Terremoto en Colombia genera falsas alertas en WhatsApp de nuevos sismos: es imposible predecirlos

El IDEAM advirtió que las alertas sobre una réplica sísmica en Colombia difundidas por WhatsApp son falsas.

Guardar

Las alertas de una réplica sísmica en Colombia que se han difundido en WhatsApp a nombre del IDEAM son falsas. Así lo advirtió la propia entidad, haciendo un llamado a los usuarios a que estén atentos a los canales oficiales y a las autoridades designadas para estas situaciones, que en este caso no es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

En medio de la emergencia que se vive en el país, la entidad pidió a los colombianos no compartir información sin verificar, al tiempo que aclaró cuáles son los canales legítimos para recibir reportes y alertas sobre actividad sísmica en el país.

PUBLICIDAD

IDEAM niega haber emitido alertas sobre réplicas sísmicas

El IDEAM fue enfático sobre la situación que se ha presentado en los canales digitales. “Esta información que está circulando por WhatsApp es falsa y no corresponde a ningún pronunciamiento oficial del Instituto”, informó la entidad a través de un comunicado.

La entidad recalcó que no ha emitido ningún comunicado sobre la supuesta réplica, ni tiene la facultad de anticipar terremotos o predecir la hora exacta de posibles réplicas.

PUBLICIDAD

El IDEAM señaló que no existe un mecanismo científico capaz de anticipar con precisión cuándo ocurrirán sismos o réplicas sísmicas.

La institución explicó que actualmente no existe un mecanismo científico capaz de establecer con precisión el momento en que puedan registrarse nuevos eventos sísmicos. Por lo tanto, cualquier mensaje que prometa alertas anticipadas carece de fundamento y debe ser descartado si no proviene de una fuente institucional verificada.

El monitoreo y la vigilancia de la actividad sísmica en Colombia están a cargo del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Este organismo es el encargado de registrar, analizar y divulgar información relativa a los sismos en el país.

PUBLICIDAD

Por qué es importante evitar la desinformación en emergencias

El comunicado del IDEAM advierte que la difusión de mensajes no verificados puede generar confusión y pánico entre la ciudadanía, dificultando el acceso a información fidedigna durante una emergencia. La entidad pidió a la comunidad a consultar únicamente las fuentes oficiales y a no compartir cadenas o alertas que no provengan de organismos competentes.

El IDEAM recordó que “ninguna autoridad puede anunciar con anticipación la hora o el lugar en que ocurrirá una réplica o un nuevo movimiento sísmico”. Por eso, cualquier mensaje que afirme lo contrario y no esté respaldado por una comunicación oficial debe ser puesto en duda y verificado antes de ser difundido entre contactos o grupos.

PUBLICIDAD

Las autoridades recomendaron consultar solo canales oficiales y desconfiar de cadenas de WhatsApp que prometen alertas anticipadas de réplicas sísmicas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo activar las alertas sísmicas en celulares

Aunque no existe ninguna alerta oficial sobre réplicas, quienes buscan estar mejor preparados pueden aprovechar herramientas tecnológicas legítimas, como las alertas sísmicas en teléfonos inteligentes.

En dispositivos Android, el sistema operativo cuenta con el Sistema de Alertas de sismos de Google integrado de manera nativa. Para habilitarlo, es necesario:

Acceder a la aplicación de Ajustes o Configuración.

Seleccionar Seguridad y emergencia (puede variar según el modelo; también puede estar bajo Ubicación o Servicios de localización).

Ingresar a la opción Alertas de sismos y verificar que el interruptor principal esté activado.

Mantener activos los servicios de localización (GPS) y la conexión a internet o datos móviles.

Este sistema utiliza los acelerómetros de los celulares para detectar vibraciones iniciales y, al confirmar varias señales en la zona, envía una alerta masiva a los dispositivos cercanos.

PUBLICIDAD

Los celulares Android permiten activar el Sistema de Alertas de sismos de Google desde la configuración de seguridad y emergencia.(Infobae)

En el caso de iPhone, las alertas sísmicas pueden activarse mediante la función Alertas de seguridad mejoradas, disponible en algunos países a partir de iOS 26.2. Para activarla, el usuario debe:

Entrar en Configuración y luego en Notificaciones.

Al final de la pantalla, seleccionar Alertas de seguridad mejoradas.

Si la opción no aparece, es posible que Apple aún no la haya habilitado para Colombia, aunque en algunos países existen sistemas de alerta gubernamentales que envían mensajes automáticos a los celulares. Además, la aplicación Clima de Apple puede notificar sobre alertas meteorológicas, incluidas las de fenómenos extremos.

PUBLICIDAD

Para activar las notificaciones de Clima:

Abrir la aplicación Clima.

Tocar el ícono de tres líneas en la parte inferior derecha.

Ir a Notificaciones y activar Clima extremo.

Estas notificaciones provienen de servicios meteorológicos locales y aparecen en la pantalla de bloqueo, incluso si el teléfono está en modo silencio o con No molestar activado.

PUBLICIDAD