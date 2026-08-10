Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Paso a paso para canjear códigos de Free Fire este 10 de agosto y reclamar diamantes gratis

El proceso exige ingresar las combinaciones desde el portal oficial de Garena, con cuentas vinculadas y la acreditación de recompensas demora menos de 24 horas

Free Fire está disponible Play Store y App Store. (YouTube: Garena Free Fire Global)
Fre Fire es un juego muy popular en teléfonos inteligentes. (Foto: YouTube / Garena Free Fire Global)
Guardar

La comunidad de Free Fire recibió este lunes, 10 de agosto de 2026, una nueva oportunidad para sumar recompensas digitales a sus perfiles. Garena liberó una serie de códigos que permiten reclamar diamantes y objetos exclusivos sin costo.

Cada código puede ser utilizado solo una vez por persona y la disponibilidad varía según la región, así que acceder rápido resulta determinante para obtener los premios más codiciados.

PUBLICIDAD

Cuáles son los códigos de Free Fire para hoy 10 de agosto

Garena difundió una lista para este 10 de agosto destinada a quienes desean obtener diamantes, accesorios de colección, trajes temáticos y objetos de edición limitada en Free Fire y Free Fire MAX.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una pantalla con una lista de códigos de Free Fire y botones de 'Canjear'.
La lista de códigos incluye combinaciones válidas solo por tiempo y uso restringidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La validez de cada código depende de la cantidad de usuarios que lo utilicen y de la región en la que se ingrese. La lista de códigos para canjear hoy son:

PUBLICIDAD

  • FFSKTXVQF2NR.
  • FFV2K8PLM4RN.
  • FF2VC3DENRF5.
  • T6Y4U1I5O7PZ.
  • XZDJZE25WEFJ.
  • FFRSX4CYHLLQ.
  • FFL2M8PKR9VN.
  • FFZ2M7KPL5RV.
  • E9QH6K4LNP7V.
  • FF8HG3JK5L0P.
  • FFV4K8PLM3RN.
  • F7F9A3B2K6G8.
  • FQ9W2E1R7T5Y.
  • 4N8M2XL9R1G3.
  • S9QK2L6VP3MR.
  • B1RK7C5ZL8YT.
  • FFR4G3HM5YJN.
  • FF6YH3BFD7VT.
  • FF7TRD2SQA9F.
  • BR43FMAPYEZZ.
  • UPQ7X5NMJ64V.
  • XZDJZE25WEFJ.

Garena puntualizó que los códigos deben ingresarse lo antes posible en el portal oficial, porque no existe un sistema de reservas ni reclamos en caso de que la vigencia expire.

Qué pasos hay que seguir para canjear los códigos de Free Fire

(Garena)
El portal oficial de recompensas exige acceso con cuentas vinculadas y no admite invitados. (Foto: Garena)

Para acceder a las recompensas, el usuario debe ingresar al portal oficial de recompensas de Garena e iniciar sesión con una cuenta vinculada a Google, Facebook, Apple, Huawei o VK. Las cuentas registradas como invitado quedan excluidas y no pueden reclamar premios.

El sistema exige introducir el código de manera exacta, respetando el orden y las mayúsculas. Un error en los caracteres puede invalidar el intento y bloquear el canje. Una vez validada la combinación, la recompensa se acredita en menos de 24 horas, aunque el tiempo puede variar según la demanda y la región.

Cuáles recompensas se pueden obtener y por qué son tan valoradas

La variedad de premios incluye diamantes, que funcionan como la moneda principal dentro de Free Fire y permiten realizar compras, desbloquear personajes y acceder a trajes exclusivos.

Teléfono móvil en primer plano con la interfaz de Free Fire mostrando diamantes, cofres y skins coloridas.
Los diamantes destacan como la moneda principal para compras y desbloqueos en Free Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los códigos pueden otorgar skins de armas, trajes temáticos y accesorios de edición limitada, elementos muy apreciados por la comunidad.

Los objetos de colección y los diamantes figuran entre los incentivos más buscados, porque ofrecen ventajas competitivas y la posibilidad de personalizar la experiencia de juego. Estos premios dependen de la disponibilidad y pueden agotarse rápidamente si la demanda supera el límite establecido por Garena.

Por qué algunos códigos de Free Fire no se pueden canjear

La validez de cada combinación está condicionada tanto a la demanda global como a la región donde se ingrese. Si al intentar el canje el sistema indica “código inválido o expirado”, la causa más frecuente es que la vigencia concluyó o el límite de usos se alcanzó.

