Nicky Jam entra al círculo VIP que ya integran Tyga e Ilia Topuria

Foto: Difusión

Guardar

Nicky Jam anunció su incorporación a la comunidad VIP de 1win, plataforma de entretenimiento vinculada al sector del gaming, y se sumó así a Tyga e Ilia Topuria, otras dos figuras de la música y el deporte que ingresaron al programa durante 2026.

El cantante dio a conocer su nuevo estatus a través de sus redes sociales después de recibir en su domicilio un anillo de campeón enviado por 1win como regalo de bienvenida. Nicky Jam compartió fotografías del momento y acompañó la publicación con el mensaje: “Status upgraded to VIP, thanks @1win” (“Estatus actualizado a VIP, gracias @1win”).

Su llegada tiene como antecedentes las incorporaciones del rapero estadounidense Tyga y del luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria. Este último se convirtió oficialmente en miembro de la comunidad VIP en junio de 2026, según información difundida entonces sobre el acuerdo.

Según el material proporcionado por 1win, Nicky Jam mantiene un interés previo por el gaming, incluidos juegos como la ruleta y el blackjack, así como por las apuestas vinculadas con grandes eventos deportivos y de entretenimiento.

Nacido en Boston, Massachusetts, y criado en Puerto Rico, el artista inició su carrera durante la adolescencia y posteriormente se convirtió en una de las figuras internacionales del reguetón. Entre las canciones destacadas de su trayectoria se encuentran “El Perdón”, “Travesuras” y “Hasta el Amanecer”.

Una comunidad con figuras de la música y el deporte

De acuerdo con la información institucional proporcionada por la compañía, 1win fue fundada en 2016 y opera como una plataforma de entretenimiento cripto dentro de la industria global del gaming, con presencia en Asia, Latinoamérica y África. Estos datos también aparecen en información difundida previamente sobre la incorporación de Topuria.

La empresa mantiene además colaboraciones con figuras del deporte internacional como el futbolista Luis Suárez, el artista marcial Jon Jones y el campeón olímpico y luchador de UFC Gable Steveson, según el material proporcionado para esta comunicación.