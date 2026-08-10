Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El reencuentro entre una actriz y una figura del fútbol que reavivó el triángulo amoroso con un campeón de la F1

Magui Corceiro y Joao Félix, quienes fueron pareja en 2024, fueron vistos juntos en Praia na Villa, meses después de la separación de la influencer con Lando Norris

Dos imágenes de una pareja joven. En la primera, sonríen en una mesa; en la segunda, se besan en un evento con personas y un traje de carreras.
Magui Corceiro y Joao Félix estuvieron en pareja en 2024, mientras que su la relación entre la influencer y Lando Norris duró casi tres años
Guardar

Meses después de su ruptura con Lando Norris, el último campeón de la Fórmula 1, la actriz portuguesa Margarida Corceiro fue vista con el futbolista João Félix, con quien estuvo en pareja antes de su relación con el británico de McLaren. Según informes de medios europeos, volvieron a coincidir la noche del 6 de agosto en una discoteca de Vilamoura, en el Algarve. El reencuentro cobró otra dimensión después de que ambos retomaran el contacto en redes sociales, donde volvieron a seguirse tras haber dejado de hacerlo en 2024.

La expareja, que terminó su relación hace unos tres años, charló hasta la madrugada en Praia na Villa, según informó Correio da Manhã. El dato se conoció en un momento en que ambos atraviesan cambios en su vida sentimental. Corceiro terminó hace poco una relación de casi tres años con el piloto de F1, mientras que Félix fue vinculado con la influencer argentina Clari Cremaschi después de que se difundieran imágenes de un beso en una playa de Miami, en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Joao Félix y Magui Corceiro fueron vistos juntos en Praia na Villa (Correio da Manhã)
Joao Félix y Magui Corceiro fueron vistos juntos en Praia na Villa (Correio da Manhã)

“La actriz y modelo y el jugador internacional portugués llegaron al lugar por separado, acompañados de sus respectivos grupos de amigos. Sin embargo, en algún momento de la noche se encontraron y charlaron hasta altas horas de la madrugada”, remarcó el portal Correio da Manhã.

El medio Hiper FM añadió que también pasaron más de una hora juntos en la pista de baile. Después de ese encuentro, ambos restablecieron el seguimiento mutuo en redes sociales. Magui Corceiro cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en Instagram, mientras que el futbolista, que actualmente milita en el Al-Nassr de Arabia Saudita, supera los 13 millones.

PUBLICIDAD

Magui Corceiro acompañó a Norris en el paddock de la F1 en reiteradas oportunidades (REUTERS/Jakub Porzycki)
Magui Corceiro acompañó a Norris en el paddock de la F1 en reiteradas oportunidades (REUTERS/Jakub Porzycki)

La separación entre Corceiro y Norris se había conocido en febrero de 2026. Según The Sun, el piloto lo confirmó en el paddock de Baréin, durante los ensayos de pretemporada, cuando respondió: “Se terminó. Soltero”. Esa ruptura llegó después de una relación intermitente que había sido seguida de cerca por la prensa del espectáculo y el deporte. La publicación británica situó el inicio del distanciamiento en los días posteriores a la consagración del piloto, cuando Corceiro no apareció en una fotografía grupal tomada en una fiesta organizada por Lando en Baréin.

Una fuente cercana al piloto le dijo al medio británico: “Había señales evidentes desde hace un tiempo. Se distanciaron después de la victoria de Lando la temporada pasada”. Semanas después, la portuguesa volvió a quedar en el centro de las especulaciones cuando comentó una publicación de Instagram del corredor con una frase que reactivó la atención sobre el vínculo: “Bonito pijama, de nada”.

La influencer argentina que vincularon con Joao Felix
Joao Félix fue vinculado con la influencer argentina Clari Cremaschi después de que se difundieran imágenes de un beso en una playa de Miami

Antes de esa historia con Norris, Corceiro había mantenido una relación con Félix. Cuando comenzaron a circular imágenes de ella junto al piloto en Mónaco en 2023, la modelo explicó en Instagram: “Joao Félix y yo no estamos juntos como pareja desde algún tiempo. Tengo la suerte de ser parte de su vida. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos”.

En paralelo, Félix había sido mencionado en las últimas semanas por una versión sobre un romance con Clari Cremaschi. La revista Nova Gente llevó esa información a su portada y difundió fotografías del futbolista junto a una mujer en una playa de Miami, identificada como la influencer argentina, con quien se sigue mutuamente en redes sociales. El semanario sostuvo que el jugador pasaba sus vacaciones en esa ciudad y tituló: “Disfruta de unas vacaciones inolvidables en Miami con su nueva conquista”.

