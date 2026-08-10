Exclusivo: por qué Buenos Aires es favorita en la puja por recibir a la F1 y cuál será la carrera clave antes del MotoGP

Buenos Aires es una de las sedes que analiza FOM para volver el calendario y tiene cinco cartas a favor sobre sus competidores (REUTERS/Bernadett Szabo)

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Las máquinas, camiones y 150 personas que trabajan a diario en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez dan cuenta de la reforma estructural más grande del Coliseo porteño, que se prepara para estar en condiciones de recibir a la élite del deporte motor. Asegurada la fecha del MotoGP, la estrategia apunta a recuperar la Fórmula 1 y hay un plan armado para plasmar ese evento.

Un paso es el regreso del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad luego de 28 años (última vez el 31/10/1999) a esta sede, que se concretará el 11 de abril de 2027 (99 % confirmado), de acuerdo a lo adelantado por Infobae.

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Este medio también pudo saber que se llevará a cabo una fecha del Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) el 11 y 12 de marzo, que será la prueba y simulacro para la cita del certamen ecuménico cuya categoría reina es el MotoGP. El CAV se nutre con sus divisionales GP3 Cup (Yamaha R3), SportBike, Supersport 600 y SuperBike 1000.

En esa competencia del torneo nacional se chequeará que todo esté en orden: que el asfalto no presente inconvenientes, que las instalaciones estén en orden, las banderas electrónicas, los pianos y que las medidas de seguridad respondan. Si llega a haber algún problema, habrá un mes para poder solucionarlo. No obstante, debido a las visitas previas que harán emisarios de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y de Dorna Sports, la empresa a cargo del MotoGP, Moto2 y Moto3, se irán corrigiendo detalles y en febrero, cuando las obras finalicen, se haría la homologación para la Clase A de FIM y del Grado 2 para la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que permite cualquier categoría menos la F1.

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El MotoGP volverá en 2027 a Buenos Aires y la fecha apuntada es el 11 de abril (REUTERS/Annegret Hilse)

Aunque el objetivo final es recuperar a la F1 y, por eso, con las obras en el Autódromo, se busca convencer a Formula One Management (FOM), la empresa a cargo de los derechos comerciales de la F1 y que pertenece a Liberty Media, que también es dueña de Dorna, la compañía a cargo del MotoGP y sus categorías menores. Su evento en Buenos Aires apunta a ser la plataforma para terminar de disuadir a FOM de que la capital argentina merece recuperar la fecha de F1.

Infobae pudo saber que el flamante trazado de 4,9 kilómetros y de 15 curvas llevaría el nombre del Juan Manuel Fangio para el Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires de F1, como se llamará la carrera en caso de que se concrete. La misma denominación tendrá el evento del MotoGP.

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Emisarios del Grupo OSD, que es la empresa promotora local para recuperar la F1, y que también está a cargo del MotoGP, estuvieron este fin de semana en Silverstone, donde el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad disputó su duodécima fecha. Cabe destacar que el contrato es por cuatro años, hasta 2030. Los empresarios argentinos que viajaron a Inglaterra se reunieron con Liberty Media.

El CEO de FOM, Stefano Domenicali, sigue de cerca todos los detalles de los trabajos en el Autódromo y recibe información actualizada. El ex jefe de Ferrari analiza como alternativa a Buenos Aires ante eventuales modificaciones en el calendario 2027 si persiste el conflicto en Medio Oriente. En Buenos Aires buscan estar listos ante una eventual posibilidad por la situación geopolítica, que este año llevó a la postergación de las carreras en Bahréin (se realizará en Malasia) y la cancelación de Arabia Saudita. Incluso, Qatar y Abu Dhabi también serían reemplazadas por dos escenarios europeos como Portimao (Portugal) e Imola (Italia), donde se culminaría el campeonato. Eso se definiría el mes próximo.

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Así será el circuito para la F1. A la trazada del MotoGP hay que tomar la extensión que va a la nueva "Horquilla Larga" que se construirá (Prensa GCBA)

Aunque cabe aclarar que, si cesa el conflicto en Medio Oriente, el panorama es más complejo para poder repatriar a la F1. En el actual calendario de 24 fechas, hay seis eventos en América (1/4 del total) y en condiciones normales debería bajarse uno para poder tener un lugar o el eventual caso entrar en un plan de rotación. Todos aún tienen contratos a mediano y largo plazo: Miami (renovó hasta 2041), Canadá (2035), Brasil (2030), Austin (2034), Las Vegas (2037) y México (2028). Por ende, la puerta se abriría a partir de 2029, salvo que FOM decida sumar una cita en América o que también acepte incorporar la carrera argentina cuando hay otras sedes cuyos contratos vencerán en 2028, Singapur y Portugal, que más allá de la chance del presente ejercicio confirmó su retorno para 2027. El vínculo con Japón se terminará en 2029 y el resto va de 2030 en adelante.

Argentina compite con otros cuatro países para poder volver al calendario de la Máxima para tener la fecha. Este viernes, por primera vez un medio importante de Europa como Sky Sports F1se hizo eco de la posibilidad de la vuelta de la F1 a Argentina y el propio Domenicali, reconoció conversaciones con Sudamérica.

