Agrifoodtech: la revolución tecnológica que transforma cómo producimos y consumimos alimentos

El agrifoodtech es un sector que engloba el desarrollo y la aplicación de tecnologías para transformar la producción, procesamiento, distribución y consumo de alimentos. Su propósito principal es mejorar la eficiencia, sostenibilidad y resiliencia de los sistemas alimentarios, integrando soluciones que van desde la optimización de cultivos y la reducción de desperdicios, hasta la digitalización de procesos agrícolas.

Este ecosistema abarca startups, empresas tecnológicas, centros de investigación y actores de la industria alimentaria que trabajan en conjunto para responder tanto a los desafíos globales de seguridad alimentaria como a la presión climática y las exigencias de los mercados modernos.

En la práctica, las aplicaciones del agrifoodtech son diversas: herramientas de agricultura de precisión, plataformas de monitoreo climático y de suelos, sistemas de gestión de inventarios y cadenas logísticas, soluciones biotecnológicas para mejorar semillas y reducir el uso de insumos químicos, y servicios digitales para conectar productores con consumidores.

Gracias a innovaciones como la agricultura de precisión, el monitoreo digital de cultivos y las plataformas de trazabilidad, es posible optimizar cada etapa de la cadena alimentaria. Estas herramientas permiten a los productores mejorar el rendimiento, reducir desperdicios y garantizar la sostenibilidad, mientras que los consumidores acceden a productos más frescos, seguros y adaptados a sus necesidades.

Colombia avanza en agrifoodtech pese a la contracción global de la inversión

Contrario a la tendencia internacional marcada por la cautela y la reducción del capital de riesgo, el ecosistema agrifoodtech colombiano ha mostrado un crecimiento sostenido. Al cierre de 2025, el país registró 201 startups activas en el sector, lo que representa un aumento del 24% respecto al año anterior.

Este dinamismo se da en un contexto de ajuste global, donde la inversión en tecnología agrícola y alimentaria cayó un 19,3% a nivel nacional, alcanzando los USD 32,6 millones, pero aún así posicionándose como la tercera categoría de inversión en Colombia, solo por detrás de fintech y software empresarial.

Según Sergio Zúñiga Bohórquez, vicepresidente regional de Eatable Adventures, “la contracción de la inversión es una realidad a nivel global, pero en Colombia el agrifoodtech ha demostrado una capacidad notable para seguir creando empresas y desarrollando soluciones”.

Innovación, empleo y descentralización en el agrifoodtech colombiano

El sector no solo ha crecido en número de empresas, sino también en generación de empleo y sofisticación tecnológica. Actualmente, el agrifoodtech colombiano emplea a 2.153 personas de manera directa, un 9% más que el año anterior.

Además, el 64% de las startups desarrolla su tecnología internamente, una mejora considerable respecto al 42% registrado previamente, lo que refleja un avance en la generación de propiedad intelectual y una menor dependencia de soluciones externas.

La descentralización es otra tendencia clave: mientras que Bogotá sigue liderando con el 40% de las startups, su participación ha disminuido frente al 75% del año anterior, dando paso a polos regionales como Medellín (16,6%) y Cali (8%).

Uno de los aspectos más destacados del ecosistema colombiano es la diversidad y el alto nivel de formación de sus equipos. El 70% de las startups tiene al menos una mujer en su equipo fundador, y en el 34% de los casos ellas son mayoría.

La edad promedio de los fundadores es de 39 años, y la formación académica es notable: nueve de cada 10 cuentan con estudios universitarios, más de la mitad tiene una maestría y aproximadamente el 9% posee un doctorado.

Desafíos en inversión y escalabilidad para las startups agrifoodtech

A pesar del crecimiento, el análisis de inversión muestra que la mayoría de las rondas (84%) se concentran en etapas pre-semilla y semilla, mientras que las series A representan solo el 15% y las posteriores apenas el 1,3%.

Dos de cada tres startups han obtenido financiamiento entre USD 1.000 y USD 50.000, y un 30% entre USD 50.000 y USD 500.000, lo que subraya la necesidad de más instrumentos financieros para apoyar el salto a mayores escalas.

El desempeño del agrifoodtech colombiano en medio de la contracción global confirma una etapa de resiliencia y consolidación. El crecimiento en empresas, empleo y desarrollo tecnológico posiciona a Colombia como un referente en innovación agroalimentaria, con un ecosistema cada vez más preparado para escalar soluciones y competir internacionalmente.