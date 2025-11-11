La IA mejora la productividad individual, pero tiene un alto costo: el trabajo en equipo se deteriora

El 33% de mejora en la productividad y el ahorro de 1,3 horas diarias destacan como beneficios clave de la IA en el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de inteligencia artificial es una realidad en las empresas. Lo que para algunos ha significado una oportunidad de optimizar su tiempo y, para otros, afectando el trabajo en equipo e impactando en las relaciones internas de las organizaciones.

Un estudio elaborado por Atlassian demostró cómo la IA está transformando la forma en la que se desarrollan las labores en las compañías actualmente y encontraron una notable desconexión entre los equipos.

Cómo la IA está mejorando el tiempo de trabajo

Según la investigación, los empleados que utilizan estas soluciones reportan una mejora promedio del 33% en su productividad, lo que se traduce en un ahorro notable de 1,3 horas diarias por persona. Destaca el fenómeno del “empoderamiento” individual, en el que la IA facilita la resolución de tareas personales con una eficiencia sin precedentes.

Más de la mitad de los trabajadores, un 51%, prefiere consultar a sistemas inteligentes antes que a un colega humano cuando necesita información o resolver dudas en su quehacer diario.

El liderazgo empresarial impulsa la adopción de IA, con un 74% de empleados que perciben un fomento activo de la experimentación tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejecutivos siguen este mismo camino, avalando este cambio e implementando la tecnología en sus labores: el 65% de los empleados ha presenciado a su superior directo utilizando aplicaciones de IA en tiempo real, lo que dispara cuatro veces las posibilidades de que esos equipos adopten la tecnología por su cuenta.

El informe también señala un fenómeno cultural: el 74% de los empleados percibe que sus líderes fomentan activamente la experimentación con IA, una cifra mucho mayor que el 60% registrado el año anterior. Este dato denota la existencia de un entorno laboral mucho más flexible y abierto hacia la transformación tecnológica, donde la innovación individual acapara la atención.

La IA está afectando el trabajo en equipo en las empresas

No obstante, este auge de la inteligencia artificial tiene un lado negativo. Aunque se logran adelantos tangibles cuando cada persona avanza por su cuenta, los logros no fluyen hacia la esfera colectiva.

Solo el 3% de las empresas reporta mejoras significativas en la eficiencia organizativa global tras implementaciones intensivas de IA. Persisten los silos entre departamentos y la fragmentación de la toma de decisiones, mientras la proliferación de nuevas plataformas y aplicaciones genera desorientación.

La proliferación de plataformas de IA intensifica la fragmentación y los silos departamentales en las organizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de herramientas inteligentes, lejos de unificar y agilizar las dinámicas grupales, intensifica el caos. Según el estudio, el 37% de los directivos admite que la IA a veces ha confundido a sus equipos o les ha hecho desperdiciar tiempo valioso.

La consecuencia es directa: las empresas que privilegian únicamente la productividad personal presentan hasta un 16% menos de probabilidades de registrar avances en materia de innovación.

Esta desconexión no obedece a limitaciones tecnológicas, sino a un enfoque organizativo incompleto. Al concentrar la acción de la inteligencia artificial en la eficiencia de individuos, se descuida la integración de equipos, la circulación del conocimiento y la coordinación transversal.

El informe subraya la persistencia de los llamados “silos” en las empresas. Las barreras departamentales siguen intactas, limitando la transferencia de aprendizajes y obstaculizando la innovación colaborativa.

Solo el 3% de las empresas reporta mejoras organizativas globales tras implementar inteligencia artificial de forma intensiva.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien la IA podría servir de puente para conectar áreas distantes, su uso refuerza la disgregación. Cuando se multiplica el número de plataformas y cada integrante apuesta por una aplicación distinta, surge el aislamiento y se diluyen las sinergias.

Por otra parte, se detecta la fragmentación en la toma de decisiones, que quedan relegadas a equipos o individuos con competencias tecnológicas específicas, marginando a quienes no dominan la tecnología.

El liderazgo, en muchos casos, impulsa el acceso a las herramientas, pero rara vez traduce esa transformación en indicadores compartidos de éxito o reconocimiento. Solo el 10% de los ejecutivos vincula la adopción de IA con incentivos tangibles en sus métricas de rendimiento o salarios.

Avani Prabhakar, Chief People Officer en Atlassian, sostiene que el verdadero potencial de la inteligencia artificial radica en su capacidad para multiplicar la inteligencia colectiva, no solo la eficiencia de personas individuales.

“En lugar de utilizar la IA solo para avanzar más rápido en listas de tareas personales, debemos buscar cómo puede acercar a los equipos, facilitar el intercambio de conocimiento y dar paso a ideas y procesos inéditos”, aseguró.

Para Prabhakar, la promesa de la IA se concreta únicamente cuando apoya la transformación de la organización en su conjunto y no en una suma de avances aislados.