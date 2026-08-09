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El sentido minuto de silencio por Jorge Messi en el partido Inter Miami-Monterrey: los mensajes de apoyo a Lionel

Antes del comienzo del encuentro de la Leagues Cup se realizó un homenaje al padre de la estrella del equipo estadounidense en el Nu Stadium

Las Garzas le rindieron homenaje al padre de su capitán
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Inter Miami volvió a expresar su apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge, en el marco del partido contra Rayados de Monterrey por la Leagues Cup con un sentido minuto de silencio que se realizó en el Nu Stadium. En las imágenes se pudo ver a Rodrigo De Paul, compañero de Leo, con el rostro serio mientras los aficionados portaban carteles con frases para darle aliento al jugador rosarino. Además, la hinchada de Las Garzas portaron una bandera dedicada a la Pulga.

La noche especial en Miami se vivió con altas dosis de emoción y tocaron un nuevo pico a los 32 minutos del primer tiempo con el gol de Rodrigo De Paul para el 1-0 parcial. El Motorcito se sacó su camiseta para festejar y debajo tenía otra con el número 10 de Leo Messi.

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Los aficionados del Inter Miami mostraron una bandera para brindarle fuerzas a Messi tras la muerte de su padre

Luego de un mensaje en redes durante la tarde, Las Garzas tuvieron un nuevo gesto mientras el capitán aterrizaba en Rosario para despedir a su papá. Messi arribó en Argentina cerca de las 20.45, junto con su esposa Antonela Roccuzzo para darle el último adiós a Jorge.

Antes del arranque del partido, hubo un minuto de silencio en todo el estadio en homenaje a Jorge Messi. Además, los futbolistas del Inter Miami utilizaron un brazalete negro.

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El posteo del Inter Miami por el fallecimiento de Jorge Messi
El posteo del Inter Miami por el fallecimiento de Jorge Messi

Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”, fue el posteo que realizó la institución estadounidense durante la jornada. Esta se llevó a cabo varias horas después de conocida la noticia y fue la primera señal institucional del día. Además, añadió un listón negro a su escudo en sus perfiles digitales.

Antes del pronunciamiento del club, el comisionado de la Major League Soccer Don Garber difundió un mensaje en sus redes. “Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Jorge Messi. Lo recordaremos por su fortaleza serena, su bondad y su inquebrantable devoción a su familia. En nombre de la Major League Soccer, extendemos nuestras más sentidas condolencias a Lionel, a toda la familia Messi y a todos los que amaron a Jorge. Los acompañamos en el sentimiento durante este difícil momento”.

También hubo gestos de otras instituciones vinculadas a la carrera del futbolista. Leones FC, el club de la familia Messi presidido por su hermano mayor Matías Horacio, canceló todas sus actividades del fin de semana, incluido el partido del primer equipo ante Muñiz programado para el lunes por la 23ª fecha de la Primera C.

Newell’s fue el primer club en publicar sus condolencias. “El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”.

El club rosarino añadió: “Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores”.

Murió Jorge Messi
Jorge Messi disfrutó de varios partidos de su hijo en el estadio del Inter Miami (Photo by Chandan Khanna / AFP)

Después de la final del Mundial, Lionel Messi había viajado a la Argentina y tomó apenas una semana de descanso antes de regresar el sábado 29 de julio al campo de entrenamiento del Inter Miami para iniciar la preparación de la temporada. En esa secuencia, volvió a tener minutos oficiales al ingresar desde el banco en el empate 2-2 ante Columbus Crew por la MLS. Hace 72 horas marcó sus primeros goles del segundo semestre en la victoria 4-2 sobre Atlético San Luis de México en el Nu Stadium, por la primera jornada de la Leagues Cup 2026.

Desde su llegada al club a mediados de 2023, meses después de conquistar la Copa del Mundo en Qatar, Messi ganó la Leagues Cup y la MLS. En ese ciclo acumuló 92 goles y 51 asistencias en 106 partidos con la camiseta de las Garzas. Esos registros elevaron su producción total como profesional a 921 goles y 419 asistencias en 1.166 encuentros. La publicación también consignó que el futbolista tiene 39 años.

En Europa, otros dos clubes por los que pasó el delantero también se expresaron públicamente. “El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi”, señaló el Barcelona.

La entidad catalana agregó: “El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz”.

El Paris Saint-Germain escribió: “El Paris Saint-Germain, su Presidente y todo el Club presentan sus más sinceras condolencias a Leo Messi con motivo del fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El Club envía todo su apoyo a Leo, a su familia y a sus seres queridos en esta dolorosa prueba. Que en paz descanse”.

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