El reencuentro entre una actriz y una figura del fútbol que reavivó el triángulo amoroso con un campeón de la F1

Magui Corceiro y Joao Félix estuvieron en pareja en 2024, mientras que su la relación entre la influencer y Lando Norris duró casi tres años

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Meses después de su ruptura con Lando Norris, el último campeón de la Fórmula 1, la actriz portuguesa Margarida Corceiro fue vista con el futbolista João Félix, con quien estuvo en pareja antes de su relación con el británico de McLaren. Según informes de medios europeos, volvieron a coincidir la noche del 6 de agosto en una discoteca de Vilamoura, en el Algarve. El reencuentro cobró otra dimensión después de que ambos retomaran el contacto en redes sociales, donde volvieron a seguirse tras haber dejado de hacerlo en 2024.

La expareja, que terminó su relación hace unos tres años, charló hasta la madrugada en Praia na Villa, según informó Correio da Manhã. El dato se conoció en un momento en que ambos atraviesan cambios en su vida sentimental. Corceiro terminó hace poco una relación de casi tres años con el piloto de F1, mientras que Félix fue vinculado con la influencer argentina Clari Cremaschi después de que se difundieran imágenes de un beso en una playa de Miami, en Estados Unidos.

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Joao Félix y Magui Corceiro fueron vistos juntos en Praia na Villa (Correio da Manhã)

“La actriz y modelo y el jugador internacional portugués llegaron al lugar por separado, acompañados de sus respectivos grupos de amigos. Sin embargo, en algún momento de la noche se encontraron y charlaron hasta altas horas de la madrugada”, remarcó el portal Correio da Manhã.

El medio Hiper FM añadió que también pasaron más de una hora juntos en la pista de baile. Después de ese encuentro, ambos restablecieron el seguimiento mutuo en redes sociales. Magui Corceiro cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en Instagram, mientras que el futbolista, que actualmente milita en el Al-Nassr de Arabia Saudita, supera los 13 millones.

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Magui Corceiro acompañó a Norris en el paddock de la F1 en reiteradas oportunidades (REUTERS/Jakub Porzycki)

La separación entre Corceiro y Norris se había conocido en febrero de 2026. Según The Sun, el piloto lo confirmó en el paddock de Baréin, durante los ensayos de pretemporada, cuando respondió: “Se terminó. Soltero”. Esa ruptura llegó después de una relación intermitente que había sido seguida de cerca por la prensa del espectáculo y el deporte. La publicación británica situó el inicio del distanciamiento en los días posteriores a la consagración del piloto, cuando Corceiro no apareció en una fotografía grupal tomada en una fiesta organizada por Lando en Baréin.

Una fuente cercana al piloto le dijo al medio británico: “Había señales evidentes desde hace un tiempo. Se distanciaron después de la victoria de Lando la temporada pasada”. Semanas después, la portuguesa volvió a quedar en el centro de las especulaciones cuando comentó una publicación de Instagram del corredor con una frase que reactivó la atención sobre el vínculo: “Bonito pijama, de nada”.

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Joao Félix fue vinculado con la influencer argentina Clari Cremaschi después de que se difundieran imágenes de un beso en una playa de Miami

Antes de esa historia con Norris, Corceiro había mantenido una relación con Félix. Cuando comenzaron a circular imágenes de ella junto al piloto en Mónaco en 2023, la modelo explicó en Instagram: “Joao Félix y yo no estamos juntos como pareja desde algún tiempo. Tengo la suerte de ser parte de su vida. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos”.

En paralelo, Félix había sido mencionado en las últimas semanas por una versión sobre un romance con Clari Cremaschi. La revista Nova Gente llevó esa información a su portada y difundió fotografías del futbolista junto a una mujer en una playa de Miami, identificada como la influencer argentina, con quien se sigue mutuamente en redes sociales. El semanario sostuvo que el jugador pasaba sus vacaciones en esa ciudad y tituló: “Disfruta de unas vacaciones inolvidables en Miami con su nueva conquista”.

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Magui Corceiro estuvo presente en Abu Dhabi cuando Lando Norris se consagró campeón del a F1 (REUTERS/Amr Alfiky)

Ese relato quedó envuelto en dudas en internet cuando varios usuarios cuestionaron la identidad de la mujer retratada. Cremaschi había publicado el 27 de julio tres fotos en X con la misma bikini y que Félix compartió una imagen con un fondo similar, en la que indicaba que estaba en la ciudad estadounidense.

Según esa versión, el atacante de 26 años estaba acompañado por amigos cercanos, entre ellos Tiago Trindade. La publicación describió esa escena con estas palabras: “Relajado y de buen humor, disfrutó de las vacaciones de verano antes de volver a la cancha, pero fue Clari quien acaparó todas las miradas. Ambos se mostraron muy unidos y no ocultaron su afecto”. Días más tarde, el encuentro en Vilamoura reactivó la atención sobre el vínculo entre Corceiro y Félix.

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Dos días después de que las imágenes del campeón de Fórmula 1 junto a Alix Earle en un restaurante de Cannes inundaran las redes, la actriz y modelo portuguesa apareció en Instagram con un reel frente al mar