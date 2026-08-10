Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Forlán fue presentado como técnico de Uruguay: su respuesta a la comparación con Bielsa y el histórico al que le abrió la puerta

El ex delantero asumió como entrenador interino del combinado mayor celeste, aunque puede ser ratificado en el cargo en caso de conseguir buenos resultados

El histórico delantero será entrenador interino de la mayor
Guardar

Diego Forlán brindó su primera conferencia de prensa como flamante entrenador de la selección de Uruguay y la sub-20. Después del cierre de ciclo de Marcelo Bielsa y de la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026, Cachavacha asumirá en la mayor de forma interina y debutará en la fecha FIFA de septiembre en los amistosos contra Japón y Corea del Sur.

“Desde muy chico, cuando uno soñaba seguir los pasos de papá y el abuelo, que los veía jugar, haber tenido la oportunidad de vestir la camiseta de la selección es, sin duda, lo más grande que hay. Tener ese privilegio es maravilloso. Volví la semana pasada y empecé a ver a aquellas personas que están desde el 99, cuando me tocó entrar a la selección, y fue muy emocionante. Me hicieron sentir que volví a mi casa”, fueron sus primeras palabras en la conferencia de prensa de la AUF en Complejo Celeste.

PUBLICIDAD

El nuevo técnico situó su prioridad inmediata en el trabajo juvenil. Explicó que el objetivo principal está puesto en el Sudamericano de enero. “Voy a aportar la experiencia y el conocimiento de tantos años. Después de que me retiré, saqué mi lado como entrenador, que es una faceta que siempre me gustó. Hay elecciones en marzo, para mí es un privilegio acompañar a los mejores jugadores uruguayos, es un privilegio”, respondió sobre su función en la mayor y la posibilidad de continuar hasta 2030.

Sobre Bielsa, su antecesor, tomó distancia: “Cada uno tiene su personalidad y su forma de ser. Estás hablando de Bielsa, un entrenador con mucha jerarquía, con muchos años, con mucha experiencia. A mí me toca entrar en este momento y bueno, tratar de, desde mi lado, de lo que yo conozco, de lo que yo sé, lo que he vivido y lo que me ha tocado experimentar, tratar de darles las mayores herramientas a los jugadores de fútbol. De propuesta o de respuesta dependerá mucho, obviamente, que si vos me decís a mí, el ideal obviamente es jugar y proponer, y dominar los diferentes momentos del partido. Pero uno que ha jugado tanto y por todas partes del mundo, a veces no es lo que uno quiere, sino lo que uno puede, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tratar de abarcar, entrenar, manejar y tener una idea; entender las diferentes situaciones que puede vivir dentro de un partido y cómo poder salir de ellas. Porque si vos analizás y ves muchos partidos, por decirte uno puntualmente, la final del mundo, vos ves a una España que dominó durante casi 112 minutos hasta el momento que hizo el gol. Y en el momento que hizo el gol, Argentina tuvo con un jugador menos tres chances o dos chances claras de gol. Entonces, el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Entre el mejor y el peor, como dice mi hermano, hay un solo gol de diferencia. Eso es lo lindo del fútbol y lo malo del fútbol. Así que lo que yo trato de hacer es abarcar todo tipo de situaciones, dependiendo de los jugadores que tengas también y contra quién vas a jugar".

PUBLICIDAD

El flamante entrenador de la Celeste se refirió a la posibilidad de la vuelta del Pistolero

Uno de los puntos más sensibles del nuevo ciclo se centró en la posible vuelta de Luis Suárez. Forlán sostuvo que el delantero está en consideración y destacó tanto su experiencia como su vigencia goleadora: “Tengo un cariño enorme con Luis y él está seleccionable, es uruguayo. Tener a Luis con su experiencia, tiene gol, lo viene demostrando todos los fines de semana, nadie va a discutir lo que es Luis. No sabía que había dicho que estaba dispuesto a volver, no lo vi”.

Cuando explicó qué buscará en sus convocados, Forlán puso en primer lugar la condición futbolística y después el comportamiento profesional. “Cuando ves jugadores, lo primero que le va a llenar el ojo a uno es su condición como jugador de fútbol, cómo se comporta, su profesionalismo, es un todo, pero fundamentalmente que juegue bien”, argumentó.

A esto, sumó: “Siendo uruguayos, son todos seleccionables, hay que ver cómo se van desempeñando en sus equipos. No he hablado con nadie, solo con excompañeros que me felicitaron y me mandaron mensajes deseándome lo mejor”.

Diego Forlán será el entrenador de forma interina de la selección mayor de Uruguay (@Uruguay)
Diego Forlán será el entrenador de forma interina de la selección mayor de Uruguay (@Uruguay)

La primera prueba de Forlán al frente de Uruguay será en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, frente a Japón. Cuatro días más tarde, el lunes 28 de septiembre, la Celeste enfrentará a Corea del Sur. “Bielsa es un DT con muchos años de trayectoria y jerarquía, a mí me toca encarar esto desde las situaciones que he pasado en esta carrera, el ideal es jugar y proponer, dominar los diferentes momentos del partido, uno que ha jugado sabe que a veces es lo que uno puede y no lo que uno quiere. Trato de abarcar todos los tipos de situaciones, con los jugadores que podés tener”, explicó sobre su idea de juego.

