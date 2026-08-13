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Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de Anses en septiembre tras el último dato de inflación

El índice de precios de julio fijó el porcentaje de suba que el organismo previsional aplicará a los haberes jubilatorios y las asignaciones familiares durante septiembre

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
La Anses actualizará los haberes jubilatorios en septiembre con el 2,11% que arrojó el IPC de julio
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El Indec publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que registró una variación mensual de 2,1%. El dato, que volvió a subir tras la baja registrada el mes pasado, fija el porcentaje de actualización que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará a los haberes jubilatorios y las asignaciones familiares en septiembre de 2026.

El mecanismo que regula esa actualización está establecido por el Decreto 274/2024, que vincula la movilidad mensual a la inflación registrada dos meses antes. De este modo, el IPC de julio opera como piso directo del incremento que percibirán en septiembre los beneficiarios del sistema previsional: jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas.

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Nuevos valores para septiembre de 2026

  • Jubilación mínima: $428.591,11
  • Jubilación mínima con bono: $498.591,11
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.872,88
  • PUAM con bono: $414.349,88
  • Pensiones no contributivas: $300.015,36
  • Pensiones no contributivas con bono: $371.492,36
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $428.591,11
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $500.068,11
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.011,11
  • AUH con Discapacidad: $501.473,96

El IPC de julio y sus componentes

La variación de 2,1% en julio interrumpió una racha de tres meses de baja y representó un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto al 1,9% registrado en junio. En la comparación interanual, el índice acumuló un 33,8%, mientras que en los primeros siete meses del año el alza llegó al 19,3%.

En el desglose por categorías, el IPC Núcleo subió 1,8%, impulsado por aumentos en alquiler de la vivienda y servicios culturales, aunque la baja en expensas —tras la eliminación del adicional del 20% aplicado en junio— atenuó ese avance. Los precios estacionales avanzaron 4,5%, con incrementos en verduras, paquetes turísticos y servicios de alojamiento. Los precios regulados también subieron 2,1%, con alzas en transporte público, gastos de prepagas y electricidad.

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Cartel azul de ANSES a la izquierda y a la derecha, manos sujetando billetes argentinos de 10.000 y 20.000 pesos sobre una billetera marrón
Jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas verán reflejado el ajuste en sus haberes a partir de septiembre

El resultado estuvo en línea con las estimaciones privadas. La consultora C&T Asesores Económicos, de Camilo Tiscornia, había proyectado una variación de 1,9%, mientras que Analytica, EconViews y Eco Go anticipaban un rango de entre 2% y 2,1%. La mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) había situado la inflación de julio en 2%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se pronunció minutos antes de la publicación oficial: “Más allá del número, tenemos una confianza plena en lo que venimos haciendo. Mientras mantengamos este rumbo de una política fiscal y de equilibrio financiero como el que tenemos, esto permite tener un Banco Central independiente y que está controlando fuertemente la emisión. Es un tema de tiempo hasta que la inflación converja a la inflación internacional”, afirmó.

Una señal anticipatoria había llegado el viernes previo, cuando el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba) informó que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) subió 2,9% en julio, 1,1 puntos porcentuales por encima de junio. La variación interanual del IPCBA alcanzó el 33,2% y el acumulado en los primeros siete meses del año llegó al 19,4%. Los principales aportes al alza provinieron de restaurantes y hoteles, vivienda, transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, y recreación y cultura.

La metodología del IPCBA difiere de la del índice nacional: en la Ciudad, la canasta de referencia asigna mayor peso a los servicios frente a los bienes, mientras que a nivel nacional la ponderación es inversa, lo que impide una comparación directa entre ambos indicadores.

De cara a los próximos meses, el REM del BCRA proyecta una desaceleración gradual: 1,8% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre, con una leve suba a 1,8% en diciembre y una nueva reducción a 1,7% en enero de 2027.

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