Forlán fue presentado como técnico de Uruguay: su respuesta a la comparación con Bielsa y el histórico al que le abrió la puerta

El histórico delantero será entrenador interino de la mayor

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Diego Forlán brindó su primera conferencia de prensa como flamante entrenador de la selección de Uruguay y la sub-20. Después del cierre de ciclo de Marcelo Bielsa y de la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026, Cachavacha asumirá en la mayor de forma interina y debutará en la fecha FIFA de septiembre en los amistosos contra Japón y Corea del Sur.

“Desde muy chico, cuando uno soñaba seguir los pasos de papá y el abuelo, que los veía jugar, haber tenido la oportunidad de vestir la camiseta de la selección es, sin duda, lo más grande que hay. Tener ese privilegio es maravilloso. Volví la semana pasada y empecé a ver a aquellas personas que están desde el 99, cuando me tocó entrar a la selección, y fue muy emocionante. Me hicieron sentir que volví a mi casa”, fueron sus primeras palabras en la conferencia de prensa de la AUF en Complejo Celeste.

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El nuevo técnico situó su prioridad inmediata en el trabajo juvenil. Explicó que el objetivo principal está puesto en el Sudamericano de enero. “Voy a aportar la experiencia y el conocimiento de tantos años. Después de que me retiré, saqué mi lado como entrenador, que es una faceta que siempre me gustó. Hay elecciones en marzo, para mí es un privilegio acompañar a los mejores jugadores uruguayos, es un privilegio”, respondió sobre su función en la mayor y la posibilidad de continuar hasta 2030.

Sobre Bielsa, su antecesor, tomó distancia: “Cada uno tiene su personalidad y su forma de ser. Estás hablando de Bielsa, un entrenador con mucha jerarquía, con muchos años, con mucha experiencia. A mí me toca entrar en este momento y bueno, tratar de, desde mi lado, de lo que yo conozco, de lo que yo sé, lo que he vivido y lo que me ha tocado experimentar, tratar de darles las mayores herramientas a los jugadores de fútbol. De propuesta o de respuesta dependerá mucho, obviamente, que si vos me decís a mí, el ideal obviamente es jugar y proponer, y dominar los diferentes momentos del partido. Pero uno que ha jugado tanto y por todas partes del mundo, a veces no es lo que uno quiere, sino lo que uno puede, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tratar de abarcar, entrenar, manejar y tener una idea; entender las diferentes situaciones que puede vivir dentro de un partido y cómo poder salir de ellas. Porque si vos analizás y ves muchos partidos, por decirte uno puntualmente, la final del mundo, vos ves a una España que dominó durante casi 112 minutos hasta el momento que hizo el gol. Y en el momento que hizo el gol, Argentina tuvo con un jugador menos tres chances o dos chances claras de gol. Entonces, el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Entre el mejor y el peor, como dice mi hermano, hay un solo gol de diferencia. Eso es lo lindo del fútbol y lo malo del fútbol. Así que lo que yo trato de hacer es abarcar todo tipo de situaciones, dependiendo de los jugadores que tengas también y contra quién vas a jugar".

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El flamante entrenador de la Celeste se refirió a la posibilidad de la vuelta del Pistolero

Uno de los puntos más sensibles del nuevo ciclo se centró en la posible vuelta de Luis Suárez. Forlán sostuvo que el delantero está en consideración y destacó tanto su experiencia como su vigencia goleadora: “Tengo un cariño enorme con Luis y él está seleccionable, es uruguayo. Tener a Luis con su experiencia, tiene gol, lo viene demostrando todos los fines de semana, nadie va a discutir lo que es Luis. No sabía que había dicho que estaba dispuesto a volver, no lo vi”.

Cuando explicó qué buscará en sus convocados, Forlán puso en primer lugar la condición futbolística y después el comportamiento profesional. “Cuando ves jugadores, lo primero que le va a llenar el ojo a uno es su condición como jugador de fútbol, cómo se comporta, su profesionalismo, es un todo, pero fundamentalmente que juegue bien”, argumentó.

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A esto, sumó: “Siendo uruguayos, son todos seleccionables, hay que ver cómo se van desempeñando en sus equipos. No he hablado con nadie, solo con excompañeros que me felicitaron y me mandaron mensajes deseándome lo mejor”.

Diego Forlán será el entrenador de forma interina de la selección mayor de Uruguay (@Uruguay)

La primera prueba de Forlán al frente de Uruguay será en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, frente a Japón. Cuatro días más tarde, el lunes 28 de septiembre, la Celeste enfrentará a Corea del Sur. “Bielsa es un DT con muchos años de trayectoria y jerarquía, a mí me toca encarar esto desde las situaciones que he pasado en esta carrera, el ideal es jugar y proponer, dominar los diferentes momentos del partido, uno que ha jugado sabe que a veces es lo que uno puede y no lo que uno quiere. Trato de abarcar todos los tipos de situaciones, con los jugadores que podés tener”, explicó sobre su idea de juego.

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También explicó cómo aceptó la propuesta de la AUF: “Fui muy feliz dirigiendo Peñarol y Atenas de San Carlos, también disfrutaba de la vida que estaba teniendo, apareció el llamado de Nacho y ese proyecto apareció, feliz de que me hayan tenido en cuenta. Me llamaron cuando estaba mirando un partido del Mundial y ni lo pensé. Hemos tenido otras charlas con el Ejecutivo y en ese momento les decía ‘dejame pensarlo’ pero en este caso ni lo dudé”.

En el cierre de su conferencia, señaló que no habló con Óscar Tabárez porque no le gusta “molestar”, aunque sí mantuvo contacto con Mario Rebollo y Celso Otero. Hace algunas semanas, durante su presentación, Uruguay lo definió como una leyenda de la Celeste.

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“Autor de 36 goles en 112 partidos con Uruguay, Campeón de América en 2011 y figura decisiva del histórico cuarto puesto conseguido en Sudáfrica, Forlán conoce como pocos el significado de representar al país. Su regreso reafirma la identidad, la ambición y el compromiso de la AUF con un proyecto que une formación, experiencia y sentido de pertenencia”, destacó la AUF sobre la llegada de Forlán, tercer máximo goleador histórico del combinado charrúa.