También explicó cómo aceptó la propuesta de la AUF: “Fui muy feliz dirigiendo Peñarol y Atenas de San Carlos, también disfrutaba de la vida que estaba teniendo, apareció el llamado de Nacho y ese proyecto apareció, feliz de que me hayan tenido en cuenta. Me llamaron cuando estaba mirando un partido del Mundial y ni lo pensé. Hemos tenido otras charlas con el Ejecutivo y en ese momento les decía ‘dejame pensarlo’ pero en este caso ni lo dudé”.

En el cierre de su conferencia, señaló que no habló con Óscar Tabárez porque no le gusta “molestar”, aunque sí mantuvo contacto con Mario Rebollo y Celso Otero. Hace algunas semanas, durante su presentación, Uruguay lo definió como una leyenda de la Celeste.

Autor de 36 goles en 112 partidos con Uruguay, Campeón de América en 2011 y figura decisiva del histórico cuarto puesto conseguido en Sudáfrica, Forlán conoce como pocos el significado de representar al país. Su regreso reafirma la identidad, la ambición y el compromiso de la AUF con un proyecto que une formación, experiencia y sentido de pertenencia”, destacó la AUF sobre la llegada de Forlán, tercer máximo goleador histórico del combinado charrúa.

Temas Relacionados

Diego ForlánSelección de UruguayLuis Suárezdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fue una estrella del deporte, pero se convirtió en una de las mayores villanas de la historia y Los Simpson la hicieron meme

Tonya Harding marcó una época como patinadora, pero la rivalidad con Nancy Kerrigan, su antagonista, la empujó a encabezar uno de los mayores escándalos de la historia. Su vida se transformó en película, con Margot Robbie como protagonista

Fue una estrella del deporte, pero se convirtió en una de las mayores villanas de la historia y Los Simpson la hicieron meme

Fue el heredero de la 10 de Messi en Barcelona, superó graves lesiones y se lanzó como artista musical: “Por qué no soñar en grande”

Ansu Fati acaparó los flashes al irrumpir en el fútbol con un nivel superlativo antes de ser mayor de edad. Tras años complejos por cuestiones físicas, el joven de 23 años reflejó su resiliencia con su primera canción

Fue el heredero de la 10 de Messi en Barcelona, superó graves lesiones y se lanzó como artista musical: “Por qué no soñar en grande”

La inesperada reacción de Morena Beltrán con Galíndez luego de que el arquero de Huracán le dijera “feo” a su novio Lucas Blondel

La periodista y conductora de ESPN le respondió al guardameta del Globo, que se burló del defensor en zona mixta tras el cabezazo que le propinó Orlando Gill en el clásico ante San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026

La inesperada reacción de Morena Beltrán con Galíndez luego de que el arquero de Huracán le dijera “feo” a su novio Lucas Blondel

El inquietante efecto que causó en el Galatasaray la salida de Mauro Icardi

El delantero argentino, de 33 años, quedó en libertad de acción, luego de que colapsaran las negociaciones para renovar el contrato

El inquietante efecto que causó en el Galatasaray la salida de Mauro Icardi

Jugó en River Plate, fue multicampeón y deja Europa tras 18 años: el club que anunció su contratación

El delantero se marchó del Viejo Continente y tendrá un nuevo capítulo en su carrera

Jugó en River Plate, fue multicampeón y deja Europa tras 18 años: el club que anunció su contratación

MALDITOS NERDS

‘Spider-Man: Un nuevo día’ alcanza los 1.665 millones y ya apunta al un top 10 histórico

‘Spider-Man: Un nuevo día’ alcanza los 1.665 millones y ya apunta al un top 10 histórico

Final Fantasy VII Rebirth y The Adventures of Elliot impulsan a Square Enix en Switch 2 y Xbox Series

THQ Nordic trabaja en 12 proyectos secretos además de 17 juegos ya conocidos

Yu-Gi-Oh! Master Duel alcanza 100 millones y estrena una campaña temporal

El final de The Witcher con Liam Hemsworth se retrasaría hasta 2027

ENTRETENIMIENTO

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película de Hollywood más taquillera en India

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película de Hollywood más taquillera en India

Tom Holland se convierte en la estrella de Hollywood más rentable de la historia

Fans de ‘Grand Theft Auto’ recaudan más de 50 mil dólares para un jugador que necesita un trasplante de pulmón

¿Se acerca el final de “Los Simpson”? La voz de Bart ya puso una fecha posible para el cierre de la serie

V de BTS alcanza el rango Master en ‘League of Legends’ mientras está de gira mundial

INFOBAE AMÉRICA

Trump aseguró que su relación con Netanyahu es “muy buena” pese al rechazo israelí al plan de paz de EEUU para Gaza

Trump aseguró que su relación con Netanyahu es “muy buena” pese al rechazo israelí al plan de paz de EEUU para Gaza

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra Ucrania: al menos nueve muertos y 20 heridos

La ONU advierte que el corredor centroamericano ya enfrenta una presión distinta por la cocaína

Nuevo golpe al narcotráfico en Costa Rica: decomisan 50 kilos de cocaína ocultos en contenedores con destino a Europa

Fiscalía salvadoreña reporta 98,501 víctimas atendidas, 30,142 casos judicializados y 13,703 condenas