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Del origen popular a las grandes galerías: la historia de Milo Lockett, el artista que desafió todos los moldes

En su paso por Infobae a las 9, el dibujante chaqueño recordó sus inicios fuera del circuito tradicional y reflexionó sobre la necesidad de democratizar la cultura

En su paso por el estudio, Milo Lockett habló sobre su postura en contraste al círculo de artistas tradicional (Infobae a las 9 – Infobae en Vivo)
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La carrera de un artista puede iniciar de muchas formas, pero la de Milo Lockett es, sin dudas, una de las más extraordinarias. Su historia comenzó casi por azar, tras cerrar su fábrica textil durante la crisis de 2001. Desde entonces, Lockett se transformó en una de las figuras más reconocibles del arte argentino contemporáneo, llevando su sello a museos, escuelas, galerías y espacios públicos en todo el país. Este jueves, Milo pasó por el estudio de Infobae a las 9 (Infobae en Vivo) y dejó su mirada sobre el rótulo de “artista popular” y su experiencia en el siempre particular círculo de los artistas tradicionales.

Durante la entrevista, Gonzalo Sánchez se refirió a Lockett como un “artista popular” en el mejor sentido y le preguntó si le gustaba ese rótulo, considerando que el arte tradicional muchas veces se maneja con una lógica endogámica y elitista. Lockett, sin rodeos, respondió: “Yo elegí el destino de lo que iba a ser mi carrera cuando tomé la decisión de salirme de los parámetros de cómo se manejaban los artistas. Cuando empecé a llegar a Buenos Aires, tenías que tener un currículum, haber pasado por ciertas galerías, tener un mentor, un representante. A mí no me tocó eso porque venía de una provincia. Si bien mi provincia tiene mucha cultura, era difícil penetrar”, rememoró.

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En ese repaso, Milo recordó que su obra comenzó a llegar a Buenos Aires hace más de 20 años. “En 2005 hago la primera muestra, gano una posibilidad para pintar y pinto los ascensores de Galerías Pacífico, en el Centro Cultural Borges. Eso me dio una visibilidad tremenda. Fue por casualidad, pero yo ya tenía la idea de pintar toda la Argentina. Viajé mucho por el país y pinté en muchos lugares”, expresó. El artista relató que sus primeras obras las pintaba sobre papel craft, un material que podía enrollar y transportar en micro a cualquier parte. “Montaba mis muestras sobre alambre con broches, era como una instalación”, contó entre risas.

El reconocido artista chaqueño repasó su trayectoria y su visión de la comunidad artística (Captura de video)
El reconocido artista chaqueño repasó su trayectoria y su visión de la comunidad artística (Captura de video)

Aquel método artesanal y nómada fue su puerta de entrada a la escena porteña. “La pasé muy bien en esa época. Participé en el 2005 y gané un premio OSDE, que también fue importante porque me empezó a acercar. En 2006 entré por primera vez a ArteBA y me fue muy bien con Teresa Anchorena en ese momento y ahí empecé a trabajar ya más formalmente”, recuerda. Por entonces, Lockett seguía viviendo en su provincia: “Hasta el 2011 estuve en Chaco. En 2008 fue mi mejor año, con varios premios nacionales, y sin embargo me quedé allá. Después, la vida me trajo por otras cosas”.

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BADA 2024
Milo Lockett en la edición de BADA 2024 (Archivo)

La charla giró hacia la mirada del mundo artístico porteño ante su irrupción. “Al mundo del arte no le gustaba mucho la idea de lo que hacía. Por ejemplo, cuando me separé de mi representante y armé mi propia galería, fue disruptivo. Tener tu propio espacio y no estar en el sistema, pero a la vez estarlo, era raro. Organizaba muestras con cien artistas en formato pequeño, hice muchas cosas buscando que el arte sea accesible, que llegue a todos lados. Le di oportunidad a muchos artistas que despegaron y que hoy son amigos y colegas. Siempre me importó más eso que priorizar mi carrera personal”, explicó.

Lockett supo dejar su huella y volverse en una figura reconocida en la cotidianeidad (Nicolás Stulberg)
Lockett supo dejar su huella y volverse en una figura reconocida en la cotidianeidad (Nicolás Stulberg)

Consultado sobre qué es lo más difícil de ser artista, Lockett fue directo: “Lo más difícil es que sos tu propio jefe. Hay que tener mucha voluntad todos los días. Yo soy caótico, desordenado, disperso y disléxico, así que me cuesta todo. No hay horarios ni estructura. Me armé una rutina de trabajo que aprendí acá, de venir, de hacerme un horario, de decir: ‘tengo que entrar a las nueve y salir a las seis de la tarde’. Si no, el horario era tres de la mañana hasta el otro día y así no se puede sostener un proyecto”.

Lockett contó que tuvo que imponerse un orden para poder cumplir con su trabajo: “Si no, el proyecto es anárquico. Un día trabajás, otro día no, dos días no y después trabajás de nuevo. Los horarios de muchos artistas son cuando todo el mundo duerme, pero yo aprendí que necesitaba estructura. No digo que mi fórmula sea la única, pero a mí no me funcionó el caos. Necesité ordenarme para poder sostener todo lo que venía”.

A lo largo de la charla, el artista remarcó el valor de la accesibilidad y la democratización del arte. “Siempre busqué que el arte llegue a todos lados, que sea parte de la vida cotidiana. Me interesa que la obra circule, que esté en escuelas, en hospitales, en la calle, y no solo en galerías o casas de coleccionistas”, dijo. Además, subrayó el rol de la comunidad de artistas: “Me gusta ayudar a otros, darles oportunidades, compartir el espacio y los proyectos”.

“Siempre busqué que el arte llegue a todos lados, que sea parte de la vida cotidiana", aseguró el artista (Nicolás Stulberg)
“Siempre busqué que el arte llegue a todos lados, que sea parte de la vida cotidiana", aseguró el artista (Nicolás Stulberg)

La historia de Milo Lockett es la de alguien que eligió hacer las cosas a su modo, apostando por la cercanía y la diversidad de públicos. Desde su primera muestra improvisada hasta las grandes exposiciones, pasando por la visibilidad que le dio pintar los ascensores de Galerías Pacífico y su paso por ferias y premios, su recorrido es testimonio de una búsqueda genuina, lejos de los moldes tradicionales y con la mirada puesta en lo colectivo.

Hoy, convertido en una referencia ineludible del arte argentino, Lockett reconoce que el mayor desafío es sostener la constancia y la motivación a diario, aprender a organizarse y no perder de vista el sentido original de su trabajo: acercar el arte a la gente, abrir puertas y seguir construyendo comunidad. Para Milo, ese es el verdadero motor de una carrera que, aunque empezó casi por casualidad, se consolidó a fuerza de voluntad, creatividad y una convicción: el arte es para todos.

Entrevista completa a Milo Locket

Entrevista completa a Milo Lockett en Infobae en Vivo

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