Magui Corceiro estuvo presente en Abu Dhabi cuando Lando Norris se consagró campeón del a F1 (REUTERS/Amr Alfiky)
Magui Corceiro estuvo presente en Abu Dhabi cuando Lando Norris se consagró campeón del a F1 (REUTERS/Amr Alfiky)

Ese relato quedó envuelto en dudas en internet cuando varios usuarios cuestionaron la identidad de la mujer retratada. Cremaschi había publicado el 27 de julio tres fotos en X con la misma bikini y que Félix compartió una imagen con un fondo similar, en la que indicaba que estaba en la ciudad estadounidense.

Según esa versión, el atacante de 26 años estaba acompañado por amigos cercanos, entre ellos Tiago Trindade. La publicación describió esa escena con estas palabras: “Relajado y de buen humor, disfrutó de las vacaciones de verano antes de volver a la cancha, pero fue Clari quien acaparó todas las miradas. Ambos se mostraron muy unidos y no ocultaron su afecto”. Días más tarde, el encuentro en Vilamoura reactivó la atención sobre el vínculo entre Corceiro y Félix.

Dos días después de que las imágenes del campeón de Fórmula 1 junto a Alix Earle en un restaurante de Cannes inundaran las redes, la actriz y modelo portuguesa apareció en Instagram con un reel frente al mar

Temas Relacionados

Magui CorceiroJoao FélixLando NorrisFórmula 1F1deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Thiago Almada firmó el contrato con River Plate: sus primeras fotos con la camiseta del club

El mediocampista de la selección argentina rubricó su vínculo hasta 2030

Thiago Almada firmó el contrato con River Plate: sus primeras fotos con la camiseta del club

El video repleto de guiños a Franco Colapinto que publicó Alpine a la espera de la confirmación de su continuidad en la F1

Con la expectativa puesta en su permanencia como titular en 2027, la escudería francesa compartió un contenido con el argentino como protagonista

El video repleto de guiños a Franco Colapinto que publicó Alpine a la espera de la confirmación de su continuidad en la F1

Las señales que acercan a Neymar al Inter Miami para reeditar el tridente con Messi y Suárez: la voz que sacudió el mercado

El delantero brasileño tiene contrato con el Santos hasta diciembre. Su nombre viene sonando en la MLS desde hace tiempo

Las señales que acercan a Neymar al Inter Miami para reeditar el tridente con Messi y Suárez: la voz que sacudió el mercado

La estrella argentina que el Barcelona tiene como alternativa a Julián Álvarez para reforzar el ataque: “Presencia y gol”

Ante la complejidad de la negociación con el Atlético de Madrid por la Araña, el cuadro catalán tiene en carpeta a otro delantero del combinado albiceleste

La estrella argentina que el Barcelona tiene como alternativa a Julián Álvarez para reforzar el ataque: “Presencia y gol”

Sigue la cuarta fecha del Torneo Clausura con dos partidos: Belgrano visitará a Banfield y Unión recibirá a Central Córdoba

El Taladro abrirá el día contra el Pirata a partir de las 19:00 y, en último turno, Tatengues y Ferroviarios buscarán la victoria en Santa Fe desde las 21:15

Sigue la cuarta fecha del Torneo Clausura con dos partidos: Belgrano visitará a Banfield y Unión recibirá a Central Córdoba

MALDITOS NERDS

THQ Nordic trabaja en 12 proyectos secretos además de 17 juegos ya conocidos

THQ Nordic trabaja en 12 proyectos secretos además de 17 juegos ya conocidos

Yu-Gi-Oh! Master Duel alcanza 100 millones y estrena una campaña temporal

El final de The Witcher con Liam Hemsworth se retrasaría hasta 2027

Round 8 cambia su nombre a Nough Studio con ‘Lies of P 2′ en producción

The Eternal Life of Goldman estrena tráiler con un pollo volador y un bastón mejorable

ENTRETENIMIENTO

La estrella de Bollywood, Nikita Rawal, fue besada en los labios por una fan y su reacción se volvió viral

La estrella de Bollywood, Nikita Rawal, fue besada en los labios por una fan y su reacción se volvió viral

Anne Hathaway presume su embarazo con un atrevido conjunto y divide opiniones en redes sociales: “Muy de mal gusto”

Brad Pitt confesó haber recaído en el alcohol tras siete años de sobriedad: "No es bueno para mí"

Detienen a sospechoso tras robo en casa de Kim Kardashian en California

“House of the Dragon”: final explicado de la temporada 3 de la serie

INFOBAE AMÉRICA

Panamá registra mil 900 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre de 2026, señala un informe

Panamá registra mil 900 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre de 2026, señala un informe

El 22.5% de los hogares salvadoreños vive en pobreza, según economista

El régimen de Irán nombró a un militar sancionado por Estados Unidos como nuevo jefe del Estado Mayor

Senado de Estados Unidos introduce un proyecto para reactivar y ampliar sanciones de la NICA Act contra Ortega y Murillo

Localizan con vida a niña de 11 años desaparecida durante más de 20 días en Honduras