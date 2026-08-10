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Mejora tu sueño configurando el ‘modo descanso’ en el celular y sin apagarlo

Android y iPhone incluyen funciones para limitar interrupciones nocturnas y reducen el impacto visual de la pantalla

Mujer sentada en la cama con pijama, mirando una aplicación de seguimiento del sueño en su smartphone en una habitación oscura con una lámpara encendida.
El modo descanso en el celular ayuda a mejorar la calidad del sueño sin perder conectividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El uso del modo descanso en el celular se ha convertido en una herramienta clave para quienes buscan mejorar la calidad del sueño sin renunciar a la conectividad.

Tanto Android como iPhone ofrecen funciones específicas que permiten limitar las interrupciones nocturnas, reducir el impacto visual de la pantalla y personalizar las notificaciones, optimizando la transición hacia el descanso.

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Configurar el teléfono antes de ir a la cama es uno de los hábitos más sencillos y efectivos para lograr un entorno propicio para dormir. Activar el modo oscuro y los filtros de luz cálida son los primeros pasos recomendados para disminuir el cansancio ocular y favorecer la relajación, pero la verdadera ayuda llega con la programación del modo descanso.

Cómo activar el modo descanso en Android

En los dispositivos Android, la opción clave es el Modo Descanso integrado en el menú de Bienestar Digital y controles parentales. Esta herramienta está diseñada para silenciar notificaciones, atenuar el brillo de la pantalla y limitar las interrupciones durante las horas señaladas para dormir.

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Una persona durmiendo de lado en la cama, cubierta por sábanas, con un teléfono móvil encendido junto a la almohada.
En Android, el modo descanso se activa desde Bienestar Digital y controles parentales para silenciar notificaciones y atenuar el brillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso se realiza desde los ajustes del teléfono, donde se puede activar el modo descanso de forma manual o programar un horario personalizado, indicando días de la semana y franjas horarias específicas.

Una de las características más valoradas es la posibilidad de vincular la activación automática con la conexión del teléfono al cargador nocturno. Así, el sistema entra en modo descanso cada vez que el usuario pone el dispositivo a cargar antes de dormir, sin necesidad de intervención manual.

La personalización va más allá: el modo descanso puede integrarse con la función “No molestar”, permitiendo que solo las llamadas de contactos favoritos o las llamadas repetidas en poco tiempo suenen, lo que asegura la localización ante emergencias.

Además, se pueden ajustar opciones visuales como el cambio de pantalla a escala de grises, la desactivación de la pantalla siempre encendida y la sincronización con la alarma matutina para que el modo descanso finalice automáticamente al sonar el despertador.

Celular dañino en lugar de descanso, efectos negativos en la salud, insomnio y estrés, importancia de la desconexión y relajación, rutina saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)
En iPhone, el perfil Descanso dentro de Modos de concentración permite controlar notificaciones y definir qué personas y aplicaciones pueden enviar alertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Configuración del modo descanso en iPhone

En el caso de los iPhone, la función se encuentra dentro del menú de Modos de concentración, donde el perfil de Descanso ofrece un nivel de control detallado sobre las notificaciones y el comportamiento del teléfono durante la noche. Para activarlo, basta con ingresar a la configuración del dispositivo, seleccionar Modos de concentración y elegir el perfil Descanso de la lista.

El sistema permite definir qué personas y aplicaciones pueden enviar alertas mientras el modo está activo, así como autorizar llamadas consecutivas para no perder comunicaciones urgentes. Es posible también personalizar los fondos de pantalla del bloqueo y la pantalla principal, logrando un entorno visual más limpio y menos propenso a distracciones nocturnas.

El menú de horarios permite establecer diferentes metas de sueño y horarios de descanso para días laborables y fines de semana. Los filtros de concentración, por su parte, modifican el comportamiento de ciertas aplicaciones, por ejemplo, ocultando mensajes de correo laboral o activando el ahorro de batería y el modo silencioso de forma automática al llegar la hora de dormir.

Cuáles son los beneficios del modo descanso en el celular

La activación del modo descanso no solo elimina notificaciones molestas, sino que también reduce la tentación de revisar el teléfono en plena madrugada. Al programar el modo para que comience incluso un par de horas antes de dormir, se facilita la creación de una rutina de relajación, como leer un libro o escuchar música tranquila, sin interrupciones.

Primer plano de un hombre de 56 años en perfil, con la cara parcialmente visible, sosteniendo un smartphone brillante con ambas manos en un ambiente oscuro.
Programar el modo descanso antes de dormir reduce la tentación de revisar el celular y favorece una rutina de relajación sin interrupciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La configuración de excepciones en las notificaciones permite mantener la conectividad ante emergencias, pero filtra las alertas innecesarias. En el caso del iPhone, la personalización es aún más avanzada, permitiendo discriminar entre contactos, aplicaciones y tipos de mensajes, además de simplificar la pantalla para minimizar estímulos.

Antes de dormir, se recomienda dejar el móvil fuera del alcance de la mano o incluso en otra habitación si se cuenta con un despertador tradicional. Esto ayuda a reducir la dependencia digital y favorece la desconexión mental necesaria para conciliar el sueño. También puede ser útil programar la rutina de relajación, como la lectura de un libro, dentro del periodo de modo descanso.

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