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En este contexto, Infobae averiguó que Buenos Aires tiene cinco cartas a favor: primero, ser una gran capital, que es donde apunta FOM. Luego, el efecto del furor por Franco Colapinto y su road show, que convocó a 600.000 personas en Palermo. El tercer punto es que se trata de un país con una fuerte tradición por el automovilismo y tierra del quíntuple campeón mundial, Juan Manuel Fangio. El cuarto motivo es que puede ser antes o después de Brasil (noviembre). Y la quinta razón es que es un lugar que ya fue analizado para su logística por un representante de un histórico equipo de F1, como adelantó este medio. Por su capacidad hotelera y comodidades para todos los que trabajan en la Máxima y la FIA. Puerto Madero, por centro turístico de excelencia, sería el lugar elegido para que descansen los integrantes de las escuderías y también para eventos en la semana previa. Además, está la conexión de ese barrio con la Autopista 25 de Mayo, cuyo carril de Metrobus se destinaría para el traslado exclusivo de los equipos. Esos argumentos pesarían, más allá que los 1.230 millones de dólares que comprometió Tailandia, las ganas de reinsertarse de Sudáfrica y Corea del Sur, y la sorpresa de Ruanda, donde la FIA llevó a cabo su gala en 2024. Respecto de la posible vuelta de Alemania (otro país con gran tradición fierrera) promovida por las escuderías Mercedes y Audi, Hockenheim es un circuito de Grado 1, pero debería someterse a algunas obras para estar en condiciones óptimas, por lo tanto, no estaría a la altura del moderno Oscar y Juan Gálvez.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), dueño del predio del Autódromo de 189 hectáreas (el más grande de la ciudad), invirtió 100 millones de dólares para la reforma estructural más grande del Coliseo porteño en sus 74 años de historia. En Brasil, el Gran Premio de San Pablo genera un impacto económico de 500 millones de dólares según le reveló a este medio el alcalde de la capital paulista Ricardo Nunes durante el GP de 2024.

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La multitudinaria exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires fue bien vista por FOM (Jaime Olivos)

En abril se adhirieron al predio del Autódromo los terrenos del Parque de la Ribera Sur. El conjunto pasaría a llamarse “Parque Deportivo Motor Hermanos Gálvez”. Se busca una renovación, pero manteniendo los nombres de los recordados porteños que ganaron múltiples títulos de Turismo Carretera y en el caso de Juan es el más laureado con 9, mientras que Oscar logró 5.

Ante este panorama, como adelantó Infobae el 3 de junio, el GCBA decidió ir directo por la fase 2 del proyecto que consiste en ampliar las obras a la nueva “Horquilla Larga”, como se denominó a la futura curva que unirá la recta opuesta con la que llevará a la recta principal. Para eso, el kartódromo será removido y se construirá uno nuevo en lo que hoy es el Parque de la Ribera Sur. Ese escenario tendrá su propio nombre, pero aún no está definido. Cabe recordar que el flamante trazado kartista será diseñado también por Hermann Tilke, el mismo que está a cargo del Autódromo, y que desarrolló y modificó varios escenarios de F1 desde hace más de 30 años.

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Argentina tuvo 20 Grandes Premios de F1 puntuables entre 1953/60 (salvo 1959), 1972/81 y 1995/98; todas esas carreras fueron en Buenos Aires. Nuestro país está ausente en el calendario desde el 12 de abril de 1998, cuando se dio el triunfo de Michael Schumacher con la Ferrari. Cabe recordar que el canon anual para la F1 oscila los 40 millones de dólares en contratos de cinco años. Este medio pudo averiguar que la inversión será público/privada. En el segundo sector está a cargo el promotor local, el mencionado Grupo OSD, que tiene gran experiencia, ya que gestionó el retorno del MotoGP en 2014 y también del Mundial de Superbike en 2018.

Registro del avance de las obras en el Autódromo de Buenos Aires

La nueva pista para una eventual vuelta de la F1 tendrá 4.900 metros con 15 curvas, 9 a la derecha y 6 a la izquierda, con un ancho que tendrá 18 metros en la recta principal y 12 en el resto del trazado. Los autos alcanzarán una velocidad máxima de 340 km/h, con un promedio de 225 km/h y un tiempo de vuelta estimado en un minuto y dieciocho segundos. El sector más veloz será su larga recta opuesta, que superará los 900 metros. La nueva horquilla tendrá un peralte de 10 grados.

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El Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, cuya categoría reina es el MotoGP, regresará a Buenos Aires en 2027 luego de 28 años, con un circuito de 4.300 metros, con rectas de entre 800 y 1.000 metros que permitirán velocidades máximas superiores a los 300 km/h.

A propósito, continúa la construcción de los 32 garajes de 7 metros de frente cada uno, en un nuevo edificio que además tendrá espacios para áreas técnicas, ubicadas debajo de una torre de control. Está previsto que sean 12.047 m2 cubiertos y 6.214 m2 descubiertos como mínimo. Tendrá un primer piso todo cubierto para recibir al MotoGP y para la F1 se deberá agregar una segunda planta.

El proyecto prevé aumentar la capacidad del Autódromo, que se espera que reciba a más de 80.000 personas durante el fin de semana de competencia del MotoGP. Su último aforo habilitado fue de 60.000 personas. En tanto, para la F1 se buscaría una capacidad de 150.000 espectadores. Para llegar al número pretendido se colocarán 29 tribunas tubulares. Además, se van a construir tres nuevas tribunas de hormigón. Para lograr una mejor descentralización para que la entrada y salida del público resulten más fluidas, se construirán dos nuevos accesos, uno sobre la Avenida 27 de Febrero (la que es lindante al Riachuelo) y otro sobre Avenida Roca al 5.900. También se renovarán sanitarios y se hará una puesta en valor de las tribunas existentes.

Las obras avanzan en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Comenzó la cuenta regresiva para la vuelta del MotoGP que ya tiene su fecha confirmada. Mientras tanto, crece el sueño en Buenos Aires por recuperar a la F1 y tiene sus cartas a favor.