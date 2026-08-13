Maestros en Guatemala se concentran en la Plaza de la Constitución y un grupo marchó al Congreso para presentar demandas

La dirigencia del STEG afirmó que entregaría en el Congreso más de 200 mil firmas de padres de familia en respaldo a sus demandas. (Maestros emprendedores, San Juan Comalapa)

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El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, STEG, encabezado por Joviel Acevedo, se concentró este jueves 13 de agosto en la Plaza de la Constitución y marchó hacia el Congreso de la República para entregar una petición respaldada, según afirmó su dirigencia, por más de 200 mil firmas de padres de familia, con la que exige frenar las discusiones sobre reformas a la Ley de Dignificación del Magisterio y aprobar medidas como elevar a Q25 la alimentación escolar diaria.

La movilización reunió desde temprano a docentes afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala y a la Asamblea Nacional del Magisterio en el Centro Histórico. Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que la concentración comenzó a formarse desde las 6:30 frente al Palacio Nacional de la Cultura y la Catedral Metropolitana.

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Hasta ese momento se reportaba el arribo de más de 50 buses y microbuses que trasladaron a maestros a la capital. De acuerdo con reportes citados a primeras horas del día, hacia las 7:17 ya había aproximadamente 1.000 personas reunidas en la plaza, número que fue aumentando con el transcurrir de la mañana.

Los docentes regresaron a las calles un año después del plantón de 50 días que provocó suspensión de clases en escuelas públicas. Esta vez, el sindicato convocó la actividad como una “reunión nacional” programada entre las 8:00 y las 18:00, según circulares enviadas a sus filiales.

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La dirigencia del STEG afirmó que entregaría en el Congreso más de 200 mil firmas de padres de familia en respaldo a sus demandas. (Maestros emprendedores, San Juan Comalapa)

El sindicato pidió frenar reformas al Decreto 1485 y ampliar beneficios escolares

La demanda central del magisterio fue detener en el Congreso las discusiones sobre reformas al Decreto 1485, Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional. En las pancartas de los manifestantes también se expresó respaldo a las iniciativas de ley 6494 y 6509, y rechazo a las iniciativas 6591 y 6814.

El sindicato además reclamó que los docentes contratados en los renglones 021 y 022 sean trasladados al renglón 011 mediante procesos de oposición, con el fin de acceder a plazas permanentes. Entre sus peticiones figura también avanzar en la negociación y firma del pacto colectivo.

Otro bloque de exigencias se concentró en los programas dirigidos a estudiantes del sector público. El magisterio pidió aumentar la cuota de alimentación escolar a Q25 por estudiante, frente a los Q6 actuales para preprimaria y primaria y los Q4 asignados a los niveles inicial y secundario.

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La plataforma también incluyó la entrega diaria de un vaso de leche, calzado escolar y uniformes para los alumnos. Durante el acto, la dirigencia sostuvo que esas medidas constituyen una reivindicación para las comunidades educativas porque, a su juicio, la dignificación del magisterio comienza con escuelas en condiciones mínimas y estudiantes alimentados.

Acevedo aseguró que entregaría las firmas al Congreso

En una transmisión de la página STEG Huehue Oficial, Acevedo afirmó que el sindicato acudiría al Congreso con más de 200 mil firmas recolectadas entre padres y madres de familia. Según dijo, ese respaldo fue reunido para exigir la aprobación de leyes orientadas a aumentar la alimentación escolar, garantizar un vaso de leche diario y dotar de vestimenta y calzado a los estudiantes.

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“Esto que ven acá son más de doscientas mil firmas de nuestros padres y madres de familia del país que están exigiendo la aprobación de esas iniciativas de ley”, declaró el dirigente sindical.

Acevedo también sostuvo ante los manifestantes que la convocatoria no fue una movilización masiva porque una acción de ese tipo habría requerido sacar a más maestros de las aulas. Según explicó, la reunión en la plaza buscó que cada dirigencia departamental definiera cuántos docentes llevaría sin vaciar por completo las escuelas.

El dirigente negó que los asistentes hubieran sido trasladados de forma obligatoria y aseguró que acudieron por voluntad propia, costeando transporte, alimentación y hospedaje. Durante su intervención, insistió en que el sindicato no se opone al traslado de docentes del renglón 021 al 011, y que ese procedimiento debe realizarse por oposición.

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La protesta también provocó advertencias de tránsito en la zona 1

La presencia del magisterio en el Centro Histórico llevó a Emetra a advertir sobre posibles complicaciones viales en el sector. Montejo indicó que las rutas alternas recomendadas eran las inmediaciones del bulevar Asunción, la avenida Elena, el puente Olímpico y la calle Martí.

Durante su discurso, el líder sindical amplió el reclamo hacia otros temas nacionales, entre ellos el alza de los combustibles, el costo de la canasta básica, la inseguridad y el estado de las carreteras que recorren los docentes para llegar a las comunidades. También afirmó que, si el Congreso no aprueba las iniciativas que apoyan, los padres de familia podrían sumarse a futuras movilizaciones junto con el magisterio.

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