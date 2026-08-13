La UTA postergó un paro de colectivos previsto para mañana viernes en las provincias: cómo sigue el conflicto

Seccionales provinciales de la UTA confirmaron su adhesión al paro de 24 horas a la espera de una resolución oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El futuro inmediato del transporte público en las provincias argentinas quedó envuelto en incertidumbre después de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidiera postergar un paro de colectivos de 24 horas, previsto para arrancar este viernes, mientras sigue sin resolverse la paritaria del sector. La medida de fuerza, que amenaza con frenar el servicio urbano e interurbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), continúa vigente hasta que el Gobierno nacional emita una resolución oficial.

Mañana no habrá medida de fuerza y la semana que viene las partes continuarán la semana que viene con las negociaciones.

La disputa salarial viene escalando tras más de tres meses de negociaciones sin avances entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). El núcleo del conflicto gira en torno a la asimetría tarifaria y de subsidios que existe entre el AMBA y el resto del país. En ese contexto, el gremio reclama igualar el salario de los choferes de las provincias con el que perciben sus pares del área metropolitana, quienes reciben un básico en torno a los $1.740.000 más viáticos.

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Las empresas agrupadas en FATAP sostienen que la diferencia en el nivel de aportes estatales vuelve inviable esa equiparación. Según la cámara, mientras los subsidios estatales cubren cerca del 60% de los costos operativos en el AMBA, en las provincias la asistencia estatal apenas alcanza el 10%. Esta brecha, argumentan, impide afrontar el reclamo salarial sin un aumento significativo en las partidas presupuestarias o en las tarifas para los pasajeros.

Los días previos estuvieron marcados por audiencias virtuales convocadas por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, que no lograron acercar posiciones. La última ronda ocurrió el martes 11 y miércoles 12 de agosto, cuando el gremio insistió en replicar el acuerdo alcanzado en Buenos Aires y las empresas ratificaron su negativa por falta de recursos. Tras el fracaso de las negociaciones, el Consejo Directivo Nacional de la UTA, encabezado por Roberto Fernández, anunció oficialmente el paro nacional en el interior del país para el viernes 14 de agosto.

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La intervención estatal se volvió un factor clave en las últimas horas. El jueves 13 de agosto, FATAP solicitó formalmente a la cartera laboral la emisión urgente de una conciliación obligatoria. Esta herramienta suspendería la huelga y obligaría tanto a las empresas como al gremio a sentarse nuevamente a negociar bajo supervisión oficial. Sin embargo, hasta la tarde de ese día, la Secretaría de Trabajo no había emitido la resolución, lo que mantiene vigente la medida de fuerza a la espera de una definición.

En varias provincias, las seccionales de la UTA como Córdoba, Chaco, Entre Ríos y San Nicolás confirmaron su adhesión total al paro si no hay un cambio en la postura del Gobierno. El clima de expectativas se hizo evidente entre los trabajadores y los usuarios del transporte público, que aguardan una definición que podría llegar a última hora.

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FATAP solicitó al Gobierno nacional la emisión urgente de la conciliación obligatoria para evitar la huelga (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones a Infobae, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, explicó los motivos de la medida y la posición del gremio. “El paro es en el interior debido a que no pudimos serrar con FATAP y llevamos el reclamo a nación para tramitar nuestros derechos que es el salario no fue acordado y esta audiencia que tuvimos terminó con un pedido del subsecretario de trabajo que nuevamente empecemos las conversaciones para la solución de nuestro pedido salarial”, afirmó Fernández en diálogo con este medio.

El dirigente sindical remarcó el impacto social del conflicto y el objetivo de la organización: “Suspendemos la medida para la solución a nuestro reclamo que es el sueldo para el sostén de nuestra familia. La semana que viene debemos terminar con nuestro reclamo”, agregó Fernández. Las palabras del líder gremial reflejan la presión existente sobre las partes para alcanzar un acuerdo que evite la paralización del transporte en decenas de ciudades fuera del AMBA.

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La UTA se mantuvo inflexible en su demanda de equiparación salarial. Por su parte, la FATAP reiteró que sin mayores subsidios estatales o un incremento de tarifas, las empresas del interior no pueden asumir el costo de la suba pretendida por el sindicato, lo que profundizó el estancamiento en la mesa de negociación.

El conflicto dejó en evidencia la fragmentación del sistema de transporte argentino y las diferencias estructurales entre el área metropolitana y las provincias. Mientras tanto, miles de usuarios permanecen atentos a la resolución de la Secretaría de Trabajo, que definirá si la conciliación obligatoria desactiva la huelga o si, a partir de la medianoche, se concreta la suspensión total del servicio de colectivos en el interior.

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Las declaraciones de Fernández a Infobae subrayan el carácter urgente de la negociación: “Esta audiencia que tuvimos terminó con un pedido del subsecretario de trabajo que nuevamente empecemos las conversaciones para la solución de nuestro pedido salarial”, dijo el titular de la UTA, dejando abierta la puerta a una solución en los próximos días.

El desenlace inmediato depende de la decisión del Gobierno. Si la conciliación obligatoria se dicta antes de la medianoche, el sindicato deberá levantar el paro y retomar las discusiones. Si no lo hace, la huelga de 24 horas se concretará desde las 00:00 del viernes 14 de agosto, afectando a los servicios urbanos e interurbanos de corta y media distancia en el interior del país.

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