La mejor pauta es ingresar los códigos cuanto antes para no perder la posibilidad de recibir premios. El sistema no permite reclamaciones posteriores ni ofrece reservas. Se sugiere verificar la conexión y la correcta escritura de los caracteres para evitar bloqueos.

Qué pautas se deben seguir al descargar el juego o buscar códigos

Persona sosteniendo un teléfono móvil y jugando Free Fire, vista cercana de la pantalla con el juego
Descargar Free Fire desde tiendas oficiales protege la seguridad de la cuenta y los datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Garena advierte sobre la importancia de descargar Free Fire y acceder a los códigos únicamente desde portales y tiendas oficiales, como Google Play Store o App Store.

Asimismo, el uso de aplicaciones fuera de los canales autorizados representa un riesgo concreto para la seguridad digital y puede provocar el robo de cuentas, filtración de datos o mal funcionamiento del dispositivo.

Otro aspecto a considerar es la actualización constante del videojuego. Las versiones no verificadas carecen de soporte y pueden exponer a errores o vulnerabilidades ya corregidas por la edición oficial.

Se aconseja mantener la aplicación actualizada y evitar cualquier software de procedencia dudosa para preservar la integridad de la cuenta y los datos.

Temas Relacionados

Free FireCódigosDiamantesGarenaRecompensasTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

La clave para reducir la sensación de urgencia en la app radica en ajustar varias opciones de privacidad y notificaciones

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

Apple lanza la beta 5 de iOS 27 para desarrolladores: todas las novedades que llegan al iPhone

A nivel visual, se han renovado los íconos de Siri, Vista previa y Safari, aportando un aspecto actualizado a estos elementos del sistema

Apple lanza la beta 5 de iOS 27 para desarrolladores: todas las novedades que llegan al iPhone

Creador de Mario Bros revela qué famosa mecánica del juego fue creada por error de programación

La idea de correr con el botón B no estaba pensada, pero cambió la manera de disfrutar el juego de Nintendo

Creador de Mario Bros revela qué famosa mecánica del juego fue creada por error de programación

X cambia su modelo de pagos: el contenido original será el más recompensado

Serán consideradas originales aquellas publicaciones que incluyan reportajes, análisis, fotografías, videos, memes o gráficos creados por el propio autor

X cambia su modelo de pagos: el contenido original será el más recompensado

El tiempo que ahorra la IA en Meta no será para descanso, sino para trabajar más

Durante una sesión con el equipo, el director Andrew Bosworth respondió a la inquietud de un empleado sobre la posibilidad de reinstaurar los Meta Days

El tiempo que ahorra la IA en Meta no será para descanso, sino para trabajar más

DEPORTES

El inquietante efecto que causó en el Galatasaray la salida de Mauro Icardi

El inquietante efecto que causó en el Galatasaray la salida de Mauro Icardi

Jugó en River Plate, fue multicampeón y deja Europa tras 18 años: el club que anunció su contratación

Gabriel Batistuta volverá a jugar a los 57 años para la Fiorentina: el video con su invitación

Un auto cruzado e impacto lateral: terrible accidente de la Fórmula Nacional

Las románticas fotos de Kim Kardashian junto a Lewis Hamilton durante el receso de la Fórmula 1

TELESHOW

Quiénes son las figuras que formarían parte de la próxima edición de MasterChef Celebrity

Quiénes son las figuras que formarían parte de la próxima edición de MasterChef Celebrity

Yanina Latorre contó lo que no se vio de su cruce con Pampita: “Hablás de ella y mide”

El día que Nancy Dupláa descubrió a su hijo Luca Martín mirando porno y la vez que lo encontró con una chica en la cama

Jimena Monteverde reveló detalles íntimos de su marido y contó cómo lo persuadió de usar ropa interior

José “Pepe” Chatruc habló tras el anuncio de separación de Sabrina Rojas: “Es una mujer increíble”

INFOBAE AMÉRICA

La advertencia del presidente Bernardo Arévalo sobre la narcopolítica y el riesgo de una captura electoral en Guatemala

La advertencia del presidente Bernardo Arévalo sobre la narcopolítica y el riesgo de una captura electoral en Guatemala

Costa Rica: productos agrícolas suben hasta 158.93% en un año

Autoridades costarricenses descubren compartimento oculto en furgón y decomisan más de USD 484 mil en cigarrillos de contrabando

Capturaron a cinco presuntos integrantes de organizaciones criminales en México y los entregaron a El Salvador

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania