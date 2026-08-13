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Cómo borrar todos los datos de tu celular a distancia si lo pierdes o te lo roban

Antes de eliminar el contenido, conviene localizar el dispositivo y activar el modo perdido para intentar recuperarlo sin renunciar a los datos

Lo que debes hacer si tu celular Android o iPhone se pierde o te lo roban.
Lo que debes hacer si tu celular Android o iPhone se pierde o te lo roban. (Visualesia)
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Perder un celular o sufrir un robo no solo implica quedarse sin el dispositivo. Las fotografías, conversaciones, documentos, aplicaciones bancarias y otros datos personales que permanecen almacenados en su interior también pueden quedar expuestos. Para estos casos, Android y iPhone permiten eliminar el contenido del teléfono de forma remota mediante sus respectivas herramientas de localización.

El procedimiento puede realizarse desde otro dispositivo o desde un navegador, siempre que las funciones de búsqueda hayan sido activadas previamente y el teléfono continúe asociado a la cuenta correspondiente.

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Sin embargo, antes de ejecutar el borrado conviene intentar localizar el equipo, ya que eliminar su contenido puede limitar las opciones posteriores para encontrarlo.

Antes de adquirir un teléfono de segunda mano, es posible identificar si tiene antecedentes de robo mediante una consulta rápida del IMEI, según la herramienta que ofrece Osiptel
Si perdiste o te robaron el celular, lo primero que debes de hacer es intentar encontrarlo.| Foto: Canva

Localizar el celular antes de borrar sus datos

Tanto Android como iPhone ofrecen herramientas que permiten consultar la ubicación de un dispositivo perdido. Esta debería ser la primera alternativa antes de recurrir al borrado remoto.

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Además de mostrar la ubicación conocida del teléfono, estas plataformas permiten activar funciones destinadas a facilitar su recuperación. Entre ellas se encuentra la posibilidad de hacer sonar el dispositivo o bloquearlo mediante un modo perdido, que puede mostrar un mensaje y un número de contacto en la pantalla.

Esta opción permite proteger temporalmente la información sin eliminarla. Si el teléfono aparece posteriormente, el propietario puede recuperar el acceso sin haber perdido sus archivos.

Una mujer surcoreana de perfil sostiene un celular con ambas manos, observando un mapa de ruta en la pantalla.
Antes de borrar todos tus datos, primero intenta localizar tu celular a través de las diferentes aplicaciones de Android y iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo borrar un Android a distancia

En los teléfonos Android, el procedimiento se realiza mediante Encontrar mi dispositivo, integrado actualmente en la plataforma Find Hub de Google.

Para acceder, el usuario debe entrar desde otro dispositivo al servicio de localización de Google e iniciar ssión con la misma cuenta que estaba configurada en el teléfono perdido. Después debe seleccionar el dispositivo correspondiente y elegir la opción para borrar todos los datos.

Si el celular está conectado a internet, la eliminación puede comenzar inmediatamente. En caso de que esté apagado o desconectado, la orden queda pendiente y se ejecutará cuando vuelva a conectarse mediante Wi-Fi o datos móviles.

Google Find Hub
Con Find Hub de Google puede encontrar dispositivos Android. (Google)

Una vez completado el proceso, el contenido almacenado en el teléfono será eliminado y el equipo mantendrá las protecciones asociadas a la cuenta de Google, por lo que no podrá ser utilizado normalmente por otra persona sin las credenciales correspondientes.

Los dispositivos Samsung Galaxy también cuentan con herramientas propias para localizar determinados equipos y ampliar las posibilidades de recuperación, incluso mediante redes de dispositivos compatibles.

Cómo borrar un iPhone de forma remota

En el caso del iPhone, el proceso se realiza mediante la aplicación Buscar o a través del servicio de localización de Apple. El usuario debe iniciar sesión con la misma cuenta de Apple vinculada al teléfono y seleccionar el dispositivo extraviado.

Después debe elegir la opción Borrar este dispositivo y confirmar la operación.

Si el iPhone está conectado a internet, el borrado comienza inmediatamente. Cuando se encuentra apagado o sin conexión, la orden queda pendiente hasta que vuelva a conectarse.

Función 'Buscar mi iPhone' provocó que una tripulación de cabina sea suspendida.
Función 'Buscar mi iPhone' te permite saber dónde está tu celular. (Foto: Especial)

Una característica importante es que el Bloqueo de activación permanece habilitado después del borrado. Esto significa que eliminar los datos no elimina la protección que vincula el equipo con su propietario.

Además, las tarjetas utilizadas con Apple Pay se eliminan como medida de protección, incluso si el iPhone está desconectado.

Errores que conviene evitar

Uno de los principales errores consiste en borrar el teléfono antes de intentar localizarlo. En determinadas versiones recientes de iOS, el dispositivo puede continuar siendo rastreable después del borrado, pero lo recomendable es comprobar primero su ubicación y decidir posteriormente qué medida tomar.

También es fundamental activar Encontrar mi dispositivo o Buscar antes de perder el teléfono. Estas funciones no pueden habilitarse de manera remota cuando el equipo ya no está en manos del propietario.

Por último, el borrado remoto no necesariamente elimina el contenido de todas las tarjetas SD, ya que esto depende del modelo y del fabricante. Además, borrar los datos no significa desbloquear el teléfono: las protecciones de seguridad permanecen activas para impedir que otra persona pueda configurarlo como propio.

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