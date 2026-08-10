Economía
Agregar Infobae enGoogle

Los alquileres en CABA subieron hasta 35% en el último año: cuánto cuesta un dos ambientes en cada barrio

El relevamiento del segundo trimestre del organismo estadístico porteño mostró valores promedio de $764.485 para las unidades de esta categoría y diferencias importantes según la zona. Saavedra y Núñez registraron los precios más elevados, mientras que Constitución y Floresta quedaron entre los más accesibles

El segundo trimestre de 2026 mostró aumentos interanuales de 32% para monoambientes, 31% para dos ambientes y 34,8% para tres ambientes
El segundo trimestre de 2026 mostró aumentos interanuales de 32% para monoambientes, 31% para dos ambientes y 34,8% para tres ambientes
Guardar

El precio de los alquileres de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires registró aumentos de hasta casi 35% interanual durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con un informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) dado a conocer este lunes.

Entre los departamentos usados, el incremento interanual más elevado correspondió a las unidades de tres ambientes, con una suba de 34,8%. En los monoambientes, el aumento llegó a 32%, mientras que en los departamentos de dos ambientes alcanzó 31%.

PUBLICIDAD

El valor promedio de publicación de un departamento de dos ambientes fue de $764.485 en la Ciudad durante el segundo trimestre. El precio promedio para un monoambiente se ubicó en $565.658, mientras que para una unidad de tres ambientes llegó a $1.174.304.

El informe también mostró diferencias importantes entre los barrios porteños. Para los departamentos de dos ambientes, Saavedra registró el valor promedio más alto, con $880.824, seguido por Núñez, con $870.185. En el extremo inferior, Constitución presentó un promedio de $635.720 y Floresta, de $649.581.

PUBLICIDAD

Cuánto cuesta alquilar un dos ambientes, según el barrio

El detalle por barrio permitió observar cómo se distribuyeron los valores de publicación de los departamentos usados de dos ambientes durante el segundo trimestre de 2026.

Saavedra encabezó el listado con un precio promedio de $880.824. Núñez ocupó el segundo lugar, con $870.185, mientras que Colegiales registró $846.923. Palermo quedó en $839.053 y Villa Urquiza, en $817.316.

También se ubicaron por encima del promedio porteño de $764.485 Belgrano, con $814.247; Recoleta, con $800.626; Villa Crespo, con $795.357; y Caballito, con $767.392. De esta manera, esos barrios mostraron valores superiores al promedio de la Ciudad para esta categoría.

Imagen VIWXNU5LM5GLBKJINMNZIIMH3M

Por debajo de los $760.000 aparecieron distintos barrios con precios de publicación más bajos. Villa Luro registró $750.606, Villa Devoto alcanzó $749.524 y Villa Pueyrredón quedó en $741.140. Boedo presentó un promedio de $706.381, mientras que Villa Santa Rita llegó a $712.622.

En otros barrios, los valores se ubicaron en niveles similares. Almagro registró $733.792, Parque Chacabuco $700.178, San Telmo $706.699 y Monte Castro $715.435. San Cristóbal quedó en $715.527, mientras que Retiro alcanzó $720.728.

El listado también incluyó a Flores, con $680.323, Barracas, con $682.869, y Constitución, con $635.720. Balvanera registró $672.158, mientras que San Nicolás alcanzó $691.409.

La evolución de los precios publicados presentó comportamientos diferentes según la cantidad de ambientes. En los departamentos de uno y dos ambientes, la variación interanual se desaceleró 2,7 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior. En cambio, los departamentos de tres ambientes mostraron una aceleración de 2,5 puntos porcentuales. En términos trimestrales, los incrementos oscilaron entre 5% y 7,6% y superaron los registros correspondientes al primer trimestre de 2026.

El crecimiento promedio del valor de publicación de los alquileres de departamentos usados llegó a 32,6%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación de 32,7%. El informe señaló que esta evolución mostró una tendencia hacia la convergencia durante los últimos cinco trimestres.

En el caso de los monoambientes, Saavedra también encabezó el ranking de precios, con un valor promedio de $624.268 mensuales. Le siguieron Palermo, con $613.037, y Núñez, con $612.301. También se ubicaron por encima del promedio porteño de $565.658 barrios como Chacarita ($599.616), Colegiales ($598.979) y Recoleta ($595.906).

En el otro extremo, Liniers presentó el valor promedio más bajo, con $483.648 por mes, seguido por Constitución, con $484.900. Flores registró $508.762 y San Cristóbal, $506.215, mientras que Barracas quedó en $512.297. Entre los valores más bajos también aparecieron Villa Luro, con $483.648, y Monte Castro, con $519.655.

Alquileres CABA
Saavedra y Núñez registraron los valores promedio más altos para los departamentos usados de dos ambientes, mientras que Constitución y Floresta se ubicaron entre los precios más bajos

Más oferta de departamentos en alquiler

El relevamiento también mostró un incremento en la cantidad de publicaciones. El conjunto de avisos de alquiler en pesos resultó 30% superior al registrado durante los primeros tres meses del año. Además, el stock de publicaciones alcanzó un nuevo máximo para la serie y quedó 9% por encima del récord correspondiente al tercer trimestre de 2025.

