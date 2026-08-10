El Gobierno de Panamá ofrece respaldo a Colombia tras el terremoto y refuerza la cooperación

El mandatario José Raúl Mulino expresó “Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos”, escribió Mulino en su cuenta de X, según informó EFE.

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El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes dejó al menos 70 muertos y despertó una cadena de ofrecimientos de ayuda internacional, con Panamá como uno de los primeros países en sumarse a través de su presidente, José Raúl Mulino.

“Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos”, escribió Mulino en su cuenta de X, según informó EFE.

La magnitud del sismo y su origen geológico

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, municipio del departamento del Chocó, en la región del Pacífico colombiano. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) lo ubicó a una profundidad de 82 kilómetros y actualizó la magnitud inicial de 6,7 a 7,4.

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Residents dig through the debris of a collapsed building after an earthquake, in Cali, Colombia August 10, 2026. REUTERS/Camilo Rodriguez

La zona cafetera del centro del país concentró gran parte de los daños. Videos difundidos en redes sociales mostraron pequeños edificios derrumbados y al menos una iglesia con destrucción parcial.

El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, precisó a EFE que el sismo se originó “en una zona tectónica de contacto entre la falla El Garrapata y la falla El Cinturón Deformado del Este de Panamá”.

El impacto en Panamá y la suspensión de operaciones aéreas

Las vibraciones se prolongaron entre 40 segundos y un minuto en territorio panameño, según el mismo Instituto de Geociencias. Se sintieron con fuerza en la provincia de Darién y la comarca Guna Yala, ambas fronterizas con Colombia.

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En Ciudad de Panamá, decenas de edificios de oficinas y apartamentos fueron evacuados de forma preventiva, al igual que hospitales de la provincia de Darién.

Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio que se ha derrumbado parcialmente tras un terremoto, en Pereira (Colombia), el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Stringer

En Colombia, la Aeronáutica Civil suspendió operaciones en seis aeropuertos: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, a la espera de una evaluación estructural de sus instalaciones.

La respuesta internacional: de Ecuador a Estados Unidos

El terremoto de 7.4 en Colombia provocó una respuesta inmediata de más de una decena de gobiernos, que ofrecieron desde equipos especializados de rescate hasta ayuda humanitaria.

El país que asumió el compromiso más concreto fue Ecuador: su presidente, Daniel Noboa, puso a disposición un equipo USAR de 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el respaldo de su administración durante su conferencia de prensa matutina. “Todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, afirmó, según reportó RT Actualidad.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó en redes sociales que la administración de Donald Trump monitorea la situación de cerca y “está lista para apoyar” al Gobierno del presidente colombiano Abelardo De La Espriella.

El presidente Bukele fue de los primeros en ofrecer equipos de rescate, médicos, paramédicos e insumos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció equipos de rescate, médicos, paramédicos e insumos. El mandatario chileno, José Antonio Kast, señaló que su país “conoce el dolor y el desafío que dejan los seísmos” y se declaró disponible para apoyar en lo que Colombia necesite.

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Venezuela, que apenas en junio padeció un doble terremoto con más de 6.100 muertos, ofreció el envío de rescatistas y ayuda humanitaria “dentro del marco del respeto pleno a su soberanía”. El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, también contactó directamente a su homólogo colombiano, Omar Bula, para ofrecerle asistencia.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el Gobierno de Costa Rica completaron la lista de mandatarios que expresaron condolencias y disposición de colaborar.

La Comunidad Andina —que integra a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— activó además sus mecanismos de cooperación para atención de desastres.

La respuesta interna de Colombia

El presidente De La Espriella, recién posesionado, asumió directamente la coordinación de la emergencia. Ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y anunció su traslado personal a Pereira, una de las ciudades más afectadas.

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SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A body is covered with a sheet amid the debris of a partially collapsed building after an earthquake in Pereira, Colombia, August 10, 2026. REUTERS/Stringer

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, informó que más de 20 municipios registraron daños, distribuidos entre los departamentos de Chocó (9 municipios), Caldas (8), Valle del Cauca, Risaralda y Quindío. Cuatro grupos de búsqueda y rescate USAR, procedentes de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín, fueron activados de inmediato.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, puso a disposición maquinaria y equipo especializado, mientras que el departamento de Antioquia ofreció aeronaves para las operaciones de rescate.