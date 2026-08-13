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Crecen los juicios por accidentes laborales: hay 11.000 nuevos litigios por mes y rompen un nuevo récord que pone en riesgo al sistema

La presión judicial sobre las aseguradoras se intensifica con cifras que superan ampliamente los registros de países vecinos, mientras Santa Fe lidera el aumento de litigiosidad

Fotografía de archivo donde se observa a trabajadores de la construcción en un edificio del centro en Austin durante la ola de calor en Austin, Texas, EE.UU, 07 de septiembre de 2023. EFE/EPA/ADAM DAVIS
El sistema de riesgos del trabajo en Argentina enfrenta un escenario de judicialización creciente, con más de 11.000 demandas mensuales (EFE)
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El sistema argentino de riesgos del trabajo enfrenta una presión inédita, según datos recientes de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Entre enero y julio de 2026, se registraron 72.525 nuevos casos de litigios laborales en el país, lo que equivale a un ritmo de más de 11.000 demandas mensuales. Esta dinámica consolida una tendencia de crecimiento que preocupa al sector y ubica a Argentina muy por encima de los valores observados en otras naciones, como Chile y España. El informe de la UART proyecta que, de mantenerse el ritmo actual, la cantidad de juicios superará los 137.000 durante todo el año.

La provincia de Santa Fe se convirtió en el epicentro de la conflictividad judicial, desplazando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el ranking mensual de demandas. En julio, Santa Fe registró 1.525 nuevas demandas, lo que marcó un incremento de 20,7% respecto al mismo mes de 2025. Esta cifra ubicó a la provincia como la segunda jurisdicción con más juicios del país, solo detrás de la Provincia de Buenos Aires, que sumó 2.805 casos en el mismo período.

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El análisis de la UART destaca que Santa Fe acumula 12.150 juicios en los primeros siete meses del año, con un crecimiento interanual del 18%, muy por encima del promedio nacional, que se ubicó en el 2%. La proyección de litigiosidad para esta provincia en 2026 es de 349 juicios cada 10.000 trabajadores, más de dos veces y media el promedio país, que alcanza 138 casos por cada 10.000.

Desde la UART advierten que este escenario resulta paradójico, ya que la creación del Cuerpo de Peritos Oficiales en Santa Fe pretendía frenar los incentivos que originan demandas injustificadas y devolver previsibilidad a trabajadores, empleadores y aseguradoras. Pese a la implementación de la reforma, la provincia sigue mostrando un crecimiento sostenido en la litigiosidad, lo que genera interrogantes sobre la eficacia de las medidas adoptadas hasta el momento.

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A nivel nacional, la litigiosidad laboral del sistema argentino supera en 23 veces la de Chile y en 16 veces la de España, según la UART. El volumen de casos se mantiene en niveles históricos, lo que alimenta la preocupación sobre la viabilidad del sistema y su capacidad para brindar cobertura a más de 10 millones de trabajadores y 1 millón de empleadores en el país.

El informe de la UART también resalta la incidencia de las ferias judiciales en la estacionalidad de los ingresos. En julio, el ingreso de 7.814 juicios representó una baja respecto al mes anterior, atribuida al receso judicial, aunque el acumulado móvil de los últimos 12 meses ya suma cerca de 135.400 notificaciones. Esta cifra ratifica la persistencia de un volumen desproporcionado de demandas laborales.

Un soldador trabaja en un taller. (Europa Press)
Fallos recientes de la Corte Suprema buscan contener el avance de los juicios, aunque el volumen de causas sigue en aumento (Europa Press)

La Provincia de Buenos Aires lidera el ranking nacional con 2.805 juicios en julio y 28.666 casos en los primeros siete meses de 2026, lo que representa un incremento del 3% respecto al mismo período del año anterior. En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sumó 1.510 juicios en julio y 13.939 entre enero y julio, también con una variación positiva del 3%. El resto del país acumuló 1.974 casos en julio y 17.770 en los primeros siete meses, aunque con una caída del 9% en comparación con el mismo lapso de 2025.

La UART subraya que el crecimiento de la litigiosidad se sostiene a pesar de la existencia de reformas y fallos judiciales destinados a contener el fenómeno. Uno de los hechos más relevantes en el último período fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Pagani, Sergio Leandro Emanuel c/ Provincia ART S.A. s/ recurso Ley 27.348”. El 6 de agosto, el máximo tribunal revocó por unanimidad una sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) que había elevado la condena a la ART sin que el trabajador hubiera apelado la decisión. El tribunal consideró que se violó el principio de “reformatio in peius”, lo que implica una afectación a la garantía de defensa en juicio.

La UART remarcó que este tipo de fallos constituyen una señal para alinear las decisiones de las instancias inferiores con la doctrina de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Modernización Laboral. Sin embargo, la entidad advirtió que estas resoluciones, si bien marcan un rumbo, no resultan suficientes para revertir la tendencia de incremento de la litigiosidad, lo que mantiene en alerta a todos los actores del sistema.

A 30 años de la creación del Sistema de Riesgos del Trabajo, la UART informó que se salvaron más de 20.000 vidas y se evitaron 5,1 millones de accidentes laborales gracias a la prevención. El sector sostiene que los resultados del sistema respaldan su importancia para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores registrados. No obstante, el aumento constante de los juicios amenaza con afectar la estabilidad y el funcionamiento de un esquema que, según la UART, representa una garantía tanto para empleados como para empleadores.

El documento difundido por la UART concluye que la situación actual exige respuestas concretas por parte de los actores judiciales laborales y el compromiso de todas las jurisdicciones para revertir un récord de demandas que desafía la previsibilidad y sostenibilidad del sistema argentino de riesgos del trabajo.

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