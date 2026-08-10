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Netflix revela la velocidad de internet necesaria para ver Las Guerreras K-pop en 4K

Para mejorar la estabilidad de la red WiFi se puede reiniciar el router, cambiar la contraseña y eliminar dispositivos desconocidos conectados

La película, inspirada en la cultura pop coreana, fusiona música, fantasía y acción en una propuesta animada dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans. (Fotocomposición Infobae)
Las Guerreras K-pop han batido varios récords en el catálogo de Netflix. (Fotocomposición Infobae)
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Netflix publicó la velocidad de internet sugerida para ver Las Guerreras K-pop en 4K y de esta forma evitar cortes o baja definición al visualizar una de las películas más vistas en la plataforma streaming desde el año 2025.

Sumado a este requisito, hay otras pautas que deben cumplir los usuarios como que la red WiFi sea estable y que el router esté ubicado en un lugar central, alejado de obstáculos como muebles o electrodomésticos.

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Qué velocidad de internet requiere Netflix para ver Las Guerreras K-pop en 4K

Netflix marca como requisito una velocidad de al menos 15 megabits por segundo (Mb/s) para reproducir Las Guerreras K-pop en 4K. Si la conexión es inferior, la serie se verá en una calidad menor, aunque esté disponible en Ultra HD. Para calidad HD (720p) se piden 3 Mb/s, y para Full HD (1080p), 5 Mb/s.

Netflix señala que solo conexiones superiores a 15 Mb/s permiten acceder a la experiencia Ultra HD. (Foto: Europa Press)
Netflix señala que solo conexiones superiores a 15 Mb/s permiten acceder a la experiencia Ultra HD. (Foto: Europa Press)

La pauta es clara: si la persona quiere la máxima definición y fluidez, debe asegurarse de que su red supere los 15 Mb/s. Esta cifra aplica tanto para series, películas o eventos en vivo que ofrece Netflix en 4K. Si la conexión no llega, la plataforma ajustará de forma automática la calidad de imagen, priorizando la estabilidad.

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Cómo saber si la velocidad de internet es suficiente para reproducir Netflix

Medir la velocidad es sencillo. Netflix sugiere entrar a Fast.com desde el navegador de tu celular, tablet o computadora. La página mostrará en segundos cuántos megabits por segundo hay disponibles en la conexión actual de internet.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La forma de verificar la velocidad de la red WiFi es sencilla y no requiere descargas adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se ve Netflix desde un televisor o dispositivo conectado a la TV, la app permite chequear la red. Solo hay que ir al menú principal, buscar el perfil de usuario, seleccionar “Obtener ayuda” y luego “Comprobar red”. Si el test no funciona o muestra error, el dispositivo probablemente no está conectado a internet.

Qué hacer si la conexión a internet no alcanza los 15 Mb/s

Si la prueba da un resultado por debajo de 15 Mb/s, hay varias acciones útiles. Según NordVPN, una medida es cerrar todas las aplicaciones que no se usan, porque cada app abierta consume parte del ancho de banda. Por ejemplo, tener redes sociales activas mientras se ve Netflix afecta la calidad de reproducción.

Mano presionando un botón rojo de reinicio en un router Wi-Fi negro, con puertos de red amarillos y azules, y luces indicadoras verdes.
Reiniciar el router es clave para mejorar la velocidad del internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, otro consejo útil es reiniciar el router y la conexión WiFi. Apagar y encender el router suele ser el primer paso para resolver problemas de velocidad o cortes. Es una solución rápida que no cambia configuraciones y puede mejorar el rendimiento de la red.

Por qué cambiar la contraseña del WiFi puede ayudar a mejorar la conexión

La seguridad de la red influye directamente en la velocidad disponible. Cambiar la contraseña del router de vez en cuando impide que personas ajenas (como vecinos) se conecten sin permiso. Cuantos más dispositivos compartan la misma red, menor será la velocidad que llega a cada uno.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave cambiar la clave cuando estén muchos dispositivos conectados a la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, si se sospecha que hay intrusos en la red WiFi, se debe cambiar la clave y limitar el acceso solo a los miembros del hogar. Así, cada persona asegura que la banda ancha esté disponible para ver Las Guerreras K-pop en la mejor calidad.

En qué momento conviene usar cable Ethernet para ver Netflix en 4K

Conectar el televisor o dispositivo por cable Ethernet, en vez de WiFi, es una de las sugerencias de Netflix para películas o series en streaming en 4K. El cable ofrece más velocidad y estabilidad porque no sufre interferencias. Esto es clave si la señal inalámbrica suele fallar o si el router está lejos.

La única desventaja de esta opción es la presencia del cable en la casa, pero la mejora en la transmisión vale la pena para quienes buscan la mejor calidad de imagen y sonido posible.

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