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Starlink en Argentina: precio de todos sus planes en agosto 2026

El plan más económico del servicio de internet satelital de Elon Musk es el residencial, el cual es pensado para hogares

Starlink, el internet satelital de Elon Musk, llega a Argentina con múltiples planes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Starlink, el internet satelital de Elon Musk, llega a Argentina con múltiples planes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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El servicio de internet satelital de Elon Musk, Starlink, opera en Argentina con una amplia gama de planes que van desde los $45.000 hasta los $3.760.000 por mes, según el uso y la cobertura que necesite cada usuario.

Cuánto cuestan los planes de Starlink en Argentina en agosto 2026

  • Residencial.

Pensado para hogares, con configuración Plug & Play, resistencia a las inclemencias climáticas y datos ilimitados. Incluye una prueba de 30 días. Tiene dos variantes:

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Starlink Argentina Elon Musk
El plan Residencial es ideal para el hogar: Plug & Play, datos ilimitados y resistente al clima. (Fotocomposición: Infobae)

Residencial Lite: ARS 45.000/mes.

Residencial Max: ARS 65.000/mes.

  • Itinerante.

Orientado a vehículos recreativos, nómadas y campistas que necesitan conectividad en movimiento. Permite pausar el servicio en cualquier momento mediante el Modo de espera e incluye prueba de 30 días. Sus planes son:

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Itinerante 100 GB: ARS 63.000/mes.

Itinerante Ilimitado: ARS 140.000/mes.

  • Prioridad Local.

Diseñado para empresas fijas y móviles en tierra, con uso terrestre en un solo país y viajes regionales, prioridad de red, uso fijo y en movimiento confiable, e IP pública y panel de administración. Ofrece cuatro opciones según la capacidad de datos:

Hombre en una camioneta usando el móvil junto a un antena Starlink y generador portátil en un paisaje árido
El Itinerante está pensado para nómadas, campistas y quienes viajan en vehículos recreativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prioridad Local 50 GB: ARS 66.665/mes.

Prioridad Local 500 GB: ARS 187.865/mes.

Prioridad Local 1 TB: ARS 339.365/mes.

Prioridad Local 2 TB: ARS 642.365/mes.

  • Prioridad Global.

Enfocado en conectividad marítima y cobertura global, con acceso en océanos y uso de tierra a escala mundial, prioridad de red, IP pública y panel. Es el segmento más costoso de la oferta:

Prioridad Global 50 GB: ARS 435.000/mes.

Prioridad Global 500 GB: ARS 1.135.000/mes.

Prioridad Global 1 TB: ARS 2.010.000/mes.

Prioridad Global 2 TB: ARS 3.760.000/mes.

Starlink utiliza la constelación de satélites de SpaceX para brindar conectividad. REUTERS/Steve Nesius/
Starlink utiliza la constelación de satélites de SpaceX para brindar conectividad. REUTERS/Steve Nesius/

Cómo funciona Starlink

A diferencia de los sistemas satelitales clásicos, que operaban con satélites geoestacionarios ubicados a unos 35.000 kilómetros de altitud, Starlink despliega una constelación de miles de satélites en órbita baja terrestre, a entre 550 y 1.200 kilómetros de la superficie.

Esa proximidad reduce drásticamente la latencia, el tiempo que tarda una señal en ir y volver, y permite velocidades comparables a las de una conexión de fibra óptica.

El sistema funciona mediante tres componentes: los satélites en órbita, las estaciones terrestres que los conectan con la red global de internet, y el kit del usuario, compuesto por una antena receptora y un router.

SpaceX es la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk. REUTERS/Steve Nesius
SpaceX es la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk. REUTERS/Steve Nesius

La antena, conocida como Dishy, se instala en el exterior del hogar o vehículo, apunta automáticamente hacia los satélites disponibles y establece la conexión.

Cuando un satélite pasa fuera del rango de cobertura, el sistema transfiere la señal de forma automática al siguiente, garantizando una conexión continua. Ese proceso ocurre en segundos y es invisible para el usuario.

Qué desventajas puede tener Starlink

La primera desventaja del servicio de internet satelital Starlink es el precio. Tanto el kit de hardware inicial como las mensualidades representan un desembolso significativo frente a los proveedores de internet tradicionales, especialmente en países como Argentina, donde los planes en pesos se actualizan con frecuencia.

El precio es la principal desventaja de Starlink. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo
El precio es la principal desventaja de Starlink. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

La segunda es la dependencia climática. Aunque la antena está diseñada para resistir condiciones adversas, las tormentas intensas, la nieve acumulada o las lluvias fuertes pueden degradar la señal o interrumpir la conexión temporalmente.

La tercera es la necesidad de cielo despejado. La antena requiere una línea de visión directa hacia el cielo sin obstrucciones. Árboles, edificios o techos inclinados pueden interferir con la recepción y reducir el rendimiento.

La cuarta es la latencia variable. Si bien es menor que la de los satélites geoestacionarios, sigue siendo superior a la de la fibra óptica, lo que puede afectar aplicaciones sensibles al tiempo real, como videojuegos competitivos o videollamadas de alta exigencia.

Por último, en zonas urbanas densas con alta concentración de usuarios, la red puede congestionarse y las velocidades descender por debajo de lo prometido.

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