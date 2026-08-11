Truco en WhatsApp para guardar nuevos contactos usando solo su nombre de usuario en iOS y Android

En tan solo segundos se puede adaptar la forma de ingresar contactos, sin importar el sistema operativo del dispositivo - (Foto: Meta)

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WhatsApp está transformando la manera en que los usuarios pueden agregar y contactar a nuevas personas: ahora es posible guardar contactos utilizando únicamente su nombre de usuario, sin necesidad de conocer su número de teléfono.

Esta función, que ya está disponible para algunos usuarios de iOS y Android, marca un cambio importante en la privacidad y la gestión de la agenda dentro de la aplicación de mensajería más popular del mundo.

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La novedad importa hoy porque añade una capa de seguridad y control personal sobre los datos sensibles, permitiendo enviar y recibir mensajes sin exponer el número de teléfono. Además, facilita la conexión con nuevos contactos y negocios, agilizando la experiencia digital y reduciendo los riesgos de compartir información personal innecesaria.

Cómo guardar un contacto por nombre de usuario en WhatsApp paso a paso en iPhone y Android - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp ha comenzado a implementar, tanto en Android como en iOS, un campo específico para nombre de usuario al momento de crear un nuevo contacto. El proceso es sencillo y no requiere pasos adicionales complejos:

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Abre WhatsApp y ve a la pestaña de Chats. Toca el botón “+” o “Nuevo chat” y selecciona “Nuevo contacto”. En la pantalla de creación de contacto, notarás un nuevo campo para nombre de usuario junto al nombre y el número de teléfono. Introduce el nombre de usuario (si ya está reservado por esa persona). Completa los demás datos si lo deseas y guarda el contacto.

Este campo de usuario permite que, en el futuro, puedas buscar, identificar y contactar a esa persona directamente por su nombre de usuario, sin necesidad de recordar o almacenar un número de teléfono.

¿Por qué es útil este cambio?

El procedimiento consiste en ir a Chats, tocar el botón de nuevo chat, elegir Nuevo contacto y completar el campo de identificador junto al nombre, para poder buscar y reconocer a la persona por ese usuario en futuras conversaciones - REUTERS/Dado Ruvic

La integración del nombre de usuario responde a una tendencia global de privacidad y facilidad de uso en apps de mensajería. Ahora, si conoces el nombre de usuario de alguien pero no tienes su número, puedes añadirlo a tu agenda por adelantado. Cuando la función de mensajes sin número esté disponible de forma general, solo necesitarás el nombre de usuario para iniciar una conversación.

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Esto también significa que puedes mantener tu número privado y aun así permitir que otros te contacten a través de tu identificador. Además, compartir estados y actualizaciones funciona igual que con los contactos tradicionales, siempre que ambos se tengan agregados y hayan configurado los permisos de privacidad.

WhatsApp ha introducido una opción opcional llamada clave de nombre de usuario, que permite gestionar quién puede enviarte mensajes usando tu identificador. Esta medida añade una nueva capa de control y protege al usuario de mensajes no deseados o spam, al igual que las opciones de bloqueo y silenciado ya existentes.

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Cuando guardas un contacto por nombre de usuario, WhatsApp conecta automáticamente ese identificador con el nombre almacenado en tu agenda. Así, en la conversación seguirás viendo el nombre habitual, sin cambios en la experiencia visual.

Dónde está disponible la última actualización

WhatsApp suma más privacidad con un identificador único y una “clave” para controlar quién puede escribirte - Meta

Por ahora, el campo de nombre de usuario está disponible para algunos usuarios en la beta de WhatsApp y de forma escalonada en versiones estables de la App Store y Google Play. La función llegará progresivamente a todas las regiones a medida que WhatsApp complete su despliegue.

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Si aún no ves el campo de nombre de usuario, asegúrate de tener la última versión de la aplicación o revisa periódicamente si la actualización ya está disponible para tu cuenta y región.

Qué tener en cuenta al usar el nombre de usuario en WhatsApp

El nombre de usuario es único: una vez elegido, no puede ser duplicado por otros usuarios.

El identificador puede usarse para iniciar conversaciones, compartir información y recibir actualizaciones de estado.

La función no elimina la posibilidad de agregar contactos por número, pero ofrece una alternativa segura y flexible.

El truco para guardar nuevos contactos en WhatsApp usando solo su nombre de usuario anticipa una forma más segura, práctica y privada de gestionar la agenda digital.

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La transición a identificadores personales marca un paso adelante en la privacidad y la comodidad, y posiciona a WhatsApp a la vanguardia de las tendencias en mensajería instantánea. Mantente atento a las próximas actualizaciones para aprovechar al máximo esta función en iOS y Android.