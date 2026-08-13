“Heroína humilde”: la historia de la atleta que brilla corriendo con anteojos y cosecha fans en las redes sociales

Elena Cambiolo, la joven promesa del atletismo italiano, en el campeonato Europeo (Grosby)

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La presencia de Elena Cambiolo en las semifinales de los 200 metros del Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham generó atención tanto por su rendimiento como por un detalle poco habitual en la pista: corrió usando lentes, una particularidad que se viralizó en redes sociales y la distinguió entre las velocistas del evento.

Cambiolo, nacida en San Bonifacio, provincia de Verona, el 11 de septiembre de 2006, debutó en la selección italiana absoluta durante este campeonato. Con 19 años, la atleta de U.S. Quercia Dao Conad Rovereto se clasificó a la ronda de semifinales tras registrar un tiempo de 23.35 segundos en la serie. Compartió el pase con su compañera Dalia Kaddari, quien avanzó con la segunda mejor marca global. La actuación de Cambiolo resultó significativa ya que representa uno de los primeros grandes pasos de la velocista en la élite internacional. Elena actualmente se ubica en el puesto 34 del ranking europeo en los 200 metros y en el 128 en los 100 metros.

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Elena Cambiolo corrió el campeonato Europeo de Atletismo representando a Italia (Grosby)

Cambiolo comenzó a practicar atletismo tras una experiencia en competencias escolares, influenciada por una docente durante la secundaria. Antes de especializarse en velocidad, practicó béisbol y sóftbol en su localidad natal. De acuerdo con Napolike, se entrena desde 2019 bajo la dirección de Andrea Rinaldi y compite regularmente en las pruebas de 100 y 200 metros, además de integrar relevos. Sus registros personales actuales son 23.05 segundos en 200 metros y 11.38 en 100 metros, marcas logradas durante la temporada 2026 que le valieron la convocatoria a los Europeos de Birmingham.

Las redes sociales solicitaron la apertura de un club de fans para Elena Cambiolo

El uso de lentes en competencia no pasó inadvertido para el público. Su imagen se compartió y generó comentarios, con muchos usuarios destacando la singularidad de ver a una velocista alcanzar rondas decisivas usando anteojos. El usuario @anto_vallini en X, al ver una entrevista de la velocista, escribió: “Si no existe un club de fans de Elena Cambiolo, la heroína humilde y sonriente que en los Europeos corrió una semifinal de 400 metros luciendo gafas en representación de todos nosotros los deportistas con problemas de visión, lo fundaré yo”.

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Elena Cambiolo generó revuelo en las redes sociales

La página de Facebook Politicamente Sportivo también se manifestó en una misma línea al escribir: “Si aún no existe un club de fans de Elena Cambiolo, ¡hay que remediarlo! Una heroína humilde, sonriente y decidida, que en el Campeonato Europeo corrió una semifinal de los 200 metros con sus anteojos puestos. No es solo una carrera. Es una imagen hermosa de normalidad, pasión y deporte sin barreras. Corrió representándonos a todos los que practicamos deporte y tenemos problemas de visión. ¡Elena, ya eres una inspiración! Y si no existe un club de fans… ¡LO FUNDARÉ YO! ¿Quién se inscribe en el club de fans de Elena Cambiolo?“.

En una entrevista con Oggi Sport Notizie, antes de ser convocada para defender los colores de Italia en el campeonato europeo, Cambiolo explicó cómo es competir con lentes: “En realidad, no me molestan. Solo en verano, durante el entrenamiento, con el sudor tienden a resbalarse. En las carreras, en cambio, nunca he tenido problemas, ni siquiera en la salida. Este año también empecé a usar lentes de contacto en los entrenamientos, pero durante las pruebas de velocidad siento que se mueven y me molestan. Creo que es simplemente cuestión de acostumbrarse. Quizás en el futuro también corra con lentes de contacto”.

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Elena Cambiolo fue la revelación del torneo realizado en Molfetta este año

Nacida y criada en San Giovanni Ilarione (Verona), Cambiolo estudia ciencias de la formación primaria y dedica su tiempo libre a la lectura y la cocina. Su trayectoria incluye un subcampeonato nacional en 200 metros dentro de la categoría cadete en 2020, un título italiano junior en 400 metros en 2024 y una doble corona en 100 y 200 metros en los campeonatos italianos sub-23 de 2026. Este desempeño le abrió las puertas no solo a los 200 metros individuales, sino también a integrar el relevo 4x100 de la selección.

Corriere del Trentino incluyó a la velocista entre las nuevas caras de la región en la élite, y citó sus palabras previas al debut en la posta: “Representar a Italia en la 4x100 es un sueño hecho realidad. Quiero transformar la emoción en pura adrenalina cuando reciba el testimonio”.

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“Hasta ahora, mi salida no es mi punto fuerte. Haber corrido los 400 metros me permite correr muy bien la parte final de la carrera y sacar el máximo provecho de mi sprint. Además, en estos Campeonatos Italianos, me ayudó a gestionar todas las rondas: fueron cuatro rondas que corrí a un alto nivel, y la resistencia que gané en los 400 metros definitivamente marcó la diferencia”, analizó la italiana.

En el Campeonato Europeo de Atletismo de Birmingham, Cambiolo avanzó hasta las semifinales en los 200 metros, consolidando su condición de promesa del sprint italiano y dejando una imagen que trascendió lo deportivo.

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