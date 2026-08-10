Mirgor desvinculó a 300 empleados por paros gremiales y el gobierno de Tierra del Fuego dispuso la conciliación obligatoria

El sindicato incumplió el compromiso de mantener la producción durante las negociaciones

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Mirgor, la compañía que produce componentes electrónicos, móviles y de automoción en Tierra del Fuego, desvinculó a 300 trabajadores de su planta en Río Grande. La decisión llegó luego de una escalada de paros y asambleas extraordinarias impulsadas por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que, según fuentes con conocimiento de la situación, respondieron a causas ajenas a la realidad productiva de la compañía.

Según pudo saber Infobae, los reclamos del sindicato se produjeron en el marco de una conciliación obligatoria que ya estaba vigente, lo que agravó la tensión entre las partes y derivó en la decisión empresarial. El conflicto se inscribe, además, en un momento de alta conflictividad de la UOM a nivel nacional: el gremio metalúrgico se encuentra intervenido, una situación que, de acuerdo con las mismas fuentes, repercute directamente en la dinámica sindical dentro de la isla.

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Este lunes, el Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia dictó una nueva conciliación obligatoria que pone en suspenso los despidos por 15 días y convocó a ambas partes a una audiencia para este martes a las 13 horas. “Durante este período, los trabajadores deben continuar ingresando a sus puestos de trabajo y no deben producirse medidas que profundicen el conflicto. Por eso, fijamos una audiencia de manera inmediata para comenzar a trabajar”, sostuvo la cartera provincial, que remarcó que el objetivo es “preservar los puestos, en el complejo contexto que atraviesa hoy la actividad industrial”.

Fuentes con conocimiento de la discusión confirmaron a este medio que la desvinculación no responde a una caída del consumo ni a una reducción de la producción, sino a un conflicto laboral y gremial. La UOM atraviesa un momento de alta conflictividad a nivel nacional y se encuentra intervenida, lo que, según las mismas fuentes, incide directamente en la dinámica sindical en la isla.

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El Ministerio de Trabajo de Tierra del Fuego convocó a una audiencia para este martes

Mirgor opera en Río Grande con dos líneas de producción diferenciadas. Una agrupa el ensamblado de celulares, televisores y otros productos de electrónica de consumo, donde existe stock de respaldo que permite absorber interrupciones sin consecuencias inmediatas para los clientes. La otra, dedicada a autopartes, funciona con una lógica distinta: trabaja sobre pedido de las terminales automotrices y no admite demoras. Un incumplimiento en esa cadena puede comprometer contratos vigentes y poner en riesgo la continuidad de esa línea de negocio, advirtieron las fuentes consultadas.

Los paros que desencadenaron la crisis se sucedieron en las últimas semanas por motivos que, en el sector, reconocieron como desconectados de la situación interna de la empresa. Uno de ellos ocurrió cuando la UOM reclamó por una reforma del proceso productivo de aires acondicionados, un rubro que Mirgor directamente no fabrica. Otro paro se produjo la semana pasada en rechazo a la Ley de Tierras. Ante la escalada, directivos de la compañía viajaron a Tierra del Fuego para dialogar con los trabajadores, pero la iniciativa no prosperó: los dirigentes gremiales se retiraron antes de que las partes pudieran intercambiar posiciones.

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El punto de quiebre fue el incumplimiento de un acuerdo informal. Según supo Infobae, Mirgor tenía el compromiso de la UOM de que la producción continuaría durante el período de negociaciones. Ese compromiso no se respetó: el sindicato lanzó nuevas medidas de fuerza que interrumpieron las operaciones, en particular las de la línea automotriz, la más sensible a cualquier detención. La empresa interpretó esa decisión como el agotamiento de todas las instancias de diálogo disponibles y procedió a las desvinculaciones.

“La semana pasada tuvimos asambleas y paro todos los días, cuando se suponía que no debía haber, y nos afectó mucho el tema de la producción automotriz . El resto de las empresas son todas de electrónica de consumo y están stockeadas, pero a nosotros un paro nos complica el just in time de la industria automotriz. Intentamos negociar con el gremio, pero no pasó nada. Por eso se enviaron los telegramas. Ahora se dictó la conciliación obligatoria y tendrán que sentarse a negociar. Nosotros pensábamos incluso convocar a otros trabajadores: la idea no es que ni achicarnos ni echar gente, el tema es que la interna de la UOM nos está matando y complica la entrega de productos a las terminales. Hoy trabajó normalmente”, describieron cerca de Mirgor.

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Según confirmaron fuentes del sector a este medio, la firma no busca reducir su plantilla. La intención declarada es cubrir esos 300 puestos con otros trabajadores para mantener el nivel operativo en Río Grande, lo que descarta una contracción de la actividad. Con la audiencia del martes como próxima instancia formal, resta definir si los empleados desvinculados serán reincorporados a sus posiciones o si la empresa avanza con la incorporación de nuevo personal para cubrir esas vacantes.