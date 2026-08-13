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Muñecos, pelotero y juegos didácticos: el espacio que diseñó Sol Pérez para ver crecer a su hijo Marco

La conductora abrió las puertas de su hogar y compartió cómo luce el rincón predilecto que comparte con su bebé para aprender en familia

En medio de un momento de madre e hijo, Sol Pérez mostró cómo es el espacio de juegos del pequeño Marco y cómo lo usa para entretenerse (Instagram)

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Lejos de los sets de televisión y el ritmo vertiginoso de su agenda, Sol Pérez muestra otra faceta cada vez que comparte su vida familiar en redes sociales. Esta vez, invitó a sus seguidores a descubrir cómo se transformó su casa desde la llegada de Marco, su hijo de un año y cuatro meses. La modelo y periodista abrió las puertas de su hogar y reveló el espacio especial que creó para acompañar el crecimiento y el aprendizaje del pequeño, combinando juegos, ternura y una organización pensada para favorecer cada etapa. Entre charlas, risas y descubrimientos, madre e hijo protagonizaron una mañana repleta de momentos únicos.

Una mañana cualquiera con Marco, ¡un año y cuatro meses y repite absolutamente todo!”, escribió emocionada Sol al comienzo del posteo, dando pie a una secuencia de juegos y tierna charla madre e hijo. En la grabación, mientras Marco explora palabras y sonidos, se puede escuchar el intercambio cargado de ternura y paciencia. “Hola”, saluda Sol, a lo que su hijo le responde diciendo “Guau, guau”. La modelo repite la frase y, guiando el juego, le pregunta: “¿Tractor?”. Marco, atento, contesta “Tractor”, y juntos siguen buscando el vehículo favorito. “¿Dónde está el tractor? ¿Pasó ya el tractor? ¿Le dijiste hola?”, insiste Sol, y Marco repite entusiasmado la palabra.

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La dinámica se extiende a nuevas consignas. Sol pregunta por el “arriba” y el “abajo”, y luego lo incentiva a contar hasta tres. “¿Cómo decís tres? Tres”, insiste, mientras Marco balbucea, se queja y sigue intentando. “Ay, te amo mucho”, le dice la modelo, combinando el aprendizaje con el cariño. El momento continúa con un repaso de colores y objetos: “¿Cómo decís verde? Verde”, a lo que el niño responde; después “azul”, y Marco repite. Pérez menciona “casa”, pero el pequeño insiste con “azul”, hasta que ambos llegan a “luna”, palabra que el pequeño pronuncia entre risas.

Sol y su hijo disfrutaron de un emotivo abrazo luego de un breve momento de aprendizaje en su rincón predilecto (Captura de video)
Sol y su hijo disfrutaron de un emotivo abrazo luego de un breve momento de aprendizaje en su rincón predilecto (Captura de video)

Más allá del intercambio lúdico, el espacio de juego creado por Pérez revela una planificación pensada para estimular el desarrollo de Marco. El sector se integra de manera natural al área principal de la residencia, aprovechando la amplitud de la habitación y la luz que ingresa desde los ventanales hacia el jardín. La disposición permite que el niño se desplace sin obstáculos, manteniendo contacto visual con su entorno y con los adultos, mientras explora y desarrolla nuevas habilidades.

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En la base del rincón se extiende una alfombra didáctica de goma eva, en tonos neutros y cálidos, que delimita el área de juego. Sobre su superficie se destacan impresiones de números, letras y figuras de animales, que funcionan como estímulo visual para Marco. En el espacio, Pérez colocó libros ilustrados de hojas duras, cuentos interactivos y piezas de encaje geométrico, todos a mano para el pequeño. La selección de estos objetos apunta a fomentar la curiosidad y el aprendizaje temprano, en un ambiente donde el juego y la educación conviven en armonía.

Así fue el primer cumpleaños de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: al aire libre, con música y juegos
Con tan solo un año y cuatro meses, Marco supo demostrar sus avances ante las cámaras (Instagram)

A un costado del área principal se encuentra una carpa desplegable que funciona como pelotero, con estructura flexible y paredes de malla transparente. Decorada con motivos de la selva, contiene esferas plásticas livianas en múltiples colores, ideales para estimular la motricidad fina y la coordinación. Marco puede entrar y salir con facilidad, manipular las pelotas y experimentar nuevas formas de juego en un entorno seguro y entretenido. Este rincón se convierte en un punto de diversión dentro del living y permite al niño explorar el espacio desde una perspectiva diferente.

Con cada uno de estos detalles, Sol demuestra cómo la maternidad se transforma en una oportunidad para aprender, acompañar y crear recuerdos inolvidables. Sus publicaciones reflejan no solo el amor por su hijo, sino también el compromiso de ofrecerle un espacio que favorezca su crecimiento, su autonomía y su alegría en cada etapa.

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