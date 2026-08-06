Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Freidora de aire y Air Fryer: cómo limpiarlas correctamente en 2026 y evitar reducir su vida útil

Evitar productos abrasivos y retirar los restos de comida tras cada cocción son dos hábitos clave para mantener la Air Fryer en buen estado

Mantener limpia una freidora de aire alarga su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Mantener limpia una freidora de aire alarga su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las freidoras de aire o Air Fryer se han consolidado como uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares gracias a que permiten cocinar con poco o nada de aceite. Sin embargo, su creciente popularidad también ha dado lugar a numerosos consejos virales y supuestos trucos de limpieza que, lejos de ayudar, pueden deteriorar el aparato.

Los fabricantes y especialistas en el cuidado de electrodomésticos coinciden en que la mejor forma de conservar una freidora de aire no pasa por fórmulas mágicas, sino por una limpieza sencilla después de cada uso.

PUBLICIDAD

Mantener el equipo limpio no solo mejora la higiene y evita malos olores, sino que también ayuda a conservar el recubrimiento antiadherente, evita la acumulación de grasa y permite que el flujo de aire caliente siga funcionando correctamente. De esta manera, los alimentos conservan su sabor y la freidora mantiene su rendimiento durante más tiempo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Debes mantener limpiar la freidora de aire si deseas que te dure varios años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza diaria es la mejor forma de cuidar una Air Fryer

Aunque las freidoras de aire utilizan mucho menos aceite que una sartén o una freidora tradicional, esto no significa que no acumulen grasa. Durante la cocción, pequeñas partículas de alimentos y restos de aceite quedan adheridos a la cesta, la bandeja y las paredes interiores del aparato.

PUBLICIDAD

Si estos residuos no se eliminan con frecuencia, pueden carbonizarse en los siguientes usos, generar humo, producir malos olores e incluso alterar el sabor de los alimentos.

Por ello, los fabricantes recomiendan limpiar la freidora después de cada utilización, incluso cuando aparentemente luce limpia.

Freidora de aire de acero inoxidable desmontada sobre una encimera blanca, con su cesta y bandeja separadas. Junto a ella, una esponja amarilla y un spray limpiador.
Limpiar la freidora de aire después de cada uso es el mejor mantenimiento que le puedes dar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar correctamente la freidora de aire

Antes de comenzar cualquier tarea de limpieza, es indispensable desconectar el equipo de la corriente y esperar a que se enfríe completamente.

Una vez fría, el primer paso consiste en retirar con cuidado los restos de comida utilizando papel absorbente o una espátula de silicona. Después se pueden desmontar la cesta y la bandeja para lavarlas con agua caliente, jabón líquido para vajilla y una esponja suave.

Si la grasa se encuentra muy adherida, puede aplicarse un poco de vinagre blanco de limpieza y dejarlo actuar durante unos 15 minutos antes de volver a frotar suavemente.

El interior del aparato también debe limpiarse con un paño de microfibra ligeramente humedecido y un detergente suave. Es importante evitar que el agua entre en contacto con las resistencias eléctricas o con cualquier componente electrónico.

Una vez secas todas las piezas, solo queda volver a montarlas antes del siguiente uso.

La freidora de aire solo necesita ser lavada de agua caliente y una esponja suave para quitar la grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La freidora de aire solo necesita ser lavada de agua caliente y una esponja suave para quitar la grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recomiendan los fabricantes

Empresas como Philips, Cosori, Ninja y Tefal coinciden en varias recomendaciones para prolongar la vida útil de las freidoras de aire. La principal es no utilizar esponjas metálicas, lana de acero ni productos abrasivos, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de la cesta y reducir su eficacia.

También aconsejan evitar introducir agua directamente dentro del cuerpo principal del aparato o sumergir la unidad donde se encuentran el motor y las resistencias.

Otra recomendación habitual consiste en revisar periódicamente la resistencia superior. Si presenta restos de grasa, puede limpiarse cuidadosamente con un paño ligeramente húmedo una vez que el equipo esté completamente frío.

Asimismo, muchos fabricantes indican consultar el manual de cada modelo para comprobar qué piezas pueden colocarse en el lavavajillas y cuáles deben limpiarse exclusivamente a mano.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La freidora de aire debe de ser limpiada cuidadosamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Errores que pueden reducir la vida útil del aparato

Uno de los fallos más frecuentes consiste en dejar pasar varios días sin limpiar la freidora. Cuando la grasa se endurece, resulta mucho más difícil eliminarla y aumenta el riesgo de deteriorar el recubrimiento durante la limpieza.

