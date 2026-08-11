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Starlink de Elon Musk anuncia internet satelital para 6.000 escuelas en Argentina con acuerdo de miles de dólares

El internet satelital está diseñado para funcionar en condiciones rurales que carecen de acceso a la red

Starlink cambia su política y ahora pone límites a su tarifa de internet.
El Gobierno argentino y Starlink acordaron llevar internet satelital a 6.000 escuelas rurales para reducir la brecha digital en todo el país.
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El Gobierno argentino y Starlink llegaron a un acuerdo para llevar internet satelital a 6.000 escuelas rurales en todo el país. La iniciativa busca reducir la brecha digital en zonas alejadas, donde miles de alumnos y docentes carecen de acceso adecuado a la red.

La operación involucra un programa valorado en USD 21,8 millones, de los cuales casi 12 millones serán financiados por el Fondo del Servicio Universal, un recurso público destinado a proyectos de inclusión tecnológica.

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La empresa dirigida por Elon Musk aportará equipos y servicios por un valor cercano a los USD 10 millones. El plan contempla la entrega de 6.000 kits satelitales y la provisión de conectividad de alta velocidad durante los primeros 24 meses.

Cómo será la llegada de Starlink a las escuelas rurales

El despliegue comienza con la instalación de kits provistos por Starlink Argentina, que incluyen antenas receptoras y routers especialmente diseñados para condiciones rurales. Cada establecimiento educativo recibirá el equipo y se le garantizará el acceso al plan de mayor capacidad de la compañía, que prioriza la conexión y permite hasta cinco terabytes mensuales de consumo.

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Starlink - internet - antenas - router - tecnología - 28 de julio
Cada escuela rural recibirá antenas receptoras y routers de Starlink Argentina, junto con el plan de mayor capacidad de la compañía. (Starlink)

Durante los primeros dos años, el servicio será financiado directamente por Starlink como parte del acuerdo. Una vez transcurrido ese período, será el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) quien financiará un tercer año de servicio para asegurar la continuidad y evitar que las escuelas beneficiadas vuelvan a quedar sin internet.

El cronograma de implementación prevé que la instalación y activación de los equipos se realice progresivamente en las distintas regiones del país, priorizando áreas con mayor dificultad de acceso a servicios tradicionales. El objetivo es que la mayoría de las 6.000 escuelas cuenten con conectividad estable antes de finalizar el ciclo lectivo 2026.

Cómo funciona Starlink y cuánto cuesta para usuarios particulares

El servicio de Starlink opera a través de una constelación de miles de satélites en órbita baja, ubicados entre 550 y 1.200 kilómetros de la superficie terrestre. Esto permite una reducción importante de la latencia —el tiempo que tarda la señal en viajar— y velocidades de conexión que pueden competir con la fibra óptica en muchas áreas.

El sistema requiere tres componentes: los satélites, estaciones terrestres que conectan con la red global de internet, y el kit del usuario, compuesto por una antena exterior (conocida como Dishy) y un router. La antena apunta automáticamente a los satélites y transfiere la señal de uno a otro sin que el usuario intervenga, asegurando continuidad de la conexión.

Starlink
En Argentina, Starlink ofrece planes para hogares, usuarios itinerantes y empresas, aunque el precio, el clima y la congestión urbana limitan su adopción.

Las opciones comerciales para particulares y empresas en Argentina son variadas. En agosto de 2026, Starlink ofrece planes residenciales desde $45.000 hasta $65.000 pesos argentinos mensuales para hogares, con instalación Plug & Play y datos ilimitados.

Para usuarios itinerantes, los precios van de $63.000 a $140.000 pesos mensuales. Las empresas pueden acceder a planes desde $66.665 hasta $642.365 pesos mensuales según la capacidad de datos, mientras que el segmento de conectividad global —pensado para embarcaciones y coberturas internacionales— alcanza hasta $3.760.000 mensuales.

Cada plan responde a necesidades específicas: desde familias en zonas rurales hasta compañías que requieren movilidad o cobertura nacional e internacional. Esta diversificación convirtió a Starlink en una alternativa viable para sectores donde la fibra óptica no llega o las redes móviles son insuficientes.

Starlink funciona con miles de satélites en órbita baja, estaciones terrestres y un kit con antena Dishy y router para ofrecer menor latencia. (REUTERS/Dado Ruvic)
Starlink funciona con miles de satélites en órbita baja, estaciones terrestres y un kit con antena Dishy y router para ofrecer menor latencia. (REUTERS/Dado Ruvic)

Ventajas y limitaciones del servicio

Starlink presenta ventajas tecnológicas evidentes, como la reducción de la brecha digital en regiones remotas y la posibilidad de brindar internet de alta velocidad en zonas donde otras tecnologías no llegan. Sin embargo, existen desafíos y limitaciones que afectan su adopción masiva.

El precio es la principal barrera para hogares y pequeñas empresas, considerando tanto el costo inicial del kit como las mensualidades. A esto se suma la dependencia de condiciones climáticas y la necesidad de tener una línea de visión despejada hacia el cielo para un funcionamiento óptimo. En áreas urbanas densas, la red puede congestionarse y reducir su rendimiento.

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