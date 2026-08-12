Google cambia las consultas médicas: ahora un doctor virtual con IA te evaluará a distancia

Google creó AMIE, una inteligencia artificial para mejorar los diagnósticos en tiempo real en videoconsultas médicas. (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

Guardar

Las videoconsultas dejarán de ser una simple llamada de voz e imagen gracias a una inteligencia artificial de Google que permitirá mejorar los diagnósticos en tiempo real con un análisis del movimiento del paciente, su respiración y signos vitales.

AMIE —siglas de Articulate Medical Intelligence Explorer— es la IA creada que utiliza tecnología multimodal para interpretar tanto señales verbales como no verbales durante una consulta clínica. Esta herramienta, basada en los modelos Gemini y Project Astra, ha sido evaluada en estudios aleatorizados multicéntricos, donde demostró un rendimiento comparable e incluso superior al de médicos de Atención Primaria certificados en escenarios simulados.

PUBLICIDAD

Cómo funciona AMIE, la IA de Google, en las videoconsultas clínicas

El funcionamiento de AMIE se distingue por su arquitectura multiagente y su capacidad de análisis simultáneo de datos visuales, auditivos y clínicos. Durante una videoconsulta, la IA observa expresiones faciales, postura, movimientos y otros signos físicos del paciente. Además, analiza el tono de voz, la respiración y la calidad del habla para obtener información relevante que complementa el historial médico verbal.

Este sistema replica el flujo natural de una consulta médica presencial, en la que el médico obtiene información no solo a partir del diálogo, sino también de la observación directa. AMIE integra estos elementos para guiar la exploración física de manera proactiva, formulando preguntas precisas y evitando tecnicismos innecesarios o repeticiones innecesarias que puedan abrumar al paciente.

PUBLICIDAD

La IA de Google analiza expresiones faciales, postura, movimientos, tono de voz, respiración y habla en las videoconsultas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La plataforma emplea un mecanismo de aprendizaje continuo. En su fase de entrenamiento, un módulo genera escenarios clínicos variados y un agente supervisor evalúa la calidad de las conversaciones, aportando sugerencias sobre la pertinencia médica, la precisión y el nivel de empatía. Este proceso se refuerza con bucles de mejora que permiten ajustar las respuestas y generalizar habilidades a lo largo de miles de condiciones médicas diferentes.

En la práctica, la interacción con el paciente se estructura en tres etapas: recopilación estructurada del historial clínico, generación de hipótesis diagnósticas y refinamiento de la respuesta final. Todo esto se traduce en un diálogo fluido, humano y respetuoso, que sorprende tanto a los evaluadores clínicos como a los propios pacientes.

PUBLICIDAD

Cómo la IA podría potenciar el trabajo de los médicos

En diferentes estudios publicados por Google, AMIE ha sido evaluada en comparación directa con médicos de Atención Primaria. Los resultados muestran que la IA supera a los profesionales humanos en varios aspectos clave, especialmente en la precisión diagnóstica y en la capacidad de guiar al paciente durante exámenes físicos virtuales.

En un ensayo clínico controlado, AMIE obtuvo mejores resultados en 24 de 26 categorías evaluadas por pacientes actores y en 30 de 32 ejes de desempeño según médicos especialistas. En cuanto a la inclusión del diagnóstico correcto en el primer lugar de su lista de opciones, la IA alcanzó un 91% de coincidencia, frente al 77% logrado por los médicos humanos.

PUBLICIDAD

La plataforma de salud digital emplea aprendizaje continuo con escenarios clínicos variados y un agente supervisor que evalúa las conversaciones. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La calidad de la comunicación y la empatía percibida también han sido áreas donde AMIE destaca. Los pacientes valoraron positivamente la interfaz de video frente al chat de texto, considerándola más eficaz para expresar inquietudes y recibir atención comprensiva.

Además, la proactividad del sistema para guiar exámenes físicos a distancia fue notable, logrando un 72% de éxito frente al 39% de los médicos en este aspecto.

PUBLICIDAD

Cuáles son las limitaciones actuales y las perspectivas a futuro

AMIE, la IA médica de Google, aún se encuentra en fase experimental. Sus pruebas se han realizado principalmente en entornos simulados, por lo que queda pendiente su validación con pacientes reales y poblaciones diversas.

Los estudios de Google indican que AMIE superó a médicos de Atención Primaria en precisión diagnóstica y en exámenes físicos virtuales. (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)

Google recalca que la IA debe complementar, no sustituir, el juicio clínico humano. Persisten desafíos relacionados con la privacidad, la seguridad de los datos y la adaptación cultural de las soluciones.

PUBLICIDAD

Para que estas tecnologías puedan integrarse en la práctica diaria, es fundamental capacitar a los profesionales de la salud en su uso. Aunque el despliegue generalizado de sistemas como AMIE necesita más estudios, el modelo de validación clínica propuesto por Google ya marca un estándar en salud digital.