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Por qué el celular se convierte en la opción de vida en medio de un terremoto y cómo usarlo en esa emergencia

Activar el modo de ahorro extremo, bajar brillo al mínimo y cortar conexiones innecesarias evita que el equipo se agote buscando red o ejecutando tareas invisibles

manos, escribiendo en teclado del celular, detalle, tecnología, emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Tras un sismo, estos ajustes del celular pueden darte horas extra de batería cuando no hay luz - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En situaciones de sismo, el teléfono móvil pasa a ser la herramienta fundamental para mantenerse comunicado, recibir alertas y pedir auxilio. Cuando la infraestructura eléctrica resulta dañada y los servicios tradicionales fallan, el smartphone se transforma en un recurso clave para la supervivencia, ya que su batería y las funciones básicas pueden marcar la diferencia en horas críticas.

La gestión eficiente del dispositivo y el uso consciente de sus recursos permiten prolongar la autonomía y asegurar el contacto con familiares y equipos de emergencia.

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La experiencia de múltiples comunidades afectadas por desastres naturales demuestra que la forma en que se utilice el celular puede influir en la seguridad y el bienestar de cada persona. Conocer los ajustes y hábitos correctos es esencial para afrontar emergencias en las que el acceso a energía y redes de comunicación es incierto.

Ahorro extremo en Android y modo de bajo consumo en iPhone, el primer paso para sobrevivir sin recarga - REUTERS/Violeta Santos Moura
Ahorro extremo en Android y modo de bajo consumo en iPhone, el primer paso para sobrevivir sin recarga - REUTERS/Violeta Santos Moura

Cómo activar el ahorro extremo de batería

El primer paso para garantizar la disponibilidad del teléfono durante un sismo es optimizar su consumo energético. Los dispositivos modernos cuentan con un modo de ahorro de batería, y en muchos casos, una opción “extrema” que restringe el funcionamiento a aplicaciones esenciales.

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  • En Android, se accede desde Ajustes > Batería, activando el modo de ahorro extremo, que limita el procesador, reduce el brillo y habilita solo llamadas, SMS y WhatsApp.
  • En iPhone, Ajustes > Batería > Modo de bajo consumo reduce las tareas secundarias para conservar energía, manteniendo las funciones principales disponibles.

Ajustes inmediatos para conservar la batería

  1. Reduce el brillo y usa el modo oscuro La pantalla es el componente que más energía consume. Bajar el brillo al mínimo y desactivar el brillo automático ayuda a prolongar la carga. En pantallas OLED o AMOLED, el modo oscuro ofrece un ahorro adicional porque apaga los píxeles negros.
  2. Desactiva conectividades no esenciales Cuando la señal es débil o nula, el teléfono consume más batería intentando reconectar. Apaga WiFi, Bluetooth y GPS si no son imprescindibles. Si la red está caída, activa el modo avión y solo desactívalo para buscar señal puntualmente.
  3. Limita la actualización en segundo plano Desactiva la actualización en segundo plano para evitar que las aplicaciones gasten datos y energía sin que lo notes. En iPhone, esta opción está en Ajustes > General > Actualización en segundo plano. En Android, Ajustes > Aplicaciones permite restringir ese consumo en apps específicas.
  4. Desactiva vibraciones y tonos táctiles El motor de vibración gasta más energía que las alertas sonoras. Desactiva la respuesta háptica del teclado y las vibraciones de notificaciones secundarias en el menú de sonido y vibración.
Los sistemas reducen tareas secundarias, limitan rendimiento y priorizan herramientas esenciales, permitiendo sostener comunicación básica durante cortes prolongados, un cambio de hábitos que se volvió crucial en emergencias donde la electricidad tarda días en volver - REUTERS/Mike Blake
Los sistemas reducen tareas secundarias, limitan rendimiento y priorizan herramientas esenciales, permitiendo sostener comunicación básica durante cortes prolongados, un cambio de hábitos que se volvió crucial en emergencias donde la electricidad tarda días en volver - REUTERS/Mike Blake

El “ahorro extremo de batería” se popularizó luego de emergencias donde la electricidad estuvo ausente durante días. Hoy, los fabricantes priorizan estos modos para que los usuarios puedan activar los ajustes críticos en segundos. Cada ajuste suma minutos u horas de autonomía, y puede ser decisivo en la espera de ayuda o en la búsqueda de información confiable.

Por qué no debes llamar ni usar WhatsApp durante la emergencia

En un terremoto, las redes móviles suelen saturarse rápidamente. Las llamadas y aplicaciones de mensajería como WhatsApp dependen de una red de datos estable, que puede colapsar ante el exceso de usuarios.

Los SMS (mensajes de texto) requieren menos ancho de banda y suelen tener prioridad en la red, lo que aumenta sus probabilidades de entrega incluso en condiciones críticas.

Los mensajes de texto consumen menos ancho de banda y suelen tener prioridad durante congestión, por lo que avisar estado y ubicación con textos cortos aumenta probabilidades de entrega, sin depender de datos móviles ni de una conexión estable - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo
Los mensajes de texto consumen menos ancho de banda y suelen tener prioridad durante congestión, por lo que avisar estado y ubicación con textos cortos aumenta probabilidades de entrega, sin depender de datos móviles ni de una conexión estable - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo

Ventajas del SMS en una emergencia:

  • Tienen prioridad en la red y son gestionados para facilitar su envío cuando hay congestión.
  • Pueden enviarse incluso sin saldo o con servicio suspendido, especialmente a números de emergencia.
  • Utilizan frecuencias menos saturadas y llegan más rápido en contingencias.
  • Permiten informar a varios contactos en segundos sin depender de una conexión estable a internet.

Por qué conviene usar la red 3G en vez de 4G o 5G

En emergencias, forzar el teléfono a conectarse a la red 3G aumenta la probabilidad de mantener la comunicación básica. Las redes 3G suelen estar menos saturadas que las de 4G y 5G.

  • En Android: Ajustes > Conexiones/Redes móviles > Tipo de red preferida > Solo 3G.
  • En iPhone: Configuración > Datos móviles > Opciones > Voz y datos > 3G.

Esta medida puede ser clave para que los SMS se envíen correctamente y para mantener algún canal de comunicación activo hasta que se restablezcan los servicios.

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