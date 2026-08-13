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Salud registra seis semanas a la alza por casos sospechoso de dengue en El Salvador

En las últimas seis semanas, la red hospitalaria ha atendido a más de 3,000 pacientes con signos compatibles con la enfermedad, mientras el boletín epidemiológico mantiene el monitoreo en la mayoría de municipios

Loreto - epidemia de dengue Perú - 3 de mayo
El dengue mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de El Salvador por el aumento sostenido de casos sospechosos reportados por el MINSAL. Foto: Composición Infobae Perú
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El dengue vuelve a colocar en alerta a las autoridades sanitarias en El Salvador. En las últimas seis semanas, el Ministerio de Salud (MINSAL) ha reportado un incremento sostenido en los casos sospechosos a nivel nacional, superando los 3,000 pacientes atendidos en la red hospitalaria en lo que va del año. Esta tendencia mantiene la vigilancia activa en la mayoría de municipios y refuerza la atención en las zonas más afectadas.

Según el último Boletín Epidemiológico del MINSAL, desde la segunda semana de junio hasta el 1 de agosto, los casos sospechosos de dengue han aumentado de manera constante. Aunque el corredor epidemiológico indica que la curva se mantiene en una zona de éxito y bajo el control de las autoridades, el panorama exige un seguimiento riguroso, especialmente en municipios con mayor incidencia.

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Actualmente, 19 de los 44 municipios están catalogados con “leve afectación” debido a la acumulación de casos atendidos. Las autoridades de salud no han detallado el número exacto de casos ni las edades más afectadas en cada municipio, aunque la vigilancia se mantiene en todo el territorio. La zona central presenta un índice larvario superior al promedio nacional, que ronda el 4%. Este indicador mide la presencia y cantidad de larvas del mosquito Aedes aegypti en viviendas y comunidades, dato clave para estimar el riesgo de una posible epidemia.

Fotografía macro de un mosquito Aedes aegypti con cuerpo oscuro, patas rayadas y alas traslúcidas, sobre una superficie clara con fondo desenfocado.
El Ministerio de Salud registró más de 3,000 pacientes atendidos por casos sospechosos de dengue en la red hospitalaria en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros más recientes muestran que los niños menores de nueve años son el grupo más afectado, con 1,349 casos reportados durante el año. Por su parte, los pacientes de entre 10 y 19 años suman 1,012 casos atendidos en hospitales. A pesar del aumento, no todos los pacientes han sido sometidos a pruebas clínicas. Hasta ahora, se han confirmado 24 casos por laboratorio y al menos 30 personas han requerido hospitalización por complicaciones asociadas al dengue.

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En cuanto a la mortalidad, el Ministerio de Salud ha confirmado oficialmente dos decesos vinculadas a complicaciones por dengue; sin embargo, en los últimos días se reportó la sospecha de la muerte de un menor en Ahuachapán Centro relacionada con el dengue, aunque este caso aún no ha recibido confirmación oficial por parte de las autoridades.

El dengue es transmitido por la picadura de un mosquito infectado con uno de los cuatro serotipos del virus. En la actualidad, el serotipo DENV-3 predomina en El Salvador, lo que representa un riesgo adicional, ya que este serotipo se ha vinculado con cuadros clínicos más graves. Los síntomas pueden variar desde fiebre moderada hasta manifestaciones más severas, como dolor detrás de los ojos, malestar general, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, y en algunos casos, exantema. El riesgo de complicaciones aumenta en personas que contraen la infección por segunda vez, pudiendo presentarse dificultad respiratoria, hemorragias o daño en órganos internos.

El Boletín Epidemiológico del MINSAL reportó un aumento constante de los casos sospechosos de dengue desde junio hasta el 1 de agosto. EFE/ Rodrigo Sura
El Boletín Epidemiológico del MINSAL reportó un aumento constante de los casos sospechosos de dengue desde junio hasta el 1 de agosto. EFE/ Rodrigo Sura

La persistencia de criaderos de zancudos en el entorno doméstico constituye un factor clave en la propagación del dengue. El epidemiólogo Jorge Panameño señaló que la población debe vigilar los posibles puntos de reproducción del mosquito, particularmente tras las lluvias intensas registradas en marzo, que pudieron dejar depósitos de agua propicios para criaderos, incluso en “dimensiones mínimas”. Un criadero de zancudos puede sobrevivir hasta tres meses en una vivienda.

“El problema es que las lluvias contribuyen a la formación de criaderos de zancudos y estos tienen ciertas características interesantes. Por ejemplo, llovió hace tres meses, pero los criaderos que se formaron pueden estar generando poblaciones de mosquitos, en este caso hablando del Aedes aegypti y albopictus en otras regiones”, explicó Panameño en declaraciones a Infobae.

El experto también indicó que investigaciones internacionales han identificado cambios importantes en el comportamiento del mosquito vector, lo que ha permitido su adaptación y multiplicación en zonas donde antes no existía riesgo. “Esto nos lleva a decir que el mosquito está mutando y adaptándose a vivir en áreas donde no podía”, afirmó Panameño.

La zona central de El Salvador reporta un índice larvario superior al promedio nacional del 4%, un dato clave sobre el riesgo de dengue. EFE/ Miguel Gutiérrez
La zona central de El Salvador reporta un índice larvario superior al promedio nacional del 4%, un dato clave sobre el riesgo de dengue. EFE/ Miguel Gutiérrez

La vigilancia epidemiológica y el control de criaderos siguen siendo herramientas fundamentales para contener el avance del dengue en el país, mientras las autoridades mantienen el monitoreo y la atención en los municipios con mayor número de casos sospechosos.

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