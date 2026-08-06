Freidora de aire y Air Fryer: cómo limpiarlas correctamente en 2026 y evitar reducir su vida útil

Las freidoras de aire o Air Fryer se han consolidado como uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares gracias a que permiten cocinar con poco o nada de aceite. Sin embargo, su creciente popularidad también ha dado lugar a numerosos consejos virales y supuestos trucos de limpieza que, lejos de ayudar, pueden deteriorar el aparato.
Los fabricantes y especialistas en el cuidado de electrodomésticos coinciden en que la mejor forma de conservar una freidora de aire no pasa por fórmulas mágicas, sino por una limpieza sencilla después de cada uso.
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Mantener el equipo limpio no solo mejora la higiene y evita malos olores, sino que también ayuda a conservar el recubrimiento antiadherente, evita la acumulación de grasa y permite que el flujo de aire caliente siga funcionando correctamente. De esta manera, los alimentos conservan su sabor y la freidora mantiene su rendimiento durante más tiempo.
La limpieza diaria es la mejor forma de cuidar una Air Fryer
Aunque las freidoras de aire utilizan mucho menos aceite que una sartén o una freidora tradicional, esto no significa que no acumulen grasa. Durante la cocción, pequeñas partículas de alimentos y restos de aceite quedan adheridos a la cesta, la bandeja y las paredes interiores del aparato.
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Si estos residuos no se eliminan con frecuencia, pueden carbonizarse en los siguientes usos, generar humo, producir malos olores e incluso alterar el sabor de los alimentos.
Por ello, los fabricantes recomiendan limpiar la freidora después de cada utilización, incluso cuando aparentemente luce limpia.
Cómo limpiar correctamente la freidora de aire
Antes de comenzar cualquier tarea de limpieza, es indispensable desconectar el equipo de la corriente y esperar a que se enfríe completamente.
Una vez fría, el primer paso consiste en retirar con cuidado los restos de comida utilizando papel absorbente o una espátula de silicona. Después se pueden desmontar la cesta y la bandeja para lavarlas con agua caliente, jabón líquido para vajilla y una esponja suave.
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Si la grasa se encuentra muy adherida, puede aplicarse un poco de vinagre blanco de limpieza y dejarlo actuar durante unos 15 minutos antes de volver a frotar suavemente.
El interior del aparato también debe limpiarse con un paño de microfibra ligeramente humedecido y un detergente suave. Es importante evitar que el agua entre en contacto con las resistencias eléctricas o con cualquier componente electrónico.
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Una vez secas todas las piezas, solo queda volver a montarlas antes del siguiente uso.
Qué recomiendan los fabricantes
Empresas como Philips, Cosori, Ninja y Tefal coinciden en varias recomendaciones para prolongar la vida útil de las freidoras de aire. La principal es no utilizar esponjas metálicas, lana de acero ni productos abrasivos, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de la cesta y reducir su eficacia.
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También aconsejan evitar introducir agua directamente dentro del cuerpo principal del aparato o sumergir la unidad donde se encuentran el motor y las resistencias.
Otra recomendación habitual consiste en revisar periódicamente la resistencia superior. Si presenta restos de grasa, puede limpiarse cuidadosamente con un paño ligeramente húmedo una vez que el equipo esté completamente frío.
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Asimismo, muchos fabricantes indican consultar el manual de cada modelo para comprobar qué piezas pueden colocarse en el lavavajillas y cuáles deben limpiarse exclusivamente a mano.
Errores que pueden reducir la vida útil del aparato
Uno de los fallos más frecuentes consiste en dejar pasar varios días sin limpiar la freidora. Cuando la grasa se endurece, resulta mucho más difícil eliminarla y aumenta el riesgo de deteriorar el recubrimiento durante la limpieza.
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También es un error utilizar cuchillos, espátulas metálicas o cepillos muy duros para retirar restos de alimentos pegados, ya que pueden rayar la superficie antiadherente.
Los expertos tampoco recomiendan emplear productos químicos agresivos, limpiadores para hornos o sustancias corrosivas, debido a que pueden afectar tanto el acabado interior como algunos componentes del aparato.
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¿Conviene usar papel aluminio o papel para hornear?
Muchos usuarios colocan papel aluminio o papel especial para freidoras de aire con el objetivo de facilitar la limpieza.
Esta práctica puede ser útil siempre que no se obstruyan las salidas de aire ni se cubra completamente la base de la cesta. El correcto flujo de aire caliente es precisamente lo que permite cocinar los alimentos de manera uniforme.
Por ello, algunos fabricantes recomiendan utilizar accesorios diseñados específicamente para Air Fryer o papel perforado que permita la circulación del aire.
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