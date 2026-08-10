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Cómo la agricultura regenerativa puede ayudar a reducir el riesgo de incendios forestales en Europa

Productores y organizaciones ambientales aseguran que el pastoreo planificado, la mejora del suelo y el manejo del monte disminuyen el combustible vegetal, retienen humedad y limitan el daño de la sequía y el calor extremo

Vista panorámica de una finca con campos verdes y marrones, ovejas, cinco estanques de agua y zonas arboladas con encinas y robles bajo el cielo claro.
La agricultura regenerativa gana terreno como barrera contra los incendios forestales en España (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La agricultura regenerativa surge como una defensa poco aprovechada frente a los incendios forestales en España, en un verano de calor extremo, sequía y nuevos focos activos en distintos puntos de Europa. Según informó Euronews, agricultores, asociaciones del sector y una organización internacional dedicada a la restauración de paisajes apuntan a este comportamiento y sostienen que estas prácticas ayudan a reducir combustible vegetal, mejorar la retención de agua del suelo y limitar el impacto del fuego en áreas rurales.

De acuerdo con un reporte, varios testimonios recogidos en Cataluña y Andalucía describen diferencias visibles entre fincas con manejo regenerativo y explotaciones convencionales o abandonadas. En ese marco, productores afectados advierten que el aumento del riesgo de incendios suma presión a un campo envejecido, con costes altos, escaso relevo generacional y trabas burocráticas para acceder a compensaciones.

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Manejo del suelo, ganado y agua para frenar el avance del fuego

En la finca Mas Les Vinyes, en Cataluña, el agricultor Sergi Caballero lleva más de una década adaptando su explotación al riesgo creciente de incendios. Euronews detalló que el productor cartografió las zonas más vulnerables, retiró pinos más expuestos al fuego, conservó robles y encinas, y usó ramas secas trituradas como aporte para el suelo.

Infografía sobre agricultura regenerativa con un bosque quemado y una granja. Incluye secciones sobre pastoreo, manejo de suelo y depósitos de agua.
Una infografía detalla cómo la agricultura regenerativa, mediante el pastoreo planificado y el manejo del suelo, contribuye a reducir el riesgo de incendios forestales en España (Imagen Ilustrativa Infobae)

El productor también incorporó ganado para controlar la hierba seca antes de que se convierta en combustible. “Lo más importante que podemos hacer es impedir que la hierba se seque y se acumule”, afirmó en declaraciones recogidas por el medio. A ese esquema sumó depósitos de agua y dos estanques con alrededor de un millón de litros en la zona más expuesta de la finca, con la función adicional de servir como apoyo para los bomberos.

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Estas medidas contribuyeron a triplicar la materia orgánica del suelo en la explotación, lo que mejora la capacidad de retener agua. Aun así, la sequía también golpeó la producción. Caballero relató que una racha seca anterior arrasó una cosecha completa de albaricoques y que este año ya registró la muerte de 20 perales, lo que lo obligó a reemplazar parte de esos árboles por higueras, un cultivo más resistente pero de menor valor comercial.

La organización Commonland, dedicada a restaurar paisajes degradados en más de 50 países, considera que este tipo de gestión es una de las herramientas menos utilizadas en la prevención del fuego. Lily Maxwell-Lwin, responsable de incidencia de la entidad, sostuvo que “nuestra herramienta más infrautilizada para combatir los incendios forestales es restaurar nuestros paisajes”.

El impacto en Andalucía y la comparación con fincas convencionales

El pastoreo planificado con manejo hístico apunta a mejorar todo el ambiente del sistema ganadero pastoril
Una productora inició en mayo un esquema con ovejas y caballos en parcelas pastadas y, según testimonios citados, sus tierras resultaron menos afectadas que explotaciones convencionales cercanas

Más al sur, en Andalucía, la agricultora Carmen Bueno puso en marcha en mayo un plan preventivo contra incendios en tierras pastadas por ovejas y caballos. Sus terrenos no quedaron al margen de los fuegos de este verano, pero resultaron menos afectados que explotaciones convencionales cercanas y que superficies públicas, según los testimonios citados.

La productora explicó que la protección del corcho resultó decisiva tras 11 años sin retirarlo. Esa cobertura natural, dijo, protege al árbol aunque la superficie exterior quede marcada por las llamas.

La Asociación Española de Agricultura Regenerativa analizó un incendio reciente en suelos agrícolas con manejo convencional y regenerativo. Su presidenta, Ana Digón, afirmó que los resultados fueron “impactantes”. En las parcelas con ovejas movidas a diario para limpiar áreas cercanas a edificios y regenerar pastos, el fuego avanzó con rapidez y causó daños menores en árboles con posibilidad de recuperación.

En cambio, en fincas vecinas con más maleza y sin pastoreo planificado, el fuego permaneció más tiempo y afectó con mayor intensidad a la arboleda. Al tiempo que advirtió que “algunos no se recuperarán”. Según su descripción, las tierras sin ese manejo fueron las que sufrieron las peores consecuencias, con daños de gran escala y necesidad de replantación.

Reclamos por apoyo público, relevo generacional y cambios fiscales

El envejecimiento del campo y el abandono de tierras elevan el riesgo de incendios en la España rural, según el sector - EFE/Manuel Bruque
El envejecimiento del campo y el abandono de tierras elevan el riesgo de incendios en la España rural, según el sector - EFE/Manuel Bruque

Según Digón, el problema incluye el abandono de tierras en la España rural, donde la edad media de los agricultores supera los 60 años. Vinculó esto al declive de la trashumancia y a la expansión de carreteras y vallados que dificultan el pastoreo abierto, práctica que durante siglos ayudó a mantener el monte menos denso.

“Cuando el bosque se vuelve cerrado e inaccesible, combatir un incendio desde tierra resulta mucho más difícil”, explicó. A eso se suma el impacto económico y emocional posterior.

Los productores también reclamaron un mayor reconocimiento institucional. Coinciden en que el pastoreo en bosques exige más trabajo y mayores costes que los sistemas intensivos. Aun así, en España los agricultores pueden incluso pagar por acceder a montes públicos para esa tarea, pese a que su actividad funciona como prevención del fuego.

Entre las medidas propuestas figura un cambio fiscal: Caballero sugirió que la carne de ganado criado con pasto tenga IVA 0 %, y los productos de sistemas industriales paguen una carga mayor. Considera que esto reconocería el servicio ambiental de la agricultura regenerativa y compensaría un modelo que asume gran parte del costo de cuidar el territorio.

Para el sector productivo, el avance de estas prácticas depende de dos factores concretos: financiación y formación. En ese punto, la agricultura regenerativa puede reducir el riesgo de incendios forestales, pero su expansión requiere respaldo público estable.

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