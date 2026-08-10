Los alquileres en CABA subieron hasta 35% en el último año: cuánto cuesta un dos ambientes en cada barrio

El segundo trimestre de 2026 mostró aumentos interanuales de 32% para monoambientes, 31% para dos ambientes y 34,8% para tres ambientes

Guardar

El precio de los alquileres de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires registró aumentos de hasta casi 35% interanual durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con un informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) dado a conocer este lunes.

Entre los departamentos usados, el incremento interanual más elevado correspondió a las unidades de tres ambientes, con una suba de 34,8%. En los monoambientes, el aumento llegó a 32%, mientras que en los departamentos de dos ambientes alcanzó 31%.

PUBLICIDAD

El valor promedio de publicación de un departamento de dos ambientes fue de $764.485 en la Ciudad durante el segundo trimestre. El precio promedio para un monoambiente se ubicó en $565.658, mientras que para una unidad de tres ambientes llegó a $1.174.304.

El informe también mostró diferencias importantes entre los barrios porteños. Para los departamentos de dos ambientes, Saavedra registró el valor promedio más alto, con $880.824, seguido por Núñez, con $870.185. En el extremo inferior, Constitución presentó un promedio de $635.720 y Floresta, de $649.581.

PUBLICIDAD

Cuánto cuesta alquilar un dos ambientes, según el barrio

El detalle por barrio permitió observar cómo se distribuyeron los valores de publicación de los departamentos usados de dos ambientes durante el segundo trimestre de 2026.

Saavedra encabezó el listado con un precio promedio de $880.824. Núñez ocupó el segundo lugar, con $870.185, mientras que Colegiales registró $846.923. Palermo quedó en $839.053 y Villa Urquiza, en $817.316.

PUBLICIDAD

También se ubicaron por encima del promedio porteño de $764.485 Belgrano, con $814.247; Recoleta, con $800.626; Villa Crespo, con $795.357; y Caballito, con $767.392. De esta manera, esos barrios mostraron valores superiores al promedio de la Ciudad para esta categoría.

Por debajo de los $760.000 aparecieron distintos barrios con precios de publicación más bajos. Villa Luro registró $750.606, Villa Devoto alcanzó $749.524 y Villa Pueyrredón quedó en $741.140. Boedo presentó un promedio de $706.381, mientras que Villa Santa Rita llegó a $712.622.

PUBLICIDAD

En otros barrios, los valores se ubicaron en niveles similares. Almagro registró $733.792, Parque Chacabuco $700.178, San Telmo $706.699 y Monte Castro $715.435. San Cristóbal quedó en $715.527, mientras que Retiro alcanzó $720.728.

El listado también incluyó a Flores, con $680.323, Barracas, con $682.869, y Constitución, con $635.720. Balvanera registró $672.158, mientras que San Nicolás alcanzó $691.409.

PUBLICIDAD

La evolución de los precios publicados presentó comportamientos diferentes según la cantidad de ambientes. En los departamentos de uno y dos ambientes, la variación interanual se desaceleró 2,7 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior. En cambio, los departamentos de tres ambientes mostraron una aceleración de 2,5 puntos porcentuales. En términos trimestrales, los incrementos oscilaron entre 5% y 7,6% y superaron los registros correspondientes al primer trimestre de 2026.

El crecimiento promedio del valor de publicación de los alquileres de departamentos usados llegó a 32,6%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación de 32,7%. El informe señaló que esta evolución mostró una tendencia hacia la convergencia durante los últimos cinco trimestres.

PUBLICIDAD

En el caso de los monoambientes, Saavedra también encabezó el ranking de precios, con un valor promedio de $624.268 mensuales. Le siguieron Palermo, con $613.037, y Núñez, con $612.301. También se ubicaron por encima del promedio porteño de $565.658 barrios como Chacarita ($599.616), Colegiales ($598.979) y Recoleta ($595.906).

En el otro extremo, Liniers presentó el valor promedio más bajo, con $483.648 por mes, seguido por Constitución, con $484.900. Flores registró $508.762 y San Cristóbal, $506.215, mientras que Barracas quedó en $512.297. Entre los valores más bajos también aparecieron Villa Luro, con $483.648, y Monte Castro, con $519.655.

PUBLICIDAD

Saavedra y Núñez registraron los valores promedio más altos para los departamentos usados de dos ambientes, mientras que Constitución y Floresta se ubicaron entre los precios más bajos

Más oferta de departamentos en alquiler

El relevamiento también mostró un incremento en la cantidad de publicaciones. El conjunto de avisos de alquiler en pesos resultó 30% superior al registrado durante los primeros tres meses del año. Además, el stock de publicaciones alcanzó un nuevo máximo para la serie y quedó 9% por encima del récord correspondiente al tercer trimestre de 2025.

La composición de la oferta por cantidad de ambientes mantuvo características similares a las del mismo trimestre de 2025. Los monoambientes aumentaron su participación en 1,3 puntos porcentuales, en detrimento de los departamentos de dos y tres ambientes.

PUBLICIDAD

Casi tres cuartas partes de las publicaciones correspondieron a viviendas de hasta un dormitorio. El resto estuvo compuesto principalmente por departamentos de dos dormitorios, mientras que las unidades de mayor tamaño representaron apenas 6 de cada 100 avisos durante el trimestre.

Al considerar el conjunto de unidades ofrecidas tanto en pesos como en dólares, las publicaciones dolarizadas representaron 25,4% de la oferta promedio. La participación creció a medida que aumentó el tamaño de los departamentos. En las unidades de tres ambientes llegó a casi 30%, mientras que para los departamentos de cuatro y cinco ambientes alcanzó 44%.

Para calcular el precio promedio por unidad, el estudio utilizó una superficie fija de referencia: 30 metros cuadrados para un monoambiente, 43 metros cuadrados para un dos ambientes y 70 metros cuadrados para un tres ambientes.