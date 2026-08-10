El presidente Bernardo Arévalo reaparece tras una semana de ausencia por complicaciones de salud

Bernardo Arévalo reapareció en Guatemala tras una semana de ausencia por complicaciones de salud. (Presidencia de Guatemala)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, reapareció luego de una semana de ausentarse debido a complicaciones de salud.

“Agradezco mucho la preocupación por mi salud... Tuve un padecimiento. La inmunidad en el cargo no incluye a los patógenos usuales”, bromeó al respecto durante las declaraciones que brindó en la conferencia de prensa La Ronda, de este lunes 10 de agosto.

Según el mandatario, luego de seguir el tratamiento médico correspondiente, la afección pasó y regresó a sus labores cotidianas presenciales, aunque aseguró que siempre estuvo al mando del país de manera virtual.

“Para quienes tienen duda, durante ese tiempo, aunque estuviera en mi casa y siguiendo las indicaciones médicas, estuve atendiendo a los asuntos más serios del gabinete”, manifestó.

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Arévalo también criticó a sus opositores y los acusó de “inventar” padecimientos que no tenían nada que ver con su cuadro clínico.

“Algunos mercenarios de la información intentaron inventar muchísimas cosas (sobre mi salud). Que tenía un infarto, que no sé qué. Pero aquí estoy, como pueden ver, recuperado y ya retomando a partir de hoy la agenda y con toda la disposición para seguir trabajando”, manifestó.

El presidente Bernardo Arévalo reapareció en Guatemala tras una semana de ausencia por complicaciones de salud. Afirmó que retomó sus labores presenciales después de seguir el tratamiento médico correspondiente, luego que se reveló que tuvo una infección intestinal.

¿Qué padecimiento médico tuvo el presidente de Guatemala?

Desde el 3 de agosto la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que el presidente Bernardo Arévalo sufría padecimientos médicos que le impedirían estar presente en actividades públicas y presenciales.

Un día después, la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García, confirmó Arévalo padecía de una infección gastrointestinal que iba a tratar desde su residencia, por recomendación médica y se indicó que el tratamiento incluyó la administración de antibióticos.

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La enfermedad del mandatario coincidió con la emergencia provocada por el incremento de la actividad del Volcán de Fuego, por lo que el mandatario no estuvo presente en las actividades que se desarrollaron para atender la urgencia.

El 2 de agosto un incremento en la actividad del Volcán de Fuego de Guatemala generó una emergencia que motivó la evacuación de miles de personas. (Johan ORDONEZ / AFP)

Esta situación generó críticas y una gran cantidad de rumores, principalmente en la redes sociales de los opositores gubernamentales, quienes afirmaron que Arévalo estaba hospitalizado debido a una afección cardiaca. También se habló de un derrame cerebral y, hasta cáncer.

No obstante, el mandatario reapareció y aclaró que se trató de una infección intestinal que le impidió estar de manera presencial, pero que estuvo al mando de la presidencia de Guatemala de manera virtual.

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Antecedentes de salud en Presidentes recientes

En el análisis de antecedentes, otros mandatarios guatemaltecos también atravesaron problemas de salud durante su gestión.Uno de ellos fue el Jimmy Morales, quien administró el aparato estatal guatemalteco entre 2016 a 2020.

En ese período, requirió una cirugía de emergencia tras una fractura en el brazo y la muñeca derecha sufrida durante un partido de fútbol con mandos del Ejército en mayo de 2019.

Por su parte, el expresidente Alejandro Giammattei (2020–2024) vivió varios episodios médicos: convivía con un diagnóstico de esclerosis múltiple previo a su mandato, lo que le obligaba a utilizar muletas. Pero en septiembre de 2020 tuvo un cuadro confirmado de COVID-19, con síntomas respiratorios; y en noviembre de 2022 permaneció hospitalizado por un cuadro de gastritis aguda y una úlcera péptica.

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