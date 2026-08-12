Cómo cargar todos los dispositivos del hogar sin electricidad y de forma segura

El proceso de carga requiere contar con cables en buen estado y que el teléfono no tenga afectaciones en su puerto de carga. (Foto: Samsung)

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Frente a la interrupción de la red eléctrica en casa en situaciones de emergencia como un terremoto o un sismo, existen alternativas seguras y efectivas para recargar los dispositivos electrónicos domésticos sin depender de un enchufe de pared.

Diversas opciones han surgido para cargar dispositivos como celulares, tablets o portátiles cuando no está activo el servicio de electricidad en el hogar, desde baterías portátiles hasta sistemas de carga vehicular.

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Qué es una power bank y por qué es útil en una emergencia como un terremoto

Las baterías portátiles, conocidas como power banks, son una de las soluciones más accesibles cuando la red eléctrica del hogar deja de funcionar. Los fabricantes como Lenovo o Anker sugieren analizar la capacidad, el tamaño y la velocidad de carga antes de adquirir una.

Las baterías portátiles permiten recargar celulares y tablets sin depender de la red eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad, medida en miliamperios-hora (mAh), determina cuántas veces puede recargar un dispositivo, así que elegir un modelo que permita al menos una carga completa del teléfono habitual garantiza su utilidad durante apagones prolongados.

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Cómo utilizar una batería portátil para cargar los dispositivos

Para utilizar una batería portátil de la mejor manera, es fundamental mantener la power bank completamente cargada antes de cualquier emergencia. Este proceso consiste en conectar la power bank a una fuente de energía convencional mediante el cable adecuado y verificar que los indicadores luminosos confirmen la carga completa.

Una vez la power bank está lista, se debe seleccionar un cable compatible con el teléfono y conectarlo primero a la salida USB del banco de energía y después al puerto del dispositivo.

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Es clave cargar los dispositivos indispensables para la comunicación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es clave supervisar los indicadores de ambos dispositivos para asegurarse de que la transferencia de energía ocurre de manera adecuada. Esta verificación ayuda a prevenir fallas y garantiza que la carga se complete sin inconvenientes.

Cuántos aparatos se pueden cargar al mismo tiempo con una power bank

La mayoría de las baterías portátiles modernas incluyen más de un puerto USB, lo que permite cargar varios dispositivos de manera simultánea. Esta funcionalidad resulta práctica para familias o grupos que requieren mantener activos celulares, tabletas o linternas LED.

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En situaciones donde se conectan dispositivos de alta demanda, como tabletas o laptops, la velocidad de carga puede disminuir. Es aconsejable alternar la carga entre dispositivos o priorizar aquellos que requieran mayor autonomía, como los celulares utilizados para coordinar ayuda o contactar servicios de emergencia.

Qué alternativas hay a la power bank para cargar dispositivos sin electricidad

En el auto se puede cargar el teléfono pero su capacidad es limitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un apagón, los vehículos pueden convertirse en una fuente de energía temporal. La mayoría de los autos modernos disponen de puertos USB integrados, lo que permite conectar un celular o tablet utilizando el cable habitual.

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No obstante, la potencia de estos puertos suele estar limitada, lo que implica una carga más lenta. Para aprovechar al máximo esta alternativa, se debe desactivar funciones no esenciales del teléfono y limitar su uso a tareas críticas.

Cómo ahorrar batería en los dispositivos en una emergencia

El primer paso consiste en activar los modos de ahorro de energía que ofrecen tanto los celulares Android como iPhone. Estas funciones limitan la actividad en segundo plano, reducen el brillo de la pantalla y restringen notificaciones automáticas, lo que prolonga considerablemente la autonomía.

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Se deben desactivar las funciones que ocupan muchos recursos como el WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, es clave cerrar todas las aplicaciones que no sean indispensables y desactivar funciones como el Bluetooth, el GPS y la conexión WiFi si no se están utilizando. Mantener el dispositivo en modo avión cuando no se requiera comunicación inmediata también ayuda a disminuir el consumo energético.

Otra medida efectiva es evitar el uso de juegos, videos y aplicaciones que demandan alto procesamiento, porque estos consumen rápidamente la batería. Priorizar el envío de mensajes de texto en lugar de llamadas o videollamadas permite mantener la comunicación sin agotar la carga.

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Guardar los dispositivos en lugares frescos y alejados del sol previene el sobrecalentamiento, que puede afectar la eficiencia de la batería. Planificar el uso de cada aparato y establecer turnos para acceder a los dispositivos asegura que haya energía disponible para las situaciones más críticas.