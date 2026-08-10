Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

El presidente Bernardo Arévalo reaparece tras una semana de ausencia por complicaciones de salud

La ausencia del jefe de Estado durante la respuesta a la crisis volcánica derivó en críticas y versiones en redes sociales, incluidas afirmaciones sobre hospitalización por afecciones cardiacas, derrame cerebral o cáncer, luego desmentidas

La Secretaría de Comunicación Social informó que Bernardo Arévalo padeció una infección gastrointestinal tratada con antibióticos.
Bernardo Arévalo reapareció en Guatemala tras una semana de ausencia por complicaciones de salud. (Presidencia de Guatemala)
Guardar

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, reapareció luego de una semana de ausentarse debido a complicaciones de salud.

“Agradezco mucho la preocupación por mi salud... Tuve un padecimiento. La inmunidad en el cargo no incluye a los patógenos usuales”, bromeó al respecto durante las declaraciones que brindó en la conferencia de prensa La Ronda, de este lunes 10 de agosto.

Según el mandatario, luego de seguir el tratamiento médico correspondiente, la afección pasó y regresó a sus labores cotidianas presenciales, aunque aseguró que siempre estuvo al mando del país de manera virtual.

“Para quienes tienen duda, durante ese tiempo, aunque estuviera en mi casa y siguiendo las indicaciones médicas, estuve atendiendo a los asuntos más serios del gabinete”, manifestó.

PUBLICIDAD

Arévalo también criticó a sus opositores y los acusó de “inventar” padecimientos que no tenían nada que ver con su cuadro clínico.

“Algunos mercenarios de la información intentaron inventar muchísimas cosas (sobre mi salud). Que tenía un infarto, que no sé qué. Pero aquí estoy, como pueden ver, recuperado y ya retomando a partir de hoy la agenda y con toda la disposición para seguir trabajando”, manifestó.

El presidente Bernardo Arévalo reapareció en Guatemala tras una semana de ausencia por complicaciones de salud. Afirmó que retomó sus labores presenciales después de seguir el tratamiento médico correspondiente, luego que se reveló que tuvo una infección intestinal.

¿Qué padecimiento médico tuvo el presidente de Guatemala?

Desde el 3 de agosto la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que el presidente Bernardo Arévalo sufría padecimientos médicos que le impedirían estar presente en actividades públicas y presenciales.

Un día después, la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García, confirmó Arévalo padecía de una infección gastrointestinal que iba a tratar desde su residencia, por recomendación médica y se indicó que el tratamiento incluyó la administración de antibióticos.

PUBLICIDAD

La enfermedad del mandatario coincidió con la emergencia provocada por el incremento de la actividad del Volcán de Fuego, por lo que el mandatario no estuvo presente en las actividades que se desarrollaron para atender la urgencia.

El 2 de agosto un incremento en la actividad del Volcán de Fuego de Guatemala generó una emergencia que motivó la evacuación de miles de personas. (Johan ORDONEZ / AFP)
El 2 de agosto un incremento en la actividad del Volcán de Fuego de Guatemala generó una emergencia que motivó la evacuación de miles de personas. (Johan ORDONEZ / AFP)

Esta situación generó críticas y una gran cantidad de rumores, principalmente en la redes sociales de los opositores gubernamentales, quienes afirmaron que Arévalo estaba hospitalizado debido a una afección cardiaca. También se habló de un derrame cerebral y, hasta cáncer.

No obstante, el mandatario reapareció y aclaró que se trató de una infección intestinal que le impidió estar de manera presencial, pero que estuvo al mando de la presidencia de Guatemala de manera virtual.

Antecedentes de salud en Presidentes recientes

En el análisis de antecedentes, otros mandatarios guatemaltecos también atravesaron problemas de salud durante su gestión.Uno de ellos fue el Jimmy Morales, quien administró el aparato estatal guatemalteco entre 2016 a 2020.

En ese período, requirió una cirugía de emergencia tras una fractura en el brazo y la muñeca derecha sufrida durante un partido de fútbol con mandos del Ejército en mayo de 2019.

Por su parte, el expresidente Alejandro Giammattei (2020–2024) vivió varios episodios médicos: convivía con un diagnóstico de esclerosis múltiple previo a su mandato, lo que le obligaba a utilizar muletas. Pero en septiembre de 2020 tuvo un cuadro confirmado de COVID-19, con síntomas respiratorios; y en noviembre de 2022 permaneció hospitalizado por un cuadro de gastritis aguda y una úlcera péptica.

Temas Relacionados

Bernardo ArévaloGuatemalaVolcán de FuegoInfección intestinalAfecciones médicasAusencia del mandatario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Economía panameña mantiene un crecimiento económico de 4.9%, afirman las autoridades

Aunque la economía crece, la falta de empleos y la informalidad continúan siendo un problema para miles de ciudadanos

Economía panameña mantiene un crecimiento económico de 4.9%, afirman las autoridades

La cámara costarricense de la construcción pide cambiar el reglamento de reajuste en obra pública

La organización empresarial plantea retomar el esquema automático previo tras concursos “llave en mano” sin oferentes, al alegar que el régimen actual traslada a las constructoras riesgos por dólar, inflación y costos

La cámara costarricense de la construcción pide cambiar el reglamento de reajuste en obra pública

El Sistema Nacional de Protección Civil reportó 132,336 atenciones de salud en las vacaciones agostinas de El Salvador

Los datos oficiales desglosaron 87,502 consultas, 41,497 urgencias y 3,337 traslados entre niveles, con 30 hospitales del Minsal, 10 del ISSS y 15 unidades médicas operando 24 horas

El Sistema Nacional de Protección Civil reportó 132,336 atenciones de salud en las vacaciones agostinas de El Salvador

Reservas internacionales suben, pero deuda externa se incrementa en Nicaragua

El Banco Central de Nicaragua informó que el saldo bruto creció en USD 2,456.6 millones frente a julio de 2025 y avanzó USD 79 millones en el mes, apoyado por compras netas de divisas

Reservas internacionales suben, pero deuda externa se incrementa en Nicaragua

República Dominicana implementa tarifa unificada en el transporte público en la capital

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA habilitó transbordos sin costo extra entre autobuses, Metro y Teleférico en Santo Domingo si el recorrido se hace en 90 minutos

República Dominicana implementa tarifa unificada en el transporte público en la capital

TECNO

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

Apple lanza la beta 5 de iOS 27 para desarrolladores: todas las novedades que llegan al iPhone

Creador de Mario Bros revela qué famosa mecánica del juego fue creada por error de programación

X cambia su modelo de pagos: el contenido original será el más recompensado

El tiempo que ahorra la IA en Meta no será para descanso, sino para trabajar más

ENTRETENIMIENTO

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película de Hollywood más taquillera en India

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película de Hollywood más taquillera en India

Quién es Elvis Carlos, el niño viral que se sumó a Spider-Man: Brand New Day y suma fanáticos

“¿Clon? ¿No pueden clonar esto?”: Usher enfrenta los rumores tras su concierto en el MetLife Stadium

Tom Holland se convierte en la estrella de Hollywood más rentable de la historia

Fans de ‘Grand Theft Auto’ recaudan más de 50 mil dólares para un jugador que necesita un trasplante de pulmón

MUNDO

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania

Trump aseguró que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz: “Ya está abierto”

Un voraz incendio forestal obligó a evacuar zonas residenciales cerca de Atenas

Un ataque contra la principal refinería de Libia destruyó un tanque con 4,5 millones de litros de gasolina

Austria desmanteló una red que enviaba tecnología europea a Rusia para fabricar motores de misiles y aviones de combate