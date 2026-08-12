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Por qué se debe lavar la freidora de aire después de cada uso

El mantenimiento correcto de la air fryer incluye usar utensilios de madera o silicona, no sobrecargar la cesta del electrodoméstico y usar moldes aptos para altas temperaturas

Las freidoras de aire vienen en diferentes tamaños y son fáciles de usar en la cocina. (Foto: Europa Press)
Las freidoras de aire vienen en diferentes tamaños y son fáciles de usar en la cocina. (Foto: Europa Press)
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Para extender la vida útil de la freidora de aire y asegurar su buen funcionamiento, es fundamental adoptar ciertos cuidados específicos. Destaca entre ellos la importancia de lavar el electrodoméstico después de cada uso, un hábito que impacta tanto en la higiene como en la calidad de las comidas.

Más allá de la limpieza cotidiana, existen otros factores clave que inciden en el rendimiento y la durabilidad de la freidora de aire. Elegir los utensilios adecuados, evitar sobrecargar el cesto, guardar la air fryer adecuadamente y usar moldes aptos para altas temperaturas forman parte de una rutina de mantenimiento.

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Por qué hay que lavar la freidora de aire después de cada uso

Lavar la freidora de aire después de cada uso es una de las acciones más sugeridas por fabricantes como Mouvair, para evitar la acumulación de residuos, olores y sabores.

Electrodoméstico de cocción sin grasa, alternativa a métodos tradicionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Restos de alimentos y grasa pueden afectar el sabor de las comidas y deteriorar el aparato si no se eliminan tras cada preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los restos de alimentos y grasa pueden adherirse al cesto y a las partes internas, generando un ambiente propicio para bacterias y afectando el sabor de los platillos preparados posteriormente.

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Además, no limpiar la freidora de forma regular puede provocar el desgaste del recubrimiento antiadherente del cesto, dificultando la cocción uniforme y complicando la limpieza posterior.

Qué tipo de utensilios se deben usar con la freidora de aire

El uso de utensilios adecuados es esencial para el cuidado de la freidora de aire. Utilizar herramientas de metal o esponjas abrasivas puede rayar el recubrimiento del cesto, haciendo que los alimentos se adhieran y dañando de manera irreversible el aparato.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La elección de utensilios de madera o silicona ayuda a evitar rayaduras en la freidora de aire y protege el recubrimiento antiadherente del cesto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere elegir utensilios de madera, silicona o materiales similares, que protegen la superficie interna y evitan daños. Esta simple precaución contribuye a prolongar la vida útil del electrodoméstico y a mantener su funcionamiento en óptimas condiciones.

Cuál es el problema de sobrecargar el electrodoméstico

Respetar la capacidad máxima de la cesta es clave para lograr una cocción uniforme y evitar daños en la air fryer. Al intentar preparar grandes cantidades de alimentos de una sola vez, el aire no circula correctamente, lo que produce resultados desiguales y obliga a repetir el proceso.

Asimismo, sobrecargar el cesto puede someter a la freidora a un esfuerzo innecesario, acortando su vida útil. Según Mouvair, cocinar por lotes pequeños y dentro de los límites sugeridos por el fabricante protege la estructura interna y asegura mejores resultados en cada preparación.

Cómo almacenar la freidora de aire cuando no se necesita

Se debe almacenar la freidora de aire en su caja original para evitar daños. (Foto: Europa Press)
Se debe almacenar la freidora de aire en su caja original para evitar daños. (Foto: Europa Press)

El almacenamiento correcto es un aspecto clave en el mantenimiento del aparato. Cuando la freidora de aire no va a usarse durante un tiempo prolongado, conviene guardarla en su caja original y colocarla en un lugar fresco y seco. Así se evita la acumulación de polvo, la exposición a la humedad y el deterioro de las conexiones eléctricas.

Mantener el aparato en condiciones adecuadas, mientras permanece inactivo. ayuda a conservar sus componentes y previene posibles fallos eléctricos o daños por agentes externos, lo que contribuye a una mayor durabilidad.

Por qué es clave usar moldes y accesorios adecuados

Electrodoméstico de cocción sin grasa, alternativa a métodos tradicionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los moldes resistentes al calor y el uso de papel aluminio evitan que las preparaciones se adhieran y protegen la superficie interna del cesto de la freidora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de moldes y accesorios aptos para altas temperaturas es otra medida fundamental para cuidar la freidora de aire. Utilizar recipientes fabricados en materiales resistentes al calor, como pyrex, reduce el riesgo de que los alimentos se adhieran y facilita la extracción de las preparaciones.

En caso de no contar con moldes adecuados, se puede cubrir el cesto con papel aluminio para proteger el recubrimiento interno y simplificar la limpieza. Esta pauta es muy útil en recetas que requieren manipulación cuidadosa, como galletas, queques o lasañas.

Entre otras prácticas sugeridas, es importante seguir todas las instrucciones del fabricante y consultar el manual de usuario para despejar cualquier duda sobre el funcionamiento de la freidora de aire.

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