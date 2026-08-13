Largometraje Vértices pone a El Salvador en el mapa cinematográfico al ganar un premio internacional en un festival de Georgia

La trama de Vértices sigue a tres amigos que se reencuentran en un funeral después de treinta años para hablar de la vida y la muerte./ (Contrapunto)

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La película Vértices, dirigida por el cineasta salvadoreño Arturo López Rodas, fue reconocida como mejor cinta internacional en el Cobb International Film Festival de Georgia, Estados Unidos. Este galardón representa un nuevo hito para el cine de El Salvador, en un momento en que la industria nacional busca consolidarse y proyectarse en espacios internacionales.

El reconocimiento fue abordado durante la participación del director en el programa radial La Tribu, donde compartió detalles sobre la producción, el proceso creativo y la relevancia de este logro.

Según López Rodas, Vértices constituye su primer largometraje y forma parte de una nueva ola de propuestas cinematográficas salvadoreñas. El director explicó que la película surgió de la necesidad de realizar un proyecto viable en términos de presupuesto y logística, optando por una estructura narrativa de pocas locaciones y fuerte peso en los diálogos.

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“Son tres amigos que se reencuentran en el funeral de otro del grupo después de treinta años de no verse, para hablar de la vida y un poco de la muerte”, resumió López Rodas sobre la trama central. El guion, premiado previamente en el Festival Ícaro, se inspiró en referentes como la cinta “Mi cena con André” y en experiencias personales del director.

La producción de Vértices se llevó a cabo bajo condiciones marcadas por la independencia y la gestión de recursos limitados. El propio López Rodas detalló que el cine en el país permanece mayoritariamente fuera de circuitos comerciales, lo que obliga a los creadores a asumir roles múltiples y a gestionar presupuestos ajustados, priorizando ideas que puedan materializarse con equipos reducidos y colaboraciones voluntarias.

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Vértices se consolida como un nuevo hito para el cine de El Salvador en su búsqueda de proyección internacional./ (elsalvador.com)

“A mí me gusta pagarle a los actores, reconocerles algo, e igual al resto del equipo. No siempre lo he hecho porque las personas ponen a disposición todo su esfuerzo, su equipo, su trabajo”, afirmó el cineasta. La selección de la película en festivales y la posibilidad de exhibirla ante nuevas audiencias constituyen, para el director, un estímulo suficiente que impulsa la continuidad del trabajo audiovisual.

Uno de los aspectos destacados de Vértices es la música original, a cargo de Mauricio Valdés, compositor salvadoreño radicado en Estados Unidos. Valdés, quien cuenta con una trayectoria reconocida en la radio nacional y la composición, aportó piezas musicales que había producido décadas atrás y que, a juicio del director, “encajaron perfecto con la historia”.

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“Me gusta decir que complementa la narrativa de la historia”, explicó López Rodas, quien tuvo acceso al material musical durante la etapa de preproducción. El proceso de integración de la música resultó clave para la atmósfera de la película, que se caracteriza por el uso del blanco y negro como recurso visual y por una marcada sobriedad estilística.

La obtención del premio en Georgia se suma a otros reconocimientos obtenidos por Vértices y sus cortometrajes previos. El director detalló que la película cuenta con distribución internacional a través de la firma española My Lucky Films, lo que ha ampliado las posibilidades de circulación en festivales y muestras fuera del país. Además, la cinta fue seleccionada para el Festival del American Film Institute de cine latinoamericano en Washington, donde compartirá programación con otras producciones que han llegado a nominaciones al Óscar.

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Arturo López Rodas explicó que Vértices es su primer largometraje y que nació como un proyecto viable con pocas locaciones y peso en los diálogos./ (La Tribu FM)

Durante la entrevista en La Tribu, López Rodas confirmó que Vértices será inscrita como la propuesta oficial de El Salvador para los premios Óscar, en virtud del reciente reconocimiento del Comité Nacional de Selección Cinematográfica de El Salvador (Cinesal) por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Esta decisión abre la puerta por primera vez a la participación formal de películas salvadoreñas en la competencia internacional más prestigiosa del cine. La condición para la inscripción es la exhibición comercial en salas nacionales, un paso que, según el director, la producción ya tiene previsto cumplir en breve.

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El equipo de Vértices ya presentó el filme en escenarios como El Marte y Nave Cine Metro, y proyecta su estreno en salas comerciales para finales de septiembre, según lo anunciado por el propio director. La noticia del galardón y la próxima inscripción a los Óscar ha generado reacciones positivas entre la comunidad cinematográfica salvadoreña, que ve en estos avances una oportunidad para fortalecer la industria y visibilizar nuevas voces creativas.