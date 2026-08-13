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Guatemala inicia su preparación para la Conferencia de las Partes sobre la biodiversidad 2026 (COP17)

El CONAP reunió a instituciones públicas, academia, pueblos indígenas y ambientalistas para definir prioridades y alianzas, con el objetivo de presentar en Ereván en octubre de 2026 una postura nacional coordinada

Grupo de personas sonriendo, algunas sentadas y otras de pie, sostienen figuras de animales y plantas, y carteles de CONAP, GUATEMALA, SIGAP
Guatemala inició su preparación para la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica con una reunión del CONAP y actores públicos, académicos, indígenas y ambientalistas. (Conap Guatemala)
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Guatemala inició su preparación para la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica con una reunión del CONAP y actores públicos, académicos, indígenas y ambientalistas, con la meta de llevar en octubre de 2026 a Ereván una posición nacional coordinada para la primera revisión global del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y para acelerar acciones antes de 2030.

Entre los datos que el país prevé presentar figuran más del 31% del territorio bajo esquemas de protección, más de medio millón de hectáreas en proceso de restauración desde 2011 y 12 mil hectáreas protegidas que benefician a 31 mil familias a través del Proyecto LIFE WEB II.

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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas informó que el encuentro buscó definir prioridades claras, asegurar participación sustancial y construir alianzas duraderas de cara a la conferencia. La cita internacional examinará los avances globales en la implementación del marco acordado en Kunming-Montreal, que fija la hoja de ruta para frenar y revertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030.

Hombre con camisa a cuadros y saco beige sostiene un micrófono. Detrás, una bandera de Guatemala y una bandera blanca con el logo de una organización
Guatemala inició su preparación para la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica con una reunión del CONAP y actores públicos, académicos, indígenas y ambientalistas. (Conap Guatemala)

Guatemala prepara una posición interinstitucional para la cumbre de biodiversidad

El secretario ejecutivo del CONAP, Igor de la Roca, dijo que la reunión marca “el inicio de todo el proceso” de preparación y análisis para la participación del país en la COP sobre diversidad biológica.

También precisó que en ese marco habrá actividades paralelas vinculadas con el Protocolo de Cartagena, sobre bioseguridad y organismos vivos modificados, y con el Protocolo de Nagoya, sobre acceso a la diversidad genética y valoración de esos recursos.

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De la Roca sostuvo que Guatemala busca llegar a las negociaciones con una postura “muy clara” y construida de forma interinstitucional e intersectorial. Añadió que esa definición responde al peso biológico y cultural del país: “Guatemala es uno de los veinte países megadiversos del mundo, pero también es uno de los países pluriculturales”.

El funcionario remarcó además la relación entre biodiversidad y culturas ancestrales, en especial en la agrobiodiversidad. “Somos centro de origen del maíz, somos centro de origen y diversidad de razas del maíz, también de origen y diversidad de chiles, de aguacates, de tomates, de cucurbitáceas”, afirmó.

La preparación oficial incluye también la fase final de aprobación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2026-2050. A eso se suma la Declaración de Calakmul, que abarca 5,7 millones de hectáreas para conservar la Gran Selva Maya junto con México y Belice y fortalecer modelos existentes de conservación y uso sostenible, entre ellos las concesiones forestales.

Una mujer con gafas y ropa tradicional sostiene un micrófono y un teléfono mientras habla frente a una pantalla de proyección con texto y fotos
Guatemala inició su preparación para la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica con una reunión del CONAP y actores públicos, académicos, indígenas y ambientalistas. (Conap Guatemala)

La COP17 revisará el cumplimiento del marco global acordado por los países

La COP17 es la 17.ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica y constituye el principal espacio de discusión y negociación de ese tratado de Naciones Unidas. Su objetivo central será realizar la primera revisión mundial de los avances en la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

La conferencia se celebrará del 19 al 30 de octubre de 2026 en Armenia. El encuentro reunirá a Estados, organizaciones regionales y actores no estatales para debatir medidas sobre conservación de la diversidad biológica, uso sostenible de sus componentes y distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los recursos.

Según el material de referencia sobre la cumbre, la biodiversidad continúa deteriorándose a escala global y esa degradación podría agravarse si no se adoptan medidas urgentes. La COP17 está planteada como un ámbito para acordar respuestas frente a esos problemas críticos y para definir acciones aceleradas hacia 2030.

El viceministro del Agua del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales explicó que la preparación guatemalteca combina planteamientos técnicos con aportes de sociedad civil, pueblos indígenas y enfoques de género.

El objetivo, dijo, es llevar una posición de país que recoja “todos los puntos de vista de las organizaciones, de los sectores” para proteger y conservar la biodiversidad y procurar el uso sostenible de los ecosistemas.

Esa articulación, agregó, apunta a que los ecosistemas sigan proveyendo bienes y servicios ecosistémicos en el presente, en el mediano plazo y en el largo plazo. El propio CONAP señaló que la participación en la COP abre la posibilidad de fortalecer la conservación, ampliar alianzas y aumentar la cooperación técnica, científica y financiera para Guatemala.

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