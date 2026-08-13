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Cómo saber la ubicación de un familiar o amigo con solo su número de teléfono

Aplicaciones como WhatsApp y Google Maps tienen funciones que permiten conocer el lugar donde está un ser querido, útil después de sismos o terremotos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La opción de compartir la ubicación es gratuita y su uso no requiere conocimientos técnicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aplicaciones como WhatsApp y Google Maps permiten saber la ubicación de una persona solamente con su número de teléfono o siguiendo una serie de pasos sencillos, siendo un recurso esencial en crisis, como sismos o terremotos.

Esta función facilita la localización y permite a las familias mantenerse informadas acerca del paradero de sus seres queridos. El procedimiento es accesible y no requiere conocimientos técnicos, solo seguir indicaciones dentro de las aplicaciones.

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Qué se tiene que activar en WhatsApp antes de compartir la ubicación

Para que WhatsApp pueda compartir la ubicación, primero es necesario activar los permisos requeridos en el dispositivo. En la mayoría de los teléfonos, el usuario debe acceder a Ajustes, seleccionar Aplicaciones, buscar WhatsApp y luego ingresar a la sección de Permisos.

Se debe conceder los permisos a WhatsApp de acceder a la ubicación del dispositivo. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)
Se debe conceder los permisos a WhatsApp de acceder a la ubicación del dispositivo. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)

Allí, es posible habilitar la opción de Ubicación y elegir entre varias configuraciones: permitir solo al usar la aplicación, preguntar siempre o denegar el acceso. Este ajuste es indispensable para que el sistema funcione correctamente.

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Una vez otorgado el permiso, WhatsApp puede acceder a los datos de localización y compartirlos con los contactos seleccionados. El control sobre estos permisos permanece siempre en manos del usuario, quien puede modificar o revocar el acceso en cualquier momento desde los mismos ajustes del teléfono.

Cómo compartir la ubicación en tiempo real por WhatsApp

El proceso para compartir la ubicación en tiempo real requiere entrar en un chat individual o grupal y tocar el ícono de adjuntar (el clip de papel). Entre las opciones, se debe seleccionar Ubicación y luego Compartir ubicación en tiempo real. Si la aplicación lo solicita, hay que confirmar la acción para continuar.

Para detener la visualización de la ubicación en tiempo real, el usuario debe seleccionar dejar de compartir. (WhatsApp)
El usuario comparte su ubicación en WhatsApp donde aparece la opción de dejar de compartir y su localización en un mapa. (Foto: WhatsApp)

A continuación, el usuario puede definir el tiempo durante el cual desea compartir la ubicación, puede ser hasta 8 horas, que se detendrá automáticamente una vez transcurrido el plazo elegido. Se puede incluir un comentario o emojis antes de enviar.

Finalmente, al presionar el ícono de enviar, el contacto recibirá un mapa actualizado de la posición, que se irá actualizando según el comportamiento del emisor y su conexión a internet.

De qué forma dejar de compartir la ubicación en WhatsApp

Interrumpir el envío de la ubicación es sencillo. En el chat donde se comparte la ubicación, solo hay que seleccionar Dejar de compartir y confirmar la acción. Si se comparte en varios chats, se puede detener la función para todos desde Ajustes, accediendo a Privacidad y después a Ubicación en tiempo real.

La privacidad de la información en WhatsApp está sujeta a los ajustes de cada usuario. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La privacidad de la información en WhatsApp está sujeta a los ajustes de cada usuario. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esta posibilidad de detener la función otorga un nivel adicional de privacidad y control al usuario. La ubicación puede dejar de compartirse en el momento que el usuario lo desee, y es posible desactivar los permisos desde los ajustes del dispositivo seleccionando “No permitir”.

Cómo compartir la ubicación en tiempo real en Google Maps

La aplicación de Google ofrece una alternativa robusta para compartir localización en tiempo real. Para utilizarla, el usuario debe abrir la aplicación, asegurarse de estar conectado con su cuenta de Google y tener guardada la dirección de correo Gmail del contacto en sus Contactos de Google.

Luego, al pulsar la imagen de perfil, se accede al menú de Compartir ubicación, donde se puede añadir a la persona deseada. La plataforma permite definir el tiempo durante el cual la ubicación estará disponible para el contacto seleccionado.

Google Maps permite compartir la ubicación a través de correo o enlaces a través de plataformas. (Foto: Europa Press)
Google Maps permite compartir la ubicación a través de correo o enlaces a través de plataformas. (Foto: Europa Press)

Google Maps muestra información adicional, como el nivel de batería del dispositivo y si este se está cargando, junto con la ubicación reciente aunque no se usen otras aplicaciones de Google.

Otra forma de compartir ubicación es a través de un link que se puede enviar por diferentes plataformas de mensajería que al abrirlo el receptor tendrá acceso a la ubicación en tiempo real.

De qué forma solicitar la ubicación de un usuario en Google Maps

Si previamente se ha compartido la ubicación con un usuario o viceversa, existe la opción de solicitar la localización desde la aplicación. Para ello, el usuario debe ingresar al menú de Compartir ubicación, seleccionar el contacto y presionar la opción de Solicitar ubicación.

La persona recibirá una notificación y podrá decidir si comparte su información, la ignora o incluso bloquea futuras solicitudes. Este sistema incluye elementos de seguridad, como la visibilidad del perfil y la posibilidad de bloquear a quien solicita la información.

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