Secretaria general de SICA buscará reactivar diálogo político de alto nivel en Centroamérica

Países miembros del SICA

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La diplomática costarricense Lina Ajoy asumió este martes la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), con el objetivo central de restablecer el diálogo político de alto nivel y reconstruir consensos entre los países miembros, tras más de un año de vacancia en el cargo y controversias institucionales.

Su gestión, que se extenderá hasta 2030, buscará revitalizar la confianza en el organismo regional y avanzar hacia una modernización técnica y jurídica, según informó la agencia EFE.

Durante la ceremonia de asunción transmitida por el propio SICA, Ajoy, la primera mujer en ocupar este puesto, expresó que la elección representa para ella “un inmenso honor” y “un enorme compromiso y responsabilidad” ante los desafíos que enfrenta la región.

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“Mi intención es recuperar la confianza de los países en su propio sistema, y creo que esta elección es ya un elemento evidente de que se ha recuperado la confianza; restablecer el diálogo político de alto nivel y coadyuvar con mucho respeto en la construcción de consensos en nuestra región”, afirmó la diplomática, según recogió EFE.

La llegada de Ajoy al organismo responde a una etapa de tensiones internas. El puesto de secretario general, que correspondía a Nicaragua para el periodo 2022–2026, permaneció sin titular desde noviembre de 2023, cuando el abogado nicaragüense Werner Vargas presentó su renuncia. Managua denunció en su momento un “bloqueo injustificado” a las ternas de candidatos que había propuesto para el cargo, lo que agravó el distanciamiento entre algunos países miembros.

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Lina Ajoy Rojas asumió este martes 11 de agosto como Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), convirtiéndose en la primera costarricense en ocupar el cargo. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

El pasado 26 de mayo, el Gobierno de Nicaragua, señalado por Costa Rica y otros países de la región por presuntas violaciones a los derechos humanos, reclamó públicamente su “derecho” a ocupar la Secretaría General del SICA. El tema se mantuvo en la agenda regional hasta que, en junio de 2026, los presidentes de los países miembros votaron por la candidatura de Ajoy, según detalló EFE.

Las prioridades de la nueva secretaria general

En su primer mensaje como secretaria general, Ajoy reconoció los cuestionamientos sobre la estructura y funcionamiento del SICA. “Nuestro sistema de integración es percibido en algunas ocasiones como burocrático, con duplicidad de funciones, dispersión institucional, excesos de instancias, y limitaciones presupuestarias para soportar ese engranaje. Deseo un SICA renovado, eficiente, sostenible, que rinda cuentas a los países y que sobre todo trabaje de la mano con ellos para potenciar los beneficios de la integración”, manifestó la diplomática costarricense.

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Entre sus prioridades, Ajoy anunció la promoción de un proceso de modernización institucional, con enfoques técnicos y jurídicos sólidos. Planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación regional, optimizar los proyectos conjuntos e incorporar herramientas digitales, gestión basada en datos y uso de inteligencia artificial, según informó EFE.

Además, subrayó su compromiso con una mayor eficiencia administrativa y transparencia en el uso de recursos.

La diplomática Lina Ajoy Rojas dirigirá el SICA durante el periodo 2026-2030, tras ser elegida en junio por los Jefes de Estado y de Gobierno del organismo regional. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Otro eje central de su gestión será reforzar la Dirección de Seguridad Democrática del SICA. En palabras de Ajoy, “la región centroamericana enfrenta grandes desafíos en temas de seguridad, migración, cambio climático, desastres naturales, desigualdad, transformación digital, seguridad alimentaria y competitividad. Ninguno de estos retos reconoce fronteras y por ello la integración regional sigue siendo una herramienta”.

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Qué países integran el SICA

El SICA, fundado en 1991 en Tegucigalpa, está conformado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros plenos. México, Estados Unidos y otros países participan como observadores regionales.