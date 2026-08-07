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Cómo saber saber si tengo activadas las alertas de sismos y de emergencias en mi celular Android

Activar los servicios de localización de emergencia permite que, al llamar o enviar un SMS a un número de emergencia, el dispositivo comparta automáticamente la ubicación del usuario

Teléfono móvil sobre mesa de madera. Pantalla encendida con "ALERTA SÍSMICA", icono de onda sísmica y triángulo de advertencia rojo.
Para verificar que las alertas de sismos están activas en Android, ve a los ajustes y busca la opción "Alertas de sismos". (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si quieres verificar que las alertas de sismos y de emergencias de tu celular Android están activadas, puedes ir a los ajustes y buscar la opción ‘Alertas de sismos’. La ubicación exacta de esa opción varía según el fabricante del dispositivo.

Una vez dentro de esa configuración, asegúrate de que las alertas estén activas. Como paso complementario, verifica también que los servicios de localización de emergencia estén habilitados, igualmente desde los ajustes del celular.

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Esta función es útil porque los teléfonos inteligentes modernos envían de forma automática las coordenadas geográficas exactas del usuario a los operadores cuando se marca un número de emergencia local, como la Línea 123 o el 911.

Los Servicios de Google Play para seguridad y emergencia pueden recopilar y compartir información del dispositivo. REUTERS/Carlos Jasso//File Photo
Los Servicios de Google Play para seguridad y emergencia pueden recopilar y compartir información del dispositivo. REUTERS/Carlos Jasso//File Photo

Es posible que los Servicios de Google Play para seguridad y emergencia recopilen y compartan cierta información, y usen determinados permisos para admitir funciones relacionadas con la seguridad y la emergencia en tu dispositivo”, explica Google.

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Cómo funcionan las alertas de sismos en Android

Los teléfonos Android convierten cada dispositivo en un mini sismómetro gracias a los acelerómetros integrados que detectan ondas sísmicas en tiempo real.

Cuando millones de equipos registran vibraciones similares de forma simultánea, los servidores de Google triangulan esas señales para confirmar un temblor y envían una notificación anticipada a los usuarios en el área afectada.

Primer plano de manos sosteniendo un celular con pantalla roja mostrando un ícono de advertencia, un símbolo de ondas y una forma de onda sísmica.
El acelerómetro integrado en cada Android detecta ondas sísmicas en tiempo real, lo que convierte al teléfono en un mini sismómetro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema aprovecha el acelerómetro de cada teléfono para percibir las ondas primarias de un movimiento telúrico, las primeras en llegar y las menos destructivas.

Cuando una gran cantidad de dispositivos detectan un movimiento similar al mismo tiempo, la plataforma analiza la ubicación y la intensidad de las vibraciones para confirmar el sismo. Si la magnitud supera los 4.5 grados, se emite un aviso a los equipos que se encuentran en la trayectoria de las ondas más fuertes.

Tipos de notificaciones

El sistema distingue dos tipos de alerta según la intensidad del sismo:

  • Alerta de atención: se envía ante temblores leves. Respeta el modo silencioso o “No molestar” y muestra información básica en pantalla sin emitir un sonido estridente.
Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con una pantalla roja. La pantalla muestra un símbolo de alerta de sismo y la silueta de una ciudad.
Cuando el sismo supera los 4.5 grados de magnitud, el sistema envía un aviso a los dispositivos en la trayectoria de las ondas más intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Alerta de acción: se activa ante sacudidas de mayor intensidad. Ignora los ajustes de silencio, enciende la pantalla y reproduce un sonido de alarma fuerte para que las personas puedan protegerse de inmediato.

Para recibir las alertas, el dispositivo debe tener una versión de Android compatible con los Servicios de Google Play, la ubicación activada y conexión a internet, ya sea por datos móviles o red Wi-Fi.

Cómo funcionan las alertas sísmicas en un iPhone

El iPhone permite activar alertas sísmicas a través de una función llamada Alertas de seguridad mejoradas, disponible en algunos países con iOS 26.2 o versiones posteriores.

El iPhone cuenta con Alertas de seguridad mejoradas, una función para recibir avisos sísmicos disponible en algunos países desde iOS 26.2. REUTERS/Ann Wang/File Photo
El iPhone cuenta con Alertas de seguridad mejoradas, una función para recibir avisos sísmicos disponible en algunos países desde iOS 26.2. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Según Apple, estas alertas “pueden proporcionar avisos de seguridad complementarios para situaciones de emergencia, como sismos o inundaciones, según la información proporcionada por los emisores de las alertas”.

Para configurarlas, hay que ingresar a Configuración, luego a Notificaciones y, al final de la pantalla, seleccionar Alertas de seguridad mejoradas.

Si esa opción no aparece, significa que Apple aún no habilitó la función en el país donde se usa el dispositivo.

En varios países de América Latina existe un sistema de alerta gubernamental propio: las autoridades detectan sismos y envían mensajes directamente a los celulares.

(Apple)
La app Clima de Apple notifica al usuario cuando hay alertas meteorológicas en su ubicación. (Apple)

De acuerdo con Apple, esas alertas están activadas por defecto en el dispositivo y, al recibirlas, el teléfono emite un sonido similar al de una alarma. En algunos países o regiones no es posible desactivarlas.

Por otro lado, la app Clima de Apple puede enviar notificaciones cuando hay una alerta meteorológica en la ubicación del usuario o en cualquier lugar guardado dentro de la aplicación: tormentas, inundaciones, huracanes, olas de calor y tornados, entre otros fenómenos.

Estas notificaciones provienen de servicios meteorológicos locales, siempre reproducen sonido y aparecen en la pantalla de bloqueo aunque el iPhone esté en silencio o con No molestar activado. La función está disponible en diversos países de América Latina, incluida Colombia.

Para activarlas, hay que abrir la app Clima, tocar el ícono de tres líneas en la esquina inferior derecha, ir a Notificaciones y activar Clima extremo.

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