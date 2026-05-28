Adiós a las tareas de rutina del trabajo: así funcionan los agentes de IA de Google que las remplazan

Andres Villa, Agentic Enterprise Lead Customer Engineer de Google Cloud

La llegada de los agentes de inteligencia artificial está marcando punto de inflexión en los entornos laborales de Colombia y América Latina. Recientemente Google anunció un gran conjunto de herramientas que estará impactando la relación entre trabajadores y la IA.

Y durante el Google Cloud Summit en Bogotá pudimos ver en concreto cómo será estta transformación, donde los agentes autónomos no solo optimizan tareas rutinarias, sino que también cambiar el modelo de trabajo en empresas de todos los tamaños. A través de la plataforma Agentic Hub, la compañía le permite a las empresas desarrollar y desplegar agentes inteligentes pensados en el entrenamiento y el consumo eficiente de sus recursos, según sus necesidades y objetivos.

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Cómo los agentes de IA están impactando el trabajo

La inteligencia artificial agéntica se consolida como un motor para la economía. Un ejemplo es la información que entrega el reporte AI Sprinters, elaborado por el BID para Google, la adopción de agentes inteligentes podría generar un impacto de hasta USD 13.599 millones anuales en el PIB de Colombia, lo que representa entre el 2% y el 3,7% de la economía.

Las áreas de manufactura y comercio son las más beneficiadas, con potenciales incrementos de USD 1.658 millones y USD 1.520 millones respectivamente.

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La llegada de los agentes de inteligencia artificial transforma el panorama laboral en Colombia y América Latina, impulsando la innovación empresarial. (Google)

En palabras de Eduardo López, presidente de Google Cloud para Latinoamérica, “en Colombia, la IA ya no es una promesa a cinco años, es el acelerador inmediato que define quién lidera el mercado hoy”.

López enfatiza que la clave del éxito está en la capacidad de ejecutar y aprender rápido, apoyándose en una infraestructura tecnológica que elimina la fricción y permite a las empresas enfocarse en transformar procesos estáticos en motores de agilidad y valor tangible.

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El avance de la IA agéntica deja de ser un experimento aislado para convertirse en una realidad corporativa palpable. De acuerdo con el reporte “IA que funciona para Hispanoamérica”, elaborado por Google y la consultora Foresight, cerca del 80% de las empresas que ya utilizan IA reportan una mejora sensible en la calidad de su oferta, mientras que el 72% confirma una relación fortalecida con sus clientes.

Además, el 55% de las organizaciones señala un aumento directo en ventas gracias a la implementación de soluciones agénticas.

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Google Cloud impulsa la adopción de agentes inteligentes a través de su plataforma Agentic Hub, facilitando el desarrollo y despliegue de soluciones adaptadas a cada empresa.

Qué tipo de agentes llegan y cómo transforman el día a día laboral

Los agentes de IA presentados por Google Cloud van mucho más allá de los tradicionales chatbots. Según Andrés Villa, Agentic Enterprise Lead Customer Engineer de Google Cloud, un agente es “la forma como tú puedes sacar el máximo provecho a la inteligencia artificial generativa. Es tener control, una buena cadena de razonamiento y resolver problemas complejos”.

Google apuesta por una plataforma robusta, impulsada por el modelo Gemini en su versión 3.5, que permite a las empresas colombianas aprovechar un stack completo: desde los datos y la infraestructura hasta la plataforma agéntica.

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La propuesta de valor radica en que estos agentes pueden automatizar tareas complejas de varios pasos, percibir contexto, razonar y actuar de manera autónoma durante días.

Esto implica una transformación radical en la operación diaria y el servicio al cliente, donde los trabajadores humanos pasan a desempeñar roles más estratégicos, dejando a los agentes la ejecución de tareas repetitivas o intensivas en datos.

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Las áreas de manufactura y comercio destacan como las principales beneficiadas por los agentes de inteligencia artificial, con incrementos millonarios en su productividad.

¿Los agentes de IA remplazarán a los trabajadores humanos?

La relación entre IA y humanos atraviesa una transformación profunda, pero no implica la desaparición del trabajo humano. Eduardo López asegura que “el impacto del uso de herramientas en las empresas no elimina el rol de las personas, sino que cambia la naturaleza de las tareas”.

Donde antes se realizaban múltiples actividades manuales, ahora la inteligencia artificial asume las tareas repetitivas, mientras que los empleados pueden dedicarse a funciones de mayor valor estratégico.

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Ángela Pinzón, gerente general de Google Cloud Colombia, agrega que “la adaptación es parte del proceso tecnológico. Cuando surgió la calculadora o la computadora, nos adaptamos; con la IA agéntica, ocurrirá lo mismo”.

Google destaca que la IA agéntica transforma las funciones humanas, impulsando el valor estratégico y la adaptación en el trabajo moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas formas de trabajo requieren habilidades distintas, pero abren también oportunidades para quienes se preparen y comprendan el funcionamiento de estos agentes.

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La democratización de la IA agéntica es una tendencia clave. Los voceros de Google Cloud destacan que el acceso a agentes inteligentes y plataformas de entrenamiento es cada vez más amplio, permitiendo que tanto grandes empresas como usuarios de negocio sin perfil técnico puedan crear y aprovechar agentes en su día a día.