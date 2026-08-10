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WhatsApp prepara un acceso directo para buscar mensajes sin salir del chat en iPhone

La app desarrolla un acceso directo que permite localizar mensajes sin salir de la conversación, una mejora pensada para historiales largos y grupos activos

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WhatsApp prueba un botón de búsqueda dentro del chat para iPhone y promete ahorrar tiempo - REUTERS/Stephane Mahe/File Photo
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WhatsApp está a punto de simplificar la búsqueda de mensajes en iPhone con una función que promete ahorrar tiempo y mejorar la experiencia de usuario.

La aplicación trabaja en un nuevo botón de búsqueda dentro del chat, pensado para que los usuarios puedan localizar mensajes específicos sin tener que abandonar la conversación, una mejora clave para quienes gestionan chats largos o con mucho historial.

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La importancia de este cambio radica en la inmediatez y la accesibilidad: actualmente, buscar un mensaje obliga a navegar por varios menús y salir del chat, dificultando la tarea en conversaciones extensas. La nueva función, aún en desarrollo, busca acercar la herramienta de búsqueda al lugar donde más tiempo pasan los usuarios: la propia pantalla del chat.

WhatsApp refuerza eficiencia en mensajería con herramientas contextuales y menos pasos en iPhone - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp refuerza eficiencia en mensajería con herramientas contextuales y menos pasos en iPhone - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo funciona el nuevo botón de búsqueda en WhatsApp para iOS

De acuerdo con WABetaInfo, la novedad consiste en un acceso directo que aparece en la parte inferior de la pantalla solo cuando el usuario se desplaza hacia arriba en la conversación. Este botón contextual, similar al que permite regresar al mensaje más reciente, facilita la búsqueda en el momento exacto en que resulta útil: al revisar mensajes antiguos.

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Al activarlo, entra en funcionamiento el mismo modo de búsqueda que ya existe en WhatsApp, pero sin necesidad de abandonar la conversación ni pasar por la pantalla de información del chat. El botón desaparece automáticamente al regresar al final del chat, evitando saturar la interfaz o distraer al usuario.

Diferencias frente al método actual

Actualmente, buscar mensajes en un chat de iPhone requiere abrir la pantalla de información (tocando el nombre del contacto o grupo), luego acceder al botón de búsqueda y, finalmente, volver a la conversación. Este proceso, aunque funcional, aleja a los usuarios del chat y añade pasos innecesarios. En iPad, el acceso es más directo, pero en iPhone la experiencia resulta menos fluida.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
La función se detectó en una beta de iOS vía TestFlight, pero aún no tiene fecha de lanzamiento - (Foto: Meta)

El nuevo botón elimina esos pasos, permitiendo un solo toque directamente desde el chat, especialmente útil en conversaciones con muchos mensajes o grupos activos. Esta mejora responde a la necesidad de una navegación más eficiente y a la tendencia de simplificar acciones repetitivas en las aplicaciones móviles.

En chats con pocos mensajes, desplazarse manualmente no representa un problema. Sin embargo, en conversaciones largas (como grupos familiares, laborales o de estudio), encontrar un mensaje concreto puede resultar tedioso. El acceso directo a la búsqueda reduce el esfuerzo y el tiempo invertido, evitando desplazamientos interminables y saltos entre menús.

Esta función es especialmente útil para quienes utilizan WhatsApp como herramienta principal de comunicación y gestión de información, ya que permite localizar datos, enlaces o archivos en cuestión de segundos, sin interrumpir el flujo de la conversación.

WhatsApp simplifica la navegación en chats largos de iPhone con una búsqueda que no interrumpe - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp simplifica la navegación en chats largos de iPhone con una búsqueda que no interrumpe - REUTERS/Dado Ruvic

El botón de búsqueda dentro del chat está actualmente en desarrollo para iOS y fue identificado en la versión beta 26.31.10.70 a través de TestFlight, según WABetaInfo. Por ahora, la función no está disponible para pruebas públicas ni hay una fecha confirmada de lanzamiento final. WhatsApp suele lanzar estas novedades primero a los beta testers antes de expandirlas a todos los usuarios.

Cómo usar la beta de WhatsApp en iPhone

Quienes deseen probar funciones beta en iPhone deben descargar TestFlight desde la App Store y acceder al enlace de invitación de WhatsApp Beta. Es importante tener en cuenta que el acceso está limitado y los cupos pueden llenarse rápidamente. Además, las versiones beta pueden presentar errores o cierres inesperados, ya que están en fase de pruebas.

La incorporación de accesos directos y herramientas contextuales responde a una demanda creciente de eficiencia y personalización en las aplicaciones de mensajería. WhatsApp, consciente de la competencia y de las necesidades de sus usuarios, apuesta por reducir pasos y facilitar acciones habituales como la búsqueda de mensajes, archivos o enlaces clave.

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