También es un error utilizar cuchillos, espátulas metálicas o cepillos muy duros para retirar restos de alimentos pegados, ya que pueden rayar la superficie antiadherente.

Los expertos tampoco recomiendan emplear productos químicos agresivos, limpiadores para hornos o sustancias corrosivas, debido a que pueden afectar tanto el acabado interior como algunos componentes del aparato.

Primer plano de manos enguantadas de amarillo limpiando una freidora de aire negra con una esponjilla metálica, con espuma y salpicaduras de agua en un fregadero.
Una persona con guantes amarillos limpia diligentemente una freidora de aire negra con una esponjilla metálica, algo que no se debería de hacer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Conviene usar papel aluminio o papel para hornear?

Muchos usuarios colocan papel aluminio o papel especial para freidoras de aire con el objetivo de facilitar la limpieza.

Esta práctica puede ser útil siempre que no se obstruyan las salidas de aire ni se cubra completamente la base de la cesta. El correcto flujo de aire caliente es precisamente lo que permite cocinar los alimentos de manera uniforme.

Por ello, algunos fabricantes recomiendan utilizar accesorios diseñados específicamente para Air Fryer o papel perforado que permita la circulación del aire.

Temas Relacionados

Freidora de aireAir FryerLimpiezaElectrodomésticoLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así funciona el algoritmo que imita al cerebro dormido para limpiar recuerdos falsos en los sistemas de IA

Las redes de Hopfield acumulan patrones erróneos que ocupan capacidad y generan fallas. La técnica desarrollada en Roma los elimina durante el propio proceso de aprendizaje sin afectar la información almacenada correctamente

Así funciona el algoritmo que imita al cerebro dormido para limpiar recuerdos falsos en los sistemas de IA

Textos de IA o escritos por humanos: qué halló un estudio al medir la preferencia de los lectores

Una investigación publicada en Judgment and Decision Making comparó relatos cortos de temática similar y midió interés, absorción y calidad percibida. Los generados por ChatGPT obtuvieron valoraciones más altas en ambas dimensiones

Textos de IA o escritos por humanos: qué halló un estudio al medir la preferencia de los lectores

Truco de Android para conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en un solo teléfono

Con auriculares compatibles y Bluetooth activado, el sistema permite enviar el mismo sonido a más de un accesorio

Truco de Android para conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en un solo teléfono

Sin dinero y sin hotel con la estafa que suplanta a Booking y Uber: así roban

Ciberdelincuentes están clonando sitios web para robar datos bancarios a través de falsas reservas y reembolsos

Sin dinero y sin hotel con la estafa que suplanta a Booking y Uber: así roban

Qué juegos puedes descargar sin costo en Epic Games Store del 6 al 13 de agosto de 2026

La promoción semanal suma propuestas de misterio y trabajo en equipo, disponibles por tiempo limitado, con licencias que se conservan para futuras descargas en PC

Qué juegos puedes descargar sin costo en Epic Games Store del 6 al 13 de agosto de 2026

DEPORTES

Tras la victoria de Central, Independiente Rivadavia recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 4 del Torneo Clausura

Tras la victoria de Central, Independiente Rivadavia recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 4 del Torneo Clausura

El jugador de la selección argentina que quiere ser profesor de historia: “Me encantaría”

El golazo de mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

Las divertidas reacciones de los pilotos de F1 al tratar de recordar el número de Colapinto en un juego: “Es horrible”

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

TELESHOW

El descargo de Tuli Acosta luego de que le filtraran un audio privado: “No entiendo el fin de tantas mentiras”

El descargo de Tuli Acosta luego de que le filtraran un audio privado: “No entiendo el fin de tantas mentiras”

La emotiva despedida de los famosos a Leandro Rud: “Sus ganas de vivir eran infinitas”

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

INFOBAE AMÉRICA

Laura Fernández sostiene que sí hubo un “golpe de Estado institucional” contra la Asamblea Legislativa y mantiene sus críticas al Poder Judicial

Laura Fernández sostiene que sí hubo un “golpe de Estado institucional” contra la Asamblea Legislativa y mantiene sus críticas al Poder Judicial

Guatemala: El deslizamiento de tierra en Valle Azul destruyó una vivienda y puso a otras cinco en riesgo

Las entrevistas a 18 aspirantes a la Corte de Cuentas en El Salvador ya tienen fecha de inicio

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica crean siete innovaciones para enfrentar problemas de salud que afectan a miles de ticos