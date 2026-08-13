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Preocupación por el conflicto en el puerto de Montevideo: 25 paros y advertencias por el “daño reputacional”

Empresarios y opositores reclaman medidas ante un escenario que ya genera atrasos, mayores costos y dudas sobre la confiabilidad del país para exportar.

Puerto de Montevideo, Uruguay
Puerto de Montevideo, Uruguay
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La negociación por un nuevo convenio colectivo para los trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (la principal del puerto de Montevideo) está generando un conflicto, que ha llevado a una paralización de la actividad durante 25 días. Desde el sector privado advierten por el “daño reputacional” que resto general en el país.

Uno de los reclamos centrales del sindicato de trabajadores es el de asegurar una determinada cantidad de jornales (24 por mes), pero los representantes de la empresa se niegan a llegar a esa cantidad.

Los costos son muy importantes pero lo más importante es el daño reputacional para el país y para el puerto que nos está causando esto”, dijo Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, la principal accionista de Terminal Cuenca del Plata.

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“La incertidumbre de si se va a operar o no se va a operar es algo que no puede estar presente en la planificación y hoy el puerto de Montevideo está teniendo una serie de eventos en los últimos dos años que hace pensar que está teniendo un severo daño en su reputación respecto a la falta de continuidad operativa”, agregó, en declaraciones a Canal 12.

Puerto de Montevideo apunta a ser un 'hub' regional (EFE/ Sofía Torres)
Puerto de Montevideo apunta a ser un 'hub' regional (EFE/ Sofía Torres)

Las negociaciones se habían estancado la semana pasada, luego de que el sindicato pretendiera incorporara la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial entre los reclamos.

Los jornales asegurados son un punto sensible. El sindicato reclama 24 jornales asegurados, pero la terminal tiene un régimen donde el día domingo se paga doble. Por lo tanto, esos jornales asegurados no corresponden a los domingos (…) Si sumamos 24 jornales asegurados, los dos jornales por un día domingo, los días adicionales que tenemos que darle por fuera, cada trabajador está por encima de los 32 o 33 jornales”, explicó Correa.

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La empresa propone que se aseguren 17 jornales, una cifra que no es tan lejana de lo que pretende el sindicato. Por lo tanto, son optimistas de que se puede llegar a un acuerdo.

Fotografía de archivo en la que se registró una vista general aérea del puerto comercial de Montevideo (Uruguay). EFE/Emilio Naranjo
Fotografía de archivo en la que se registró una vista general aérea del puerto comercial de Montevideo (Uruguay). EFE/Emilio Naranjo

Pero más allá de esta negociación puntual, otras gremiales empresariales aseguran que sienten el efecto de lo que sucede en el puerto.

Varias cámaras vinculadas al sector agropecuario opinan que un conflicto no puede comprometer una infraestructura estratégica para el comercio exterior, informó ese canal de televisión. En un comunicado, le solicitaron al gobierno que tome medidas para asegurar la operativa del puerto, como la declaración de la esencialidad.

“Uruguay es un país esencialmente agroexportador y su desarrollo depende, en buena medida, de la capacidad de colocar su producción en mercados internacionales. La interrupción de la operativa portuaria genera atrasos, mayores costos, incumplimientos comerciales y afecta la competitividad y la confiabilidad del país como proveedor”, dice el texto.

Por otro lado, la oposición convocó al Parlamento a autoridades del gobierno para hablar sobre este conflicto. “Las paralizaciones del Puerto de Montevideo no dan para más y el gobierno debe actuar”, planteó en una sesión del Senado el senador del opositor Partido Colorado Robert Silva.

En la imagen, el edificio de la Administración de Aduanas y Puertos, en Montevideo, Uruguay, el 3 de enero de 2024. REUTERS/Mariana Greif
En la imagen, el edificio de la Administración de Aduanas y Puertos, en Montevideo, Uruguay, el 3 de enero de 2024. REUTERS/Mariana Greif

En su exposición, el legislador planteó que la situación es “dramática” y alertó por los “perjuicios” que genera para el crecimiento del país, la conectividad y el empleo. Señaló que se llevan “millones de dólares perdidos” y que hay un “desprestigio internacional” en el país.

Estamos entre los peores 100 puertos y eso es una situación dramática”, planteó, un problema que adjudicó a “factores propios”.

La Terminal Cuenca del Plata es la principal del puerto de Montevideo. El 80% pertenece a la empresa blega Katoen Natie (tiene la concesión hasta el 2081) y el restante es del Estado uruguayo, a través de la Administración Nacional de Puerto.

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Puerto de MontevideoKatoen NatieTerminal Cuenca del Plataconflicto

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