La composición de la oferta por cantidad de ambientes mantuvo características similares a las del mismo trimestre de 2025. Los monoambientes aumentaron su participación en 1,3 puntos porcentuales, en detrimento de los departamentos de dos y tres ambientes.

Casi tres cuartas partes de las publicaciones correspondieron a viviendas de hasta un dormitorio. El resto estuvo compuesto principalmente por departamentos de dos dormitorios, mientras que las unidades de mayor tamaño representaron apenas 6 de cada 100 avisos durante el trimestre.

Al considerar el conjunto de unidades ofrecidas tanto en pesos como en dólares, las publicaciones dolarizadas representaron 25,4% de la oferta promedio. La participación creció a medida que aumentó el tamaño de los departamentos. En las unidades de tres ambientes llegó a casi 30%, mientras que para los departamentos de cuatro y cinco ambientes alcanzó 44%.

Para calcular el precio promedio por unidad, el estudio utilizó una superficie fija de referencia: 30 metros cuadrados para un monoambiente, 43 metros cuadrados para un dos ambientes y 70 metros cuadrados para un tres ambientes.

Temas Relacionados

CABAalquileresdos ambientestres ambientesmonoambientespropiedadesdepartamentosinmueblesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Economía explicó por qué depositó $4 billones en bancos comerciales en lugar de inmovilizarlos en su cuenta del Banco Central

Fuentes del Palacio de Hacienda explicaron a Infobae que el objetivo con este movimiento fue extender el plazo de los vencimientos de deuda pública y no generar un impacto negativo en la liquidez del sistema

Economía explicó por qué depositó $4 billones en bancos comerciales en lugar de inmovilizarlos en su cuenta del Banco Central

El dólar mayorista bajó por segundo día tras testear otra vez los 1.500 pesos

La divisa terminó ofrecida a $1.495,50, aún cerca de su récord nominal. El dólar al público terminó por cuarto día seguido a $1.520 para la venta en el Banco Nación

El dólar mayorista bajó por segundo día tras testear otra vez los 1.500 pesos

El 59% de los argentinos considera negativa la situación económica y el desempleo encabeza las preocupaciones, según un informe

El Monitor Sociopolítico y Electoral de la UBA registró que solo el 19% de los consultados mantiene una visión positiva sobre la economía, mientras la expectativa de mejoras para el próximo año alcanza apenas al 35%

El 59% de los argentinos considera negativa la situación económica y el desempleo encabeza las preocupaciones, según un informe

La venta de insumos para la construcción cayó 6,5% interanual en julio

El sector sigue sin mostrar un repunte claro y alterna meses positivos y negativos

La venta de insumos para la construcción cayó 6,5% interanual en julio

ANSES: cuándo cobro en agosto 2026 si mi DNI termina en 5

El cronograma oficial permite saber en qué fecha se acredita cada prestación durante el octavo mes del año, según la terminación del documento y el beneficio que cobra cada titular

ANSES: cuándo cobro en agosto 2026 si mi DNI termina en 5

DEPORTES

El mensaje de Enzo Fernández a Thiago Almada tras ser presentado oficialmente en River Plate: “Hablamos mucho del club”

El mensaje de Enzo Fernández a Thiago Almada tras ser presentado oficialmente en River Plate: “Hablamos mucho del club”

La decisión que tomó Boca con Enner Valencia de cara al choque de octavos de final de la Copa Sudamericana

Susto en una liga regional: un juvenil se golpeó la cabeza y debió ser operado de urgencia

Thiago Almada firmó el contrato con River Plate: sus primeras fotos con la camiseta del club

El video repleto de guiños a Franco Colapinto que publicó Alpine a la espera de la confirmación de su continuidad en la F1

TELESHOW

Pilar Gamboa, y su arenga para que la gente apague los celulares en el teatro

Pilar Gamboa, y su arenga para que la gente apague los celulares en el teatro

Los días de relax de Ailén Cova y Alexis Mac Allister con su hija Alaia en la playa: “Volvimos con nueva integrante”

Brenda Gandini cumplió 42 años y lo celebró a lo grande: karaoke, gastronomía y celebridades

Se separaron Sabrina Rojas y José Chatruc: la palabra de la conductora

Las sorpresas de Migue Granados y Fernanda Otero para su hija por sus 10 años: viaje a Cancún y regalos inesperados

INFOBAE AMÉRICA

Nasry Asfura expresa solidaridad con Colombia tras fuerte sismo registrado este lunes

Nasry Asfura expresa solidaridad con Colombia tras fuerte sismo registrado este lunes

Los perros pueden distinguir emociones humanas con solo mirar el rostro, revela un estudio

Bolivia investiga por biocidio la muerte de un jaguar y pide detención preventiva contra el acusado

Panamá registra mil 900 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre de 2026, señala un informe

El 22.5% de los hogares salvadoreños vive en pobreza, según economista