OpenAI y el ecosistema de IA

La rivalidad entre Anthropic y OpenAI es el motor de una carrera que involucra cientos de miles de millones de dólares en inversión global. Ambas empresas buscan captar clientes corporativos y desarrollar los modelos más avanzados, pero Anthropic se ha adelantado al presentar primero sus trámites de OPV y buscar el respaldo del mercado público.

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La competencia también se da en la captación de talento, la adquisición de startups (como el interés de Anthropic en Decart) y la consolidación de alianzas con grandes tecnológicas y fondos soberanos internacionales.

El mercado de salidas a bolsa vive un renacimiento: en lo que va de año, las OPV han recaudado más de US$256.400 millones, la mayor cifra desde 2021. El interés por la inteligencia artificial y la expectativa de nuevas aplicaciones han dinamizado la inversión y puesto a empresas como Anthropic en el centro de la escena financiera.

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Si Anthropic logra debutar en Wall Street antes que OpenAI y DeepSeek, marcaría un hito en el sector de la inteligencia artificial y fijaría un punto de referencia para futuras OPV tecnológicas. El crecimiento de los ingresos, la escalada en valoración y la anticipación de los inversores aseguran que la salida al parqué de Anthropic será uno de los eventos más seguidos del año.