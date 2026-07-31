Apple pondrá límites a Siri AI: Tim Cook confirma que usuarios deberán pagar iCloud+ para usarla sin restricciones

Siri AI no será de uso ilimitado. (Apple)

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Apple confirmó que el acceso a la nueva versión de Siri impulsada por inteligencia artificial no será completamente gratuito para todos los usuarios. Durante la presentación de los resultados financieros trimestrales de la compañía, el director ejecutivo, Tim Cook, reveló que quienes utilicen de forma intensiva Siri AI deberán contratar una suscripción a iCloud+ para seguir accediendo al servicio sin restricciones.

Se trata de la primera vez que Apple reconoce públicamente que su renovado asistente tendrá un componente de pago. Aunque Cook no detalló cuál será el límite de consultas gratuitas ni el momento exacto en que comenzarán a aplicarse las restricciones, sí explicó que el funcionamiento de Siri AI implica costos continuos de infraestructura que la empresa debe asumir.

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El anuncio marca un cambio en la estrategia de Apple respecto a Siri, que hasta ahora había sido una herramienta gratuita integrada en sus dispositivos. Con la llegada de Apple Intelligence, la compañía comienza a vincular algunas de sus funciones más avanzadas a los planes de pago de iCloud+.

Apple confirma que Siri AI no será ilimitado y usuarios deberán pagar para usarla más tiempo.

Por qué Apple limitará el uso gratuito de Siri AI

Según explicó Tim Cook, el motivo principal es el elevado costo que supone operar un sistema de inteligencia artificial generativa.

Aunque Siri AI estará integrada en iPhone, iPad y Mac, muchas de las consultas realizadas por los usuarios requieren procesamiento en la nube de Apple o, en determinados casos, en infraestructura proporcionada por terceros.

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Cada solicitud implica consumo de recursos informáticos, servidores y capacidad de procesamiento, lo que representa un gasto permanente para la compañía.

En un contexto de fuertes inversiones en inteligencia artificial y centros de datos, Apple busca equilibrar esos costos mediante un modelo que reserve el uso más intensivo para los clientes de iCloud+.

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Apple limitará el uso gratuito de Siri AI. (Apple)

Sin embargo, la empresa todavía no ha informado cuántas consultas podrán realizar gratuitamente los usuarios ni cómo se medirá ese uso intensivo.

Otras funciones de Apple Intelligence también dependerán de iCloud+

La decisión sobre Siri AI no llega de forma aislada. Apple ya había adelantado que otras herramientas incluidas dentro de Apple Intelligence también tendrán limitaciones para quienes no cuenten con una suscripción.

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Entre ellas se encuentran las nuevas funciones de edición de imágenes disponibles en la aplicación Fotos, como Clean Up y Extend, además de la renovada aplicación Image Playground, diseñada para crear ilustraciones mediante inteligencia artificial.

Estas herramientas ofrecerán un número limitado de usos para los usuarios gratuitos, mientras que los clientes de iCloud+ dispondrán de cuotas más amplias. Asimismo, algunas funciones ya requieren planes específicos de almacenamiento.

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Apple Intelligence tiene funciones que son exclusivamente de pago. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Las capacidades de inteligencia artificial aplicadas a las grabaciones de video en la aplicación Casa solo estarán disponibles para quienes tengan contratado el plan de 2 TB de iCloud+.

Por otro lado, el acceso al nuevo modelo Cloud Pro dentro de la aplicación Atajos quedará reservado para los niveles superiores del servicio.

Siri AI será una de las grandes novedades de Apple Intelligence

La nueva versión de Siri fue presentada durante la conferencia WWDC 2026 como una de las principales apuestas de Apple en inteligencia artificial.

A diferencia del asistente tradicional, Siri AI podrá mantener conversaciones más naturales, comprender el contenido mostrado en pantalla y ejecutar acciones tanto en aplicaciones del sistema como en aplicaciones de terceros.

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Además, ofrecerá una experiencia sincronizada entre distintos dispositivos de Apple mediante una aplicación dedicada. Su lanzamiento está previsto para finales de este año junto con iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27.

En el caso del iPhone, la función requerirá un iPhone 15 Pro o un modelo posterior, debido a las necesidades de procesamiento de Apple Intelligence.

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Siri AI no llegará a todos los mercados tras su lanzamiento global. REUTERS/Abdul Saboor

No estará disponible en todos los mercados

La llegada de Siri AI tampoco será simultánea en todo el mundo.

Apple confirmó previamente que el nuevo asistente no estará disponible inicialmente en iPhone ni iPad dentro de la Unión Europea debido a diferencias con la aplicación de la Ley de Mercados Digitales (DMA).

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No obstante, la compañía sí prevé ofrecer Siri AI en esa región para computadoras Mac y el visor Vision Pro.

La Comisión Europea respondió que esta limitación obedece a una decisión de Apple y señaló que la empresa no presentó una propuesta de interoperabilidad compatible con el marco regulatorio vigente.