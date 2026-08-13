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¿En qué horario usar la lavadora ahorra más energía?: esto dicen los fabricantes

Evitar los tramos de mayor demanda en días laborables, y priorizar el horario nocturno permite aprovechar precios más bajos

El centrifugado es una alternativa para tener prendas secas sin usar otros electrodomésticos. (Samsung)
Poner la lavadora en horas valle reduce la factura de la luz y mejora el uso de energía en casa - (Samsung)
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La preocupación por el consumo eléctrico y el aumento constante de la factura de la luz han llevado a millones de hogares a preguntarse cuál es el mejor momento del día para poner la lavadora y reducir el gasto energético.

Los fabricantes de electrodomésticos como Samsung, LG o Whirlpool y las compañías eléctricas coinciden: elegir la franja horaria adecuada marca una diferencia significativa en el costo de cada colada. Conocer y aprovechar las horas valle permite ahorrar dinero y hacer un uso más eficiente de la energía disponible.

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Este interés se intensifica en un contexto de tarifas variables según la hora, donde la discriminación horaria es clave para la economía doméstica. Aprender a identificar los horarios más económicos y complementar el hábito con otros trucos de eficiencia puede transformar la experiencia de lavar la ropa.

Esta secadora usa un nuevo sistema que ahorra hasta el 70% de la energía que otros electrodomésticos similares. (Samsung)
Entre 00:00 y 08:00 suele estar el ahorro real, el mejor tramo para usar la lavadora - (Samsung)

Las franjas horarias: cuándo la electricidad es más barata

El precio de la electricidad no es uniforme durante el día. Existen tres grandes franjas horarias a tener en cuenta:

  • Horas punta: Son las más caras. De lunes a viernes, entre las 10:00 y las 14:00, y de 18:00 a 22:00, el coste por kilovatio hora (kWh) alcanza su máximo. Es recomendable evitar usar la lavadora en estos momentos si el objetivo es ahorrar energía y dinero.
  • Horas llano: Representan un punto intermedio en el precio. Se distribuyen en tres periodos: de 08:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00. Son una opción aceptable, aunque no la más económica.
  • Horas valle: Aquí se encuentra el ahorro real. Entre las 00:00 y las 08:00, la electricidad es considerablemente más barata. En fines de semana y festivos, todas las horas suelen considerarse valle, lo que amplía las posibilidades de programar la lavadora a bajo coste.

Por qué las horas valle son ideales para lavar

Los fabricantes recomiendan priorizar las horas valle para realizar coladas. Este consejo se basa en el menor coste de la electricidad en ese tramo, pero también en la menor demanda general de la red, lo que contribuye a una mayor eficiencia energética para el sistema completo.

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El centrifugado es una alternativa para tener prendas secas sin usar otros electrodomésticos. (Whirlpool)
La franja más barata suele concentrarse entre la medianoche y las 08:00, y en fines de semana y festivos se amplía, por lo que programar coladas en esos tramos evita pagar tarifas máximas y recorta el costo por ciclo (Whirlpool)

Poner la lavadora entre la medianoche y las ocho de la mañana garantiza aprovechar el precio más bajo y reduce la presión sobre la infraestructura eléctrica.

Además, durante los fines de semana y días festivos, cualquier hora es valle, lo que facilita ajustar la rutina doméstica sin sacrificar el ahorro.

Trucos adicionales para ahorrar energía al lavar la ropa

Más allá del horario, los expertos aconsejan prestar atención a otros factores que inciden en el gasto eléctrico:

  • Elige una lavadora eficiente: El etiquetado energético es fundamental. Las lavadoras con clasificación A o B consumen menos electricidad por ciclo, lo que se traduce en un ahorro acumulativo a lo largo del año.
  • Lava en agua fría: Utilizar programas de lavado en frío puede reducir el consumo hasta un 80% respecto al uso de agua caliente, sin sacrificar la limpieza gracias a tecnologías modernas.
  • No sobrecargues el tambor: Llenar la lavadora de forma equilibrada permite aprovechar al máximo cada ciclo sin forzar el motor ni desperdiciar agua y detergente.
  • Utiliza la función de programación: Muchas lavadoras actuales permiten programar el inicio del lavado. Así, se puede dejar la ropa lista por la noche y aprovechar la tarifa valle sin tener que trasnochar.
  • Aprovecha la autodosificación: Los modelos con autodosificación ajustan automáticamente la cantidad de detergente y suavizante, evitando el desperdicio de recursos.
El centrifugado es una alternativa para tener prendas secas sin usar otros electrodomésticos. (Mabe)
Consultar el precio de la luz en tiempo real ayuda a detectar la hora exacta más barata del día - (Mabe)

Cómo consultar el precio de la luz en tiempo real

El coste real de la electricidad puede variar según el mercado diario. Para saber exactamente a qué hora resulta más barato poner la lavadora, se recomienda consultar aplicaciones móviles, páginas web oficiales de los operadores o calculadoras de ahorro energético que muestran en tiempo real la evolución del precio del kWh.

El interés por optimizar el uso de la lavadora se explica por la combinación de tarifas dinámicas y la preocupación ambiental. Reducir el consumo en horas punta no solo beneficia al bolsillo, también ayuda a equilibrar la demanda de energía, disminuyendo las emisiones asociadas a la generación eléctrica.

Adoptar el hábito de utilizar la lavadora en horario valle, junto con la elección de electrodomésticos eficientes y prácticas de lavado responsables, es hoy la estrategia más efectiva para ahorrar energía y dinero en el